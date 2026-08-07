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Alfajores de limón con chocolate blanco: la receta fácil con relleno cremoso

Con una masa delicada, un relleno que combina dulzor y un toque cítrico, esta receta ofrece una alternativa diferente a los alfajores tradicionales.

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Alfajores de limón con chocolate blanco

Alfajores de limón con chocolate blanco, una receta fácil con relleno cremoso. Foto: Imagen del canal Elu Sweets, retocada con IA.

Los alfajores de limón son una alternativa a las versiones tradicionales gracias a la combinación de una masa suave, un relleno cremoso y el equilibrio entre el dulzor del chocolate blanco y la acidez del limón. Esta preparación reúne sabores y texturas que la convierten en una opción ideal para acompañar el mate, el café o compartir en una merienda.

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Qué ingredientes se necesitan para hacer alfajores de limón

Para la masa (media receta):

  • 50 g de manteca.
  • 60 g de azúcar.
  • Medio huevo.
  • Ralladura de limón a gusto.
  • 120 g de harina 0000.
  • 1/2 cucharadita de polvo para hornear.

Para el relleno de chocolate blanco:

  • 200 g de chocolate blanco.
  • 100 ml de crema de leche.

Para el relleno de limón:

  • 15 g de maicena.
  • 45 g de azúcar.
  • 1 yema de huevo.
  • 50 ml de jugo de limón.
  • 150 ml de leche.

Para la cobertura:

  • 200 g de chocolate blanco adicional.

Cómo hacer alfajores de limón con chocolate blanco

(La receta corresponde al canal de YouTube "Elu Sweets")

Preparación de los rellenos (pueden hacerse el día anterior):

  • Ganache de chocolate: Mezclar los 200 g de chocolate blanco con los 100 ml de crema de leche. Calentar en el microondas en intervalos de 30 segundos hasta integrar por completo ambos ingredientes y dejar enfriar en la heladera durante, al menos, una hora.
  • Crema de limón: En una olla pequeña, mezclar la maicena con el azúcar. Añadir la yema y el jugo de limón, integrar bien e incorporar la leche. Cocinar a fuego medio, removiendo constantemente hasta que la preparación espese. Pasar la mezcla a un recipiente amplio, cubrir con papel film en contacto y dejar enfriar.

Elaboración de la masa:

  • Integrar la manteca con el azúcar. Agregar el medio huevo junto con la ralladura de limón.
  • Incorporar la harina y el polvo para hornear hasta formar una masa homogénea.
  • Envolver la masa en papel film y dejar reposar en la heladera durante 30 minutos.

Horneado:

  • Estirar la masa hasta alcanzar un espesor de 2 mm.
  • Cortar círculos de aproximadamente 6 cm de diámetro y colocarlos sobre una placa.
  • Hornear en horno precalentado a 180 °C durante 8 minutos y dejar enfriar por completo.

Armado y cobertura:

  • Batir ambos rellenos por separado hasta obtener una consistencia cremosa.
  • Para el armado, utilizar el relleno de chocolate blanco para formar un borde alto sobre una de las tapas y completar el centro con la crema de limón.
  • Derretir los 200 g de chocolate blanco restantes para la cobertura. Cubrir los alfajores con el chocolate derretido y retirar el exceso con ayuda de dos tenedores.

La receta combina una masa delicada con un relleno de chocolate blanco y crema de limón, mientras que la cobertura aporta una terminación uniforme y un equilibrio de sabores entre el dulzor y el toque cítrico.

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