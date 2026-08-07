Yanina Latorre y Pampita hablaron del fuerte cruce en PH, Podemos Hablar: "Fue tenso posta"

Y agregó sobre ese momento en la grabación: "La producción nos puso una con la otra y estuvo bueno charlar y abrir nuestro corazón. Hubo muchos reclamos de los dos lados y puntos de vistas muy firmes cada una desde su lado. Siempre está bueno sacar los trapitos al sol".

"Ella no estaba de acuerdo en lo que decía, quedó un poco tenso todo, pero bueno, no pasa nada", se sinceró Pampita sobre el diálogo con la conductora donde no llegaron a un punto de entendimiento.

Video: Desayuno Americano.

Qué dijo Yanina Latorre del picante cruce con Pampita

Yanina Latorre también habló con la prensa al final de la grabación del primer programa de PH, Podemos Hablar y confirmó la tensión que se vivió con Pampita.

"Vean el programa y todos la van a matar el lunes, posta lo digo, por lo que me contestó. ¿Quiénes son los eternos culpables de las miserias de Pampita? Nosotros, los noteros, salí por la patria panelista", adelantó la conductora de SQP.

Y agregó sobre la dura charla con la modelo en el estudio televisivo: "Pasamos al frente las dos y yo le pregunté. Hubo un momento tenso posta. Un reclamito le hice porque un día me mandó un mensaje puteando por algo que no habia hecho y después terminó pidiendo disculpas. Después sonrió, se fue y yo también".