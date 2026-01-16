Furor en Netflix por el estreno de una nueva serie coreana y es la historia de amor del año

Netflix definió la serie con una frase: "Las emociones de una celebridad y su intérprete no logran superar las barreras del idioma mientras recorren el mundo con un reality de citas. ¿Triunfará el lenguaje del amor?".

El equipo creativo detrás de esta serie coreana

Detrás de ¿Cómo se traduce este amor? estuvo un equipo con amplia experiencia en el género romántico. El guion fue escrito por las hermanas Hong Jung-eun y Hong Mi-ran, responsables de dramas exitosos que supieron combinar humor, emoción y giros inesperados.

La dirección quedó a cargo de Yoo Young-eun, quien construyó una narrativa que aprovechó los escenarios internacionales y los contrastes culturales. Cada ciudad visitada aportó una atmósfera distinta y reforzó la idea de un amor que intentó sobrevivir en movimiento constante.

La producción ejecutiva estuvo liderada por Choi Jin-hee, mientras que la banda sonora original fue compuesta por Ma Ju-hee, de Studio MaumCº. Su trabajo musical acompañó momentos clave con melodías suaves y emotivas, reforzando la carga sentimental de la historia.

El elenco principal de ¿Cómo se traduce este amor?

Kim Seon-ho

Go Youn-jung

Sota Fukushi

Lee E-Dam

Choi Woo-sung

Cuándo y dónde ver ¿Cómo se traduce este amor?

¿Cómo se traduce este amor? se estrenó oficialmente este viernes 16 de enero de 2026 en Netflix. Desde ese día, la serie estuvo disponible a nivel global para los suscriptores de la plataforma.

Para acceder a la producción, solo fue necesario contar con una suscripción activa al servicio de streaming. Netflix apostó fuerte por su difusión, incorporándola rápidamente a las recomendaciones de contenidos románticos internacionales.

Cuántos capítulos tiene ¿Cómo se traduce este amor?

La primera temporada de ¿Cómo se traduce este amor? contó con 12 episodios. Cada capítulo avanzó de forma progresiva en el vínculo entre los protagonistas, alternando momentos ligeros con escenas de mayor carga emocional.

El ritmo narrativo permitió que la historia se desarrollara sin apuros, dejando espacio para que los personajes evolucionaran y enfrentaran sus propios miedos. La duración de la temporada fue ideal para mantener el interés sin perder coherencia.

Por qué ver la serie romántica ¿Cómo se traduce este amor?

Con esta producción, Netflix reforzó su estrategia de contenidos coreanos orientados al público internacional. ¿Cómo se traduce este amor? no solo presentó una historia romántica, también propuso una reflexión sobre la comunicación en un mundo globalizado.

La serie mostró que, incluso con traductores profesionales y tecnología avanzada, los sentimientos pueden quedar atrapados entre líneas. Esa idea conectó con audiencias de distintos países y consolidó el impacto del estreno.

