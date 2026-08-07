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"No sé por qué no...": la confesión de Flavio Briatore sobre el gran enigma que sacude a la F1

El asesor ejecutivo de Alpine afirmó que el equipo tiene recursos para pelear arriba y cuestionó la brecha con los líderes. Los detalles de sus dichos.

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No sé por qué no...: la confesión de Flavio Briatore sobre el gran enigma que sacude a la F1

Flavio Briatore afirmó de manera categórica que la escudería Alpine dispone de las herramientas necesarias para luchar por los primeros puestos de la Fórmula 1, aunque reconoció abiertamente que no comprende por qué el rendimiento del monoplaza todavía no logra estar a la altura de las expectativas generadas.

Leé también Briatore rompió el silencio y confirmó cuándo decidirá Alpine el futuro de Franco Colapinto
Briatore rompió el silencio y confirmó cuándo decidirá Alpine el futuro de Franco Colapinto. (Foto: Reuters)

En diálogo con The Race, el asesor ejecutivo sostuvo que la estructura cumplió el objetivo inicial de acercarse al top seis del campeonato, pero remarcó con firmeza que el siguiente paso debe ser pelear mano a mano con las escuderías de punta. En la actualidad, el equipo donde compiten el francés Pierre Gasly y el argentino Franco Colapinto marcha por detrás de Racing Bulls (RB) en el Mundial de Constructores.

Por qué Flavio Briatore asegura que Alpine tiene todo para ganar en la F1

El histórico dirigente italiano atribuyó su optimismo a los profundos cambios implementados en la estructura durante los últimos meses. Entre los hitos más destacados figurán el acuerdo cerrado para comenzar a utilizar motores Mercedes a partir de la temporada 2026 y las fuertes inversiones económicas destinadas a mejorar la infraestructura interna.

“Tenemos todo para ganar”, aseguró Briatore. Asimismo, el asesor señaló que el gran desafío inmediato que afronta la escudería francesa pasa por ser “más creativos” y asumir mayores riesgos para lograr transformar todo ese potencial técnico e institucional en resultados concretos dentro de la pista.

Qué dijo Flavio Briatore sobre la diferencia entre Alpine, McLaren y Ferrari

Durante la entrevista, el dirigente dejó una contundente reflexión sobre la distancia que separa a su escudería de los principales animadores del campeonato mundial:

“No sé por qué no ganamos. No sé por qué no batimos a McLaren. ¡No sé por qué no batimos a Ferrari! Ya lo hemos hecho antes. La única cuestión es creer en lo que uno hace, medirse con esa gente”, expresó sin rodeos. Sin embargo, pese a su nivel de exigencia, admitió que la implementación de la nueva reglamentación dejó al descubierto la brecha que todavía separa a Alpine de potencias como Mercedes, McLaren, Ferrari y Red Bull.

Cómo sigue la reestructuración interna del equipo Alpine

Por último, el directivo consideró que la estabilidad alcanzada recientemente en la estructura técnica del equipo permitirá evaluar con mayor precisión el rendimiento individual del personal y fortalecer las bases del proyecto a largo plazo.

En ese sentido, Briatore aseguró que cada vez más ingenieros de la categoría muestran interés en sumarse al equipo, aunque descartó de manera categórica el regreso de aquellos profesionales que decidieron marcharse durante los años de reconstrucción de la escudería.

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