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Yanina Latorre y Pampita hablaron del fuerte cruce en PH, Podemos Hablar: "Fue tenso posta"

La conductora Yanina Latorre y la modelo Pampita se refirieron al picante ida y vuelta que mantuvieron en la grabación del programa PH, Podemos Hablar.

7 ago 2026, 09:35
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Yanina Latorre y Pampita hablaron del fuerte cruce en PH, Podemos Hablar: Fue tenso posta

Yanina Latorre y Pampita hablaron del fuerte cruce en PH, Podemos Hablar: "Fue tenso posta"

Yanina Latorre y Pampita hablaron del fuerte cruce en PH, Podemos Hablar: Fue tenso posta

Yanina Latorre y Pampita hablaron del fuerte cruce en PH, Podemos Hablar: "Fue tenso posta"

El regreso de Andy Kusnetzoff a la televisión se vio envuelta en un gran escándalo en la previa al trascender la tensión que se dio en la primera grabación de PH, Podemos Hablar.

Alejandro Guatti reveló en Intrusos (América Tv) que existió un picante ida y vuelta entre Pampita y Yanina Latorre: "Hubo un tenso cara a cara, un reencuentro y un reclamo por cosas que han pasado tiempo atrás", señaló el cronista.

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En ese contexto, a la salida de la grabación, Pampita habló con los periodistas y confirmó la tensión con Yanina Latorre durante el encuentro en el ciclo de Telefe.

"Pensamos diferente, actuamos diferente en la vida y tenemos conceptos diferentes en las cosas. Hay muchas cosas en las que somos opuestas", aseguró la modelo.

Y agregó sobre ese momento en la grabación: "La producción nos puso una con la otra y estuvo bueno charlar y abrir nuestro corazón. Hubo muchos reclamos de los dos lados y puntos de vistas muy firmes cada una desde su lado. Siempre está bueno sacar los trapitos al sol".

"Ella no estaba de acuerdo en lo que decía, quedó un poco tenso todo, pero bueno, no pasa nada", se sinceró Pampita sobre el diálogo con la conductora donde no llegaron a un punto de entendimiento.

Video: Desayuno Americano.

Qué dijo Yanina Latorre del picante cruce con Pampita

Yanina Latorre también habló con la prensa al final de la grabación del primer programa de PH, Podemos Hablar y confirmó la tensión que se vivió con Pampita.

"Vean el programa y todos la van a matar el lunes, posta lo digo, por lo que me contestó. ¿Quiénes son los eternos culpables de las miserias de Pampita? Nosotros, los noteros, salí por la patria panelista", adelantó la conductora de SQP.

Y agregó sobre la dura charla con la modelo en el estudio televisivo: "Pasamos al frente las dos y yo le pregunté. Hubo un momento tenso posta. Un reclamito le hice porque un día me mandó un mensaje puteando por algo que no habia hecho y después terminó pidiendo disculpas. Después sonrió, se fue y yo también".

     

 

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