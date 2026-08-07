Desafío matemático: la cuenta que confunde a muchos y pocos logran resolver

12 + 13 = 25

La expresión queda así: 22 + 3 × 25 - 7 × 5 + 25

2) Multiplicaciones

Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.

3 × 25 = 75 | 7 × 5 = 35

La expresión queda así: 22 + 75 - 35 + 25

3) Sumas y restas

Finalmente se opera en orden de aparición.

22 + 75 = 97 |

97 - 35 = 62 |

62 + 25 = (?)

Resultado final del desafío matemático: 87

El error común en este tipo de reto está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Por eso, más que una simple cuenta, este juego sirve para entrenar concentración, memoria de trabajo y rapidez mental de una manera entretenida.