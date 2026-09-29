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José Coronado arrasa en Netflix con una nueva serie basada en la mejor película de Ricardo Darín

José Coronado vuelve a ser noticia en Netflix con una ambiciosa serie inspirada en un inolvidable clásico argentino con Ricardo Darín.

José Coronado arrasa en Netflix con una nueva serie basada en la mejor película de Ricardo Darín. (Foto: Archivo)

José Coronado arrasa en Netflix con una nueva serie basada en la mejor película de Ricardo Darín. (Foto: Archivo)

José Coronado arrasa en Netflix con una nueva apuesta de la plataforma por las grandes producciones españolas. El reconocido actor encabezará la adaptación para la plataforma de Nueve reinas, la emblemática película argentina creada por Fabián Bielinsky y protagonizada originalmente por Ricardo Darín y Gastón Pauls.

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La historia dejará atrás el Buenos Aires del año 2000 para trasladarse al Madrid de 2012, donde una crisis económica será el escenario perfecto para una trama repleta de estafas, ambición y giros inesperados.

Netflix apuesta por un clásico del cine argentino con Ricardo Darín

Netflix continúa ampliando su catálogo con producciones españolas protagonizadas por algunos de los actores más prestigiosos de la industria. Entre ellos, José Coronado se consolidó como uno de los rostros más fuertes de la plataforma gracias a sus interpretaciones en thrillers y dramas que conquistaron al público internacional.

Ahora, el actor dará un nuevo paso en su carrera al formar parte de una de las adaptaciones más esperadas de los últimos años. La plataforma confirmó el inicio del rodaje de Nueve reinas, una serie que recuperará la esencia de la inolvidable película argentina estrenada en el año 2000, aunque con una identidad completamente renovada.

Cuando Nueve reinas llegó a los cines argentinos, rápidamente se transformó en un fenómeno cultural. La película narró la historia de Marcos, un experimentado estafador interpretado por Ricardo Darín, y Juan, un joven delincuente ocasional al que dio vida Gastón Pauls.

Más de dos décadas después, su influencia continúa vigente y vuelve a cobrar vida en formato de serie.

José Coronado será el gran antagonista de Nueve reinas

En esta nueva versión, José Coronado interpretará al magnate que representa el objetivo final de la estafa. Su personaje será un empresario implacable, con enorme poder económico y una personalidad tan fría como calculadora.

El actor español vuelve así a un terreno que domina a la perfección: personajes intensos, ambiguos y cargados de autoridad. Su presencia promete aportar una dimensión diferente al relato, alejándose de la figura del simple villano para construir un rival capaz de enfrentarse intelectualmente con los protagonistas.

La elección de Coronado también refuerza la estrategia de Netflix de reunir a intérpretes con gran reconocimiento internacional para impulsar producciones de alto impacto.

Cómo será la serie española de Nueve reinas en Netflix

En el Madrid de 2012, en plena crisis económica, Marcos (Álvaro Morte), un veterano estafador sin escrúpulos, se cruza con Juan (Patrick Criado), un joven arruinado que apenas puede mantener a su familia.

Lo que empieza como una alianza de 24 horas para llevar a cabo pequeños timos acaba convirtiéndose en el golpe de sus vidas: vender como auténticos unos legendarios sellos falsificados, las nueve reinas, a un implacable magnate (Jose Coronado).

Adaptación española de la emblemática película argentina del mismo nombre, la serie convierte a estos dos timadores en el reflejo de un país donde la línea entre víctimas y estafadores es cada vez más borrosa.

Quiénes están detrás de la serie de Nueve reinas en Netflix

Netflix anunciado en abril de 2026 el inicio de rodaje de Nueve reinas, su nueva serie de ficción protagonizada por Álvaro Morte (La casa de papel, Anatomía de un instante) y Patrick Criado (La casa de papel, Amarga Navidad), que adapta la emblemática película argentina, originalmente escrita y dirigida por Fabián Bielinsky y producida por Patagonik.

Nueve reinas es una serie producida por LAZONA y creada por Xosé Morais y Víctor Sierra, quienes también firman el guion y actúan como productores ejecutivos junto a Luis Ferrón, Gonzalo Salazar-Simpson, Guido Rud y Juan Pablo Galli. El proyecto está dirigido por Álex Rodrigo y Jorge Saavedra y cuenta con dirección de fotografía de Andreu Adam y Víctor Benavides y diseño de producción de Juan Pedro de Gaspar. Completan el reparto Aura Garrido (El inocente), Jose Coronado (Legado, Entrevías) y Margarida Corceiro (Punto Nemo), entre otros.

Cuándo se estrena la serie de Nueve reinas en Netflix

Por el momento, Netflix no confirmó la fecha oficial de estreno de Nueve reinas.

La plataforma sí anunció que el rodaje ya comenzó, por lo que el proyecto avanza oficialmente con José Coronado, Álvaro Morte y Patrick Criado como principales figuras del elenco.

En pocas palabras

  • José Coronado protagoniza en Netflix la serie "Nueve reinas", adaptación de la película argentina con Ricardo Darín.
  • La producción española traslada la trama de estafas al Madrid de 2012, en un contexto de crisis económica.
  • La serie, que ya inició su rodaje, cuenta también con la participación de Álvaro Morte y Patrick Criado.
Resumen generado por Thinkindot AI
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