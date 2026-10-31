Masacre familiar en Merlo: las llamativas fotos del sospechoso antes del asesinato de su pareja y sus hijos

Masacre familiar en Merlo: las fotos que publicó el principal sospechoso. (Foto: Facebook)

Las fotos y los videos que publicaba el sospechoso del crimen familiar

Las publicaciones de Meza muestran que tenía interés por las armas de fuego y que realizaba prácticas de tiro. El 4 de octubre compartió fotografías en las que aparecía con pistolas. Dos días después, el 6 de octubre, publicó un video de una sesión de entrenamiento.

En su perfil también podían verse fotografías de blancos utilizados durante las prácticas y publicaciones relacionadas con accesorios para armas.

Uno de los intercambios que mantuvo con un contacto en Facebook adquirió especial relevancia después del hallazgo de los cuerpos. Un usuario elogió su desempeño durante una práctica de tiro y le escribió: "Buenos tiros, amigo".

Meza respondió: "Gracias amigo, hay que practicar y siempre estar preparado". La frase, publicada aproximadamente tres semanas antes de que se conocieran las muertes, volvió a circular tras la difusión del caso.

El arma que encontraron junto al cuerpo de Eyvind Soihit Meza

Cuando los efectivos policiales ingresaron a la propiedad de Mariano Acosta, encontraron a los cinco integrantes de la familia muertos en una misma habitación. Junto al cuerpo de Meza había una pistola Sarsilmaz SAR 9 de calibre 9 milímetros, un dato que reforzó la hipótesis inicial de un ataque contra su familia seguido de un suicidio.

De acuerdo con la información, el hombre presentaba una herida de bala en la cabeza, mientras que su pareja y los tres menores tenían dos heridas cada uno. Los investigadores buscan determinar si todos los disparos fueron efectuados con el arma secuestrada y reconstruir el orden en que ocurrieron las muertes.

Las pericias balísticas deberán analizar el funcionamiento de la pistola, los proyectiles y otros elementos recuperados en la escena. También serán fundamentales los resultados de las autopsias para establecer las causas y los momentos aproximados de los fallecimientos.

Quién era el hombre sospechado de haber matado a su familia en Merlo

Masacre familiar en Merlo: las fotos que publicó el principal sospechoso. (Foto: Facebook)

Eyvind Soihit Meza tenía 44 años, era venezolano y llevaba más de una década viviendo en la Argentina. Había llegado al país solo y atravesado una primera etapa de dificultades económicas, antes de lograr establecerse y reunir a su familia.

En 2017, participó de un grupo de Facebook integrado por ciudadanos venezolanos que residían en Buenos Aires. Allí contó su experiencia migratoria para orientar a otra persona que buscaba instalarse en la Argentina.

En aquel mensaje relató que, cuando llegó, se hospedó en una habitación compartida de un hostal del barrio porteño de San Telmo y consiguió sus primeros empleos en comercios chinos.

También recordó que durante ese período llevaba una vida austera mientras intentaba mejorar su situación laboral.

"Ya tengo a toda mi familia acá, mi esposa y mis tres hijos", escribió entonces, al describir cómo había cambiado su situación desde su llegada. Con el paso de los años, Meza desarrolló distintas actividades laborales.

Cómo descubrieron los cinco cuerpos en la casa de Mariano Acosta

Masacre familiar en Merlo: las fotos que publicó el principal sospechoso. (Foto: Facebook)

El caso comenzó a investigarse después de que un compañero de trabajo de Evelyn Carolina Rivero Mejías advirtiera que no tenía noticias de ella desde hacía dos días. La mujer, que trabajaba como analista de sistemas, no se había presentado a cumplir sus tareas habituales y tampoco respondía las llamadas telefónicas.

Ante la falta de contacto, Carlos Eduardo Marcano, de 39 años, se acercó a la vivienda familiar de la calle Mercedes al 2400. Como nadie atendió la puerta, se generó una alerta que motivó la intervención policial.

Efectivos de la Comisaría 6ª de Merlo acudieron al domicilio y, después de comunicarse con la Unidad Funcional de Instrucción N° 8 de Morón, recibieron autorización para ingresar. En el interior encontraron los cuerpos de la pareja y sus tres hijos.