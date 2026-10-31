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Detuvieron en Ezeiza al argentino acusado de matar a su novia modelo en México tras ser deportado

Juan Manuel Reverter fue arrestado por la Policía Federal tras aterrizar en un vuelo procedente de Miami. Tenía una circular roja de Interpol vigente por el crimen ocurrido en Playa del Carmen en 2023.

Detuvieron en Ezeiza al argentino acusado de matar a su novia modelo en México. (Foto: archivo)

Detuvieron en Ezeiza al argentino acusado de matar a su novia modelo en México. (Foto: archivo)

Juan Manuel Reverter, acusado por el femicidio de la modelo argentina Agostina Jalabert en Playa del Carmen, fue detenido por la Policía Federal Argentina apenas aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. El hombre, de 38 años, llegó al país en un vuelo de Aerolíneas Argentinas procedente de Miami, luego de ser deportado por las autoridades estadounidenses.

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Reverter tenía una circular roja de Interpol vigente, motivo por el cual los efectivos federales concretaron su arresto al ingresar a territorio argentino. El acusado había sido localizado y detenido en julio de 2026 en el condado de Deschutes, en el estado de Oregón, Estados Unidos, tras permanecer prófugo por el crimen ocurrido en México en 2023.

El caso vuelve a cobrar relevancia por las circunstancias de su regreso a la Argentina y la posibilidad de que la Justicia mexicana solicite formalmente su extradición para que responda por el femicidio de Jalabert.

Aunque Reverter era buscado internacionalmente, su llegada al país no respondió a un pedido de captura iniciado por las autoridades argentinas, sino a una decisión migratoria de Estados Unidos. El detenido es oriundo de La Plata y trabajó anteriormente para una empresa multinacional en la Argentina.

Juan Manuel Reverter fue arrestado por la Polic&iacute;a Federal tras aterrizar en un vuelo procedente de Miami. (Foto: Polic&iacute;a, mejorada con IA)

Juan Manuel Reverter fue arrestado por la Policía Federal tras aterrizar en un vuelo procedente de Miami. (Foto: Policía, mejorada con IA)

Tras su detención en Ezeiza, su situación judicial quedó bajo la órbita de la Justicia federal de Lomas de Zamora, que tiene jurisdicción sobre el aeropuerto internacional. Ahora, uno de los puntos centrales del expediente será determinar los próximos pasos para concretar su eventual extradición a México, donde enfrenta las acusaciones por la muerte de su pareja.

La deportación desde Estados Unidos y una extradición judicial son procedimientos diferentes. En este caso, el traslado del sospechoso a territorio argentino abre una nueva instancia para resolver su situación procesal.

Cómo fue el femicidio de Agostina Jalabert en Playa del Carmen

Agostina Jalabert, una modelo argentina, fue encontrada muerta en 2023 en Playa del Carmen, México, donde residía junto a su pareja, Juan Manuel Reverter.

Según la reconstrucción de los investigadores, el acusado habría atacado violentamente a la joven, golpeándola en distintas partes del cuerpo y en el rostro antes de estrangularla. La investigación sostiene que, después del ataque, Reverter habría intentado presentar la muerte como un suicidio, utilizando un cinturón que colocó alrededor del cuello de la víctima.

Agostina Jalabert, la v&iacute;ctima. (Foto: archivo)

Agostina Jalabert, la víctima. (Foto: archivo)

Esta hipótesis fue uno de los elementos centrales de la investigación por femicidio, que avanzó después de los insistentes reclamos de justicia de los familiares de Jalabert. Desde el comienzo, la familia de la modelo cuestionó las circunstancias de su muerte e impulsó medidas para que el caso fuera investigado como un homicidio.

La orden de captura internacional contra Reverter

El avance de la causa permitió que la búsqueda del sospechoso trascendiera las fronteras mexicanas. En enero de 2026, el juez federal de Viedma, Ezequiel Humberto Andreani, firmó una resolución que ordenaba la captura de Reverter para avanzar con el procedimiento de extradición solicitado por México.

La resolución estableció su detención “en el lugar en que se encuentre dentro del ámbito de la jurisdicción del Juzgado Federal de Viedma, a los efectos de tramitar su extradición a los Estados Unidos Mexicanos”.

Posteriormente, en julio de este año, el acusado fue detenido en Oregón, Estados Unidos, en el marco de la búsqueda internacional. Sin embargo, en lugar de ser trasladado directamente a México, las autoridades estadounidenses resolvieron deportarlo a la Argentina, donde volvió a quedar detenido por la vigencia de la alerta internacional.

Qué puede pasar ahora con el acusado por el femicidio de Agostina Jalabert

La detención de Reverter en Ezeiza representa un nuevo capítulo judicial en la investigación por la muerte de la modelo argentina. La Justicia federal de Lomas de Zamora deberá intervenir en su situación procesal, mientras se espera que las autoridades mexicanas impulsen los procedimientos necesarios para obtener su extradición.

La existencia de una circular roja de Interpol permite localizar y solicitar la detención provisional de una persona buscada internacionalmente, pero no reemplaza los procedimientos judiciales que cada país debe cumplir para autorizar una extradición.

Por ese motivo, el eventual traslado de Reverter a México dependerá de las decisiones judiciales y de los mecanismos de cooperación internacional correspondientes.

En pocas palabras

  • Juan Manuel Reverter: Detenido en Ezeiza tras ser deportado de EE.UU. por femicidio en México.
  • Crimen en Playa del Carmen: Acusado de matar a su novia modelo, Agostina Jalabert, en 2023.
  • Proceso judicial: Interpol vigente, Justicia federal interviene y se evalúa extradición a México.
Resumen generado por Thinkindot AI
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