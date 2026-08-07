"No sé por qué no...": la confesión de Flavio Briatore sobre el gran enigma que sacude a la F1

Qué dijo Flavio Briatore sobre la diferencia entre Alpine, McLaren y Ferrari

Durante la entrevista, el dirigente dejó una contundente reflexión sobre la distancia que separa a su escudería de los principales animadores del campeonato mundial:

“No sé por qué no ganamos. No sé por qué no batimos a McLaren. ¡No sé por qué no batimos a Ferrari! Ya lo hemos hecho antes. La única cuestión es creer en lo que uno hace, medirse con esa gente”, expresó sin rodeos. Sin embargo, pese a su nivel de exigencia, admitió que la implementación de la nueva reglamentación dejó al descubierto la brecha que todavía separa a Alpine de potencias como Mercedes, McLaren, Ferrari y Red Bull.

Cómo sigue la reestructuración interna del equipo Alpine

Por último, el directivo consideró que la estabilidad alcanzada recientemente en la estructura técnica del equipo permitirá evaluar con mayor precisión el rendimiento individual del personal y fortalecer las bases del proyecto a largo plazo.

En ese sentido, Briatore aseguró que cada vez más ingenieros de la categoría muestran interés en sumarse al equipo, aunque descartó de manera categórica el regreso de aquellos profesionales que decidieron marcharse durante los años de reconstrucción de la escudería.