En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Netflix
Halloween
Noche de Halloween

Netflix tiene la película de terror perfecta para ver en Halloween y apenas dura 93 minutos

Esta película de Netflix tiene una puntuación perfecta, tan solo dura 93minutos y esconde una historia de terror que sorprende por su profundidad.

Netflix tiene la película de terror perfecta para ver en Halloween y apenas dura 93 minutos. (Foto: Archivo)

Netflix tiene la película de terror perfecta para ver en Halloween y apenas dura 93 minutos. (Foto: Archivo)

Hay películas de Netflix que consiguen provocar miedo sin necesidad de recurrir constantemente a los sobresaltos. Ese es el caso de "Su casa" (His house, 2020), una producción original de la N roja que merece una oportunidad durante Halloween. Tiene apenas 93 minutos de duración y, pese a sus reconocimientos, todavía permanece entre los títulos menos conocidos del catálogo.

Leé también Netflix: Luis Zahera y José Coronado arrasan con la mejor serie para ver en el fin de semana
Netflix: Luis Zahera y José Coronado arrasan con la mejor serie para ver en el fin de semana. (Foto: Archivo)

La película dirigida por Remi Weekes propone una experiencia diferente a la que suelen ofrecer las producciones tradicionales de terror. Su historia comienza con una situación dramática y completamente humana: una pareja de refugiados que consigue escapar de la guerra y recibe asilo en Reino Unido.

Los protagonistas deben adaptarse a un país desconocido, cumplir con las condiciones impuestas por las autoridades y aceptar una vivienda que se encuentra en condiciones deplorables. Pero hay algo todavía peor esperándolos detrás de las paredes de su nuevo hogar. Lo que inicialmente parece una oportunidad para reconstruir sus vidas termina convirtiéndose en una auténtica pesadilla.

Casa ajena no es solamente una película de terror. Es también una historia sobre el desarraigo, la identidad, la inmigración y las consecuencias psicológicas de escapar de un pasado traumático. Una combinación que consigue diferenciarla de muchas otras producciones disponibles en Netflix.

De qué trata Su casa en Netflix

Uno de los principales aciertos de Su casa está en la manera en que desarrolla su argumento. La película no comienza presentando una sucesión de acontecimientos sobrenaturales. Por el contrario, primero construye un contexto dramático que permite comprender qué vivieron sus protagonistas y cuáles son las dificultades que deberán afrontar en su nueva vida.

La pareja llega a Reino Unido después de atravesar una experiencia devastadora. Consiguió escapar de un conflicto bélico, pero el refugio que encuentra está lejos de representar la tranquilidad que esperaba.

La adaptación tampoco resulta sencilla. Los protagonistas deben enfrentarse a una sociedad que no conocen, a nuevas costumbres y a una administración que controla buena parte de sus decisiones.

En ese escenario aparece el verdadero elemento perturbador de la historia. La casa comienza a revelar una presencia inexplicable que transforma la experiencia cotidiana de sus habitantes. Lo interesante es que el terror no funciona como un recurso aislado. Está conectado con los conflictos personales de los protagonistas y con las experiencias que arrastran desde su país de origen.

Según el resumen oficial de Netflix: "Una joven pareja de Sudán del Sur busca refugiarse y comenzar una nueva vida en Inglaterra, pero los atormenta una fuerza siniestra que habita en su nuevo hogar".

Los 93 minutos que explican por qué tiene una puntuación perfecta

Otro de los datos que convierten a esta producción en una alternativa atractiva para Halloween es su duración. Su casa tiene 93 minutos, un tiempo que permite desarrollar su historia sin extender innecesariamente el relato.

En una época en la que muchas películas superan ampliamente las dos horas, encontrar una propuesta de terror que consiga combinar drama, suspenso y elementos sobrenaturales en apenas una hora y media representa un atractivo adicional.

Por qué vale la pena ver esta película de terror en Halloween

La oferta de películas de terror en Netflix es amplia y cada Halloween aparecen nuevas recomendaciones para quienes buscan una noche de suspenso. Sin embargo, Casa ajena tiene varios elementos que justifican darle una oportunidad.

La película no se limita a contar una historia sobre una vivienda embrujada. Utiliza ese escenario para desarrollar un relato sobre dos personas que intentan reconstruir sus vidas después de una experiencia traumática.

El terror aparece conectado con la memoria, la pérdida y las dificultades de encontrar un lugar al que realmente puedan llamar hogar.

Por eso, quienes estén buscando una película diferente para Halloween encontrarán una alternativa que combina suspenso, drama y elementos sobrenaturales sin depender de los recursos habituales del género.

Su casa es una de esas producciones que merecen salir del anonimato. Una película breve, con una recepción crítica extraordinaria y una historia que consigue demostrar que el miedo puede esconderse mucho más allá de lo que vemos.

Tráiler oficial de Su casa en Netflix

En pocas palabras

  • Película de Netflix: Su casa, de apenas 93 minutos, ofrece una historia de terror con profundidad, ideal para Halloween.
  • Argumento central: Una pareja de refugiados en Reino Unido se enfrenta a una pesadilla en su nuevo hogar, conectando el terror con el desarraigo.
  • Recepción crítica: La película destaca por su narrativa que combina drama y suspenso, logrando un 100% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Netflix Halloween Terror
Notas relacionadas
Ricardo Darín brilla en Netflix con la película argentina más vista en el mundo en 2026
Netflix: Adrián Suar y Griselda Siciliani se lucen con el estreno de la película más esperada
Está en Netflix, tiene capítulos de apenas 15 minutos y es la serie corta del momento

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar