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Netflix tiene la serie que fue elegida como la mejor del siglo XXI y es ideal para maratonear

The New York Times eligió las mejores series del siglo XXI y la más destacada de todas está disponible completa en Netflix.

Netflix tiene la serie que fue elegida como la mejor del siglo XXI y es ideal para maratonear. (Foto: Archivo)

Netflix tiene la serie que fue elegida como la mejor del siglo XXI y es ideal para maratonear. (Foto: Archivo)

Breaking Bad volvió a ocupar el centro de la conversación en Netflix. Más de una década después de su episodio final, la creación de Vince Gilligan fue reconocida por The New York Times como la mejor serie de televisión del siglo XXI, un logro que reafirmó el enorme impacto cultural de una producción que marcó a toda una generación de espectadores.

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El prestigioso diario estadounidense elaboró el ranking tras consultar a 500 referentes de la industria audiovisual, entre actores, directores, guionistas, productores y showrunners. El resultado colocó a la historia de Walter White por encima de títulos considerados fundamentales como The Wire, Mad Men y Game of Thrones.

Estrenada en 2008 y finalizada en 2013, la serie cuenta con 62 episodios distribuidos en cinco temporadas, una duración ideal para quienes buscan una historia completa, intensa y sin capítulos de relleno. Además, en Argentina puede verse íntegramente a través del catálogo de Netflix.

El reconocimiento que volvió a poner a Breaking Bad en lo más alto

Pocas series lograron mantenerse tan vigentes como Breaking Bad. Aunque su último capítulo se emitió hace más de diez años, continúa apareciendo en rankings especializados y siendo recomendada tanto por críticos como por nuevos espectadores.

En esta oportunidad, el reconocimiento llegó de la mano de The New York Times, que decidió elaborar una lista definitiva con las mejores producciones televisivas estrenadas desde el año 2000. Para construir ese ranking, el medio reunió la opinión de 500 profesionales del mundo del entretenimiento, una metodología que buscó representar distintas miradas de la industria.

El resultado sorprendió incluso a muchos especialistas: Breaking Bad obtuvo el primer puesto y volvió a demostrar que su legado trasciende el paso del tiempo.

La serie creada por Vince Gilligan no solo fue un éxito de audiencia durante su emisión original, sino que también redefinió la manera de construir personajes complejos y de desarrollar historias dramáticas con una evolución constante.

De qué trata Breaking Bad, disponible en Netflix

Walter White es profesor de química en una escuela secundaria de Albuquerque y lleva una vida marcada por las dificultades económicas. Está casado con Skyler, tiene un hijo adolescente y complementa su salario trabajando en un lavadero de autos.

Todo cambia cuando recibe un diagnóstico de cáncer de pulmón. Frente a la incertidumbre sobre su futuro y preocupado por dejar protegida económicamente a su familia, toma una decisión que modificará para siempre su destino: utilizar sus conocimientos científicos para fabricar metanfetamina.

Para hacerlo busca la ayuda de Jesse Pinkman, un antiguo alumno que ya conoce el funcionamiento del narcotráfico. Lo que inicialmente parece una solución desesperada para conseguir dinero rápidamente comienza a transformarse en un negocio cada vez más peligroso.

A medida que avanzan los episodios, Walter adopta la identidad de Heisenberg, un nombre que pronto adquiere peso dentro del mundo criminal. Paralelamente intenta mantener intacta su imagen de padre de familia, profesor y ciudadano ejemplar, construyendo una de las dobles vidas más memorables de la televisión.

Cuántos capítulos tiene Breaking Bad en Netflix

Una de las preguntas más frecuentes entre quienes todavía no la vieron es cuántos episodios tiene la serie. La respuesta es sencilla: Breaking Bad cuenta con 62 capítulos repartidos en cinco temporadas.

Esta estructura permitió que la historia mantuviera un ritmo constante, evitando extenderse innecesariamente. Cada temporada desarrolla una etapa distinta de la transformación de Walter White y eleva progresivamente la tensión hasta llegar a uno de los finales mejor valorados por la crítica.

En total, son cinco temporadas que pueden verse de principio a fin en relativamente poco tiempo si se compara con otras grandes producciones televisivas.

Las 10 mejores series del siglo XXI, según The New York Times

El ranking elaborado por el prestigioso medio estadounidense reunió algunas de las ficciones más importantes de las últimas décadas. Estas fueron las diez primeras posiciones:

  • Breaking Bad (2008–2013)
  • The Wire (2002–2008)
  • Mad Men (2007–2015)
  • Succession (2018–2023)
  • Fleabag (2016–2019)
  • Game of Thrones (2011–2019)
  • Veep (2012–2019)
  • 30 Rock (2006–2013)
  • Curb Your Enthusiasm (2000–2024)
  • Atlanta (2016–2022)

En pocas palabras

  • Series del Siglo XXI: The New York Times eligió a Breaking Bad como la mejor serie, disponible completa en Netflix.
  • Reconocimiento Global: El prestigioso diario estadounidense consultó a 500 referentes de la industria para su ranking.
  • Breaking Bad: La aclamada producción de Vince Gilligan cuenta con 62 episodios y 5 temporadas.
Resumen generado por Thinkindot AI
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