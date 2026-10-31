Netflix tiene la película de terror perfecta para ver en Halloween y apenas dura 93 minutos

De qué trata Su casa en Netflix

Uno de los principales aciertos de Su casa está en la manera en que desarrolla su argumento. La película no comienza presentando una sucesión de acontecimientos sobrenaturales. Por el contrario, primero construye un contexto dramático que permite comprender qué vivieron sus protagonistas y cuáles son las dificultades que deberán afrontar en su nueva vida.

La pareja llega a Reino Unido después de atravesar una experiencia devastadora. Consiguió escapar de un conflicto bélico, pero el refugio que encuentra está lejos de representar la tranquilidad que esperaba.

La adaptación tampoco resulta sencilla. Los protagonistas deben enfrentarse a una sociedad que no conocen, a nuevas costumbres y a una administración que controla buena parte de sus decisiones.

En ese escenario aparece el verdadero elemento perturbador de la historia. La casa comienza a revelar una presencia inexplicable que transforma la experiencia cotidiana de sus habitantes. Lo interesante es que el terror no funciona como un recurso aislado. Está conectado con los conflictos personales de los protagonistas y con las experiencias que arrastran desde su país de origen.

Según el resumen oficial de Netflix: "Una joven pareja de Sudán del Sur busca refugiarse y comenzar una nueva vida en Inglaterra, pero los atormenta una fuerza siniestra que habita en su nuevo hogar".

Los 93 minutos que explican por qué tiene una puntuación perfecta

Otro de los datos que convierten a esta producción en una alternativa atractiva para Halloween es su duración. Su casa tiene 93 minutos, un tiempo que permite desarrollar su historia sin extender innecesariamente el relato.

En una época en la que muchas películas superan ampliamente las dos horas, encontrar una propuesta de terror que consiga combinar drama, suspenso y elementos sobrenaturales en apenas una hora y media representa un atractivo adicional.

Por qué vale la pena ver esta película de terror en Halloween

La oferta de películas de terror en Netflix es amplia y cada Halloween aparecen nuevas recomendaciones para quienes buscan una noche de suspenso. Sin embargo, Casa ajena tiene varios elementos que justifican darle una oportunidad.

La película no se limita a contar una historia sobre una vivienda embrujada. Utiliza ese escenario para desarrollar un relato sobre dos personas que intentan reconstruir sus vidas después de una experiencia traumática.

El terror aparece conectado con la memoria, la pérdida y las dificultades de encontrar un lugar al que realmente puedan llamar hogar.

Por eso, quienes estén buscando una película diferente para Halloween encontrarán una alternativa que combina suspenso, drama y elementos sobrenaturales sin depender de los recursos habituales del género.

Su casa es una de esas producciones que merecen salir del anonimato. Una película breve, con una recepción crítica extraordinaria y una historia que consigue demostrar que el miedo puede esconderse mucho más allá de lo que vemos.

Tráiler oficial de Su casa en Netflix