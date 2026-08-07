Desafío matemático: la cuenta que confunde a muchos y pocos logran resolver

El siguiente desafío matemático pone a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 22 + 3 × (12 + 13) - 7 × 5 + 25
Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.
Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.
El siguiente desafío matemático pone a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 22 + 3 × (12 + 13) - 7 × 5 + 25
Para llegar al resultado correcto es fundamental respetar la jerarquía de las operaciones, conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés).
Esta regla establece que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones (de izquierda a derecha cuando aparecen en la misma expresión) y, por último, las sumas y restas (también de izquierda a derecha).
La suma encerrada entre paréntesis tiene prioridad.
12 + 13 = 25
La expresión queda así: 22 + 3 × 25 - 7 × 5 + 25
Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.
3 × 25 = 75 | 7 × 5 = 35
La expresión queda así: 22 + 75 - 35 + 25
Finalmente se opera en orden de aparición.
22 + 75 = 97 |
97 - 35 = 62 |
62 + 25 = (?)
El error común en este tipo de reto está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Por eso, más que una simple cuenta, este juego sirve para entrenar concentración, memoria de trabajo y rapidez mental de una manera entretenida.