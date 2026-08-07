Alfajores de limón con chocolate blanco: la receta fácil con relleno cremoso

- 15 g de maicena.
- 45 g de azúcar.
- 1 yema de huevo.
- 50 ml de jugo de limón.
- 150 ml de leche.
Para la cobertura:
- 200 g de chocolate blanco adicional.
Cómo hacer alfajores de limón con chocolate blanco
(La receta corresponde al canal de YouTube "Elu Sweets")
Preparación de los rellenos (pueden hacerse el día anterior):
- Ganache de chocolate: Mezclar los 200 g de chocolate blanco con los 100 ml de crema de leche. Calentar en el microondas en intervalos de 30 segundos hasta integrar por completo ambos ingredientes y dejar enfriar en la heladera durante, al menos, una hora.
- Crema de limón: En una olla pequeña, mezclar la maicena con el azúcar. Añadir la yema y el jugo de limón, integrar bien e incorporar la leche. Cocinar a fuego medio, removiendo constantemente hasta que la preparación espese. Pasar la mezcla a un recipiente amplio, cubrir con papel film en contacto y dejar enfriar.
Elaboración de la masa:
- Integrar la manteca con el azúcar. Agregar el medio huevo junto con la ralladura de limón.
- Incorporar la harina y el polvo para hornear hasta formar una masa homogénea.
- Envolver la masa en papel film y dejar reposar en la heladera durante 30 minutos.
Horneado:
- Estirar la masa hasta alcanzar un espesor de 2 mm.
- Cortar círculos de aproximadamente 6 cm de diámetro y colocarlos sobre una placa.
- Hornear en horno precalentado a 180 °C durante 8 minutos y dejar enfriar por completo.
Armado y cobertura:
- Batir ambos rellenos por separado hasta obtener una consistencia cremosa.
- Para el armado, utilizar el relleno de chocolate blanco para formar un borde alto sobre una de las tapas y completar el centro con la crema de limón.
- Derretir los 200 g de chocolate blanco restantes para la cobertura. Cubrir los alfajores con el chocolate derretido y retirar el exceso con ayuda de dos tenedores.
La receta combina una masa delicada con un relleno de chocolate blanco y crema de limón, mientras que la cobertura aporta una terminación uniforme y un equilibrio de sabores entre el dulzor y el toque cítrico.