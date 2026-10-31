Por qué Lali Espósito y Pedro Rosemblat eligieron casarse el día de Halloween

Cuando Susana Giménez quiso saber de qué se había disfrazado, la cantante dio más detalles sobre su particular apariencia. “Viste el meme de la Barbie ‘Estoy bien’, pero que está toda destruida, era esa. Yo me había hecho un ojo negro todo corrido, la boca fucsia toda corrida, una peluca rarísima”, describió.

Lejos de considerar que aquel look podía ayudarla a conquistar a alguien, Lali reconoció con sinceridad: “No estaba bien para levantarme a alguien”. La conductora, divertida con el relato, le respondió que, a pesar de todo, seguramente se notaba que debajo del maquillaje había una cara linda. Ante esa observación, la artista admitió que había apelado al “sex appeal porque no había otra”.

Sin embargo, también aclaró que esa noche no hubo conquista. “Ahí nos vimos por primera vez”, explicó, antes de revelar que el romance comenzó tiempo después. “¿Este muchacho de un metro noventa quién es?", confió que se preguntó al verlo entrar a la fiesta. "Y más adelante quedamos para una cita, y ahí nos conocimos (en realidad) y no nos separamos desde ese día”, recordó sonriente.

Así, aquella fiesta de disfraces que marcó el primer encuentro entre ambos terminó convirtiéndose en una pieza clave de su historia de amor y en la explicación de por qué eligieron Halloween para celebrar su casamiento.

Dónde será la fiesta de casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Después de meses de misterio y especulaciones, Lali Espósito y Pedro Rosemblat celebran su casamiento este sábado 31 de octubre. En las últimas horas, Fede Flowers, notero de LAM (América TV), reveló detalles del lugar elegido por la pareja para dar el gran paso.

Desde un móvil en el barrio porteño de San Telmo, el periodista confirmó este viernes que la fiesta se realizará en una antigua casona y aseguró haber visto al futuro marido de la cantante en el lugar.

“Hubo mucho misterio de dónde se iban a casar y cuándo. Llegamos al lugar. Mañana se casa Lali (por hoy sábado). Pedro Rosemblat está acá adentro. Yo lo vi. Está con una camisa celeste”, contó al aire.

Además, describió el operativo montado en las inmediaciones para recibir a los invitados. “Es una casona. Está cercado el lugar donde van a estacionar los invitados. Es toda la cuadra. Está todo perimetrado para el evento de mañana”, detalló.

Sobre el espacio elegido, Flowers explicó que se trata de una construcción antigua que combina la arquitectura porteña con abundante vegetación y se caracteriza por albergar eventos poco tradicionales. Una propuesta que, según destacó, refleja el estilo de los novios.

El cronista también logró observar parte de los preparativos, entre ellos mesas con manteles y posibles pruebas de sonido.

Mientras tanto, el vestido de Lali continúa siendo uno de los grandes secretos de la boda. Ni siquiera su hermana Anita Espósito conoce los detalles de su look. “Hablé con Anita Espósito, la hermana, y me dijo ‘ni siquiera sé yo qué me voy a poner’, reveló.

Por su parte, Pepe Ochoa señaló que la fecha tendría un significado especial, ya que la pareja se conoció en una fiesta de Halloween. Así como también trascendió que la organización de la boda estaría a cargo de Claudia Villafañe.