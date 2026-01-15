Explotó su celular gamer y desató un voraz incendio: la arriesgada decisión que tomó para salvar su vida

"Él tiene sus quemaduras más bien en la parte de la cara y el pecho porque atravesó el fuego. No respiró cuando lo cruzó. Por eso sus vías respiratorias están bien. También el riñón y el corazón", detalló la mujer.

El servicio de emergencias 107 lo trasladó de urgencia al Instituto del Quemado de Córdoba, donde inicialmente se diagnosticó que presentaba quemaduras en el 40% del cuerpo. Sin embargo, tras las primeras intervenciones quirúrgicas, los médicos constataron que el alcance real de las heridas ascendía al 60%.

"El primer ingreso a quirófano fue para hacerle una escarectomía y retirar piel muerta para evitar infecciones. Ahí se dieron cuenta de la magnitud total", explicó Eugenia. Debido a que la terapia intensiva del Instituto del Quemado se encuentra en refacción, el adolescente debió ser internado en el Hospital Córdoba. Ambas instituciones trabajan de manera conjunta en su tratamiento.

CASAQUEMADA

"La semana pasada le hicieron los raspajes para ver cómo están sus heridas. Están tratando de sacarle la gran mayoría de lo que es piel muerta", agregó.

También, en diálogo con Diario Perfil Córdoba, la mujer compartió otra noticia alentadora. "Nos habían dicho que una de las posibilidades era que él perdiera la movilidad del brazo derecho, que fue el más afectado. Sin embargo, en los últimos días mueve los dedos, la muñeca del brazo derecho y lo puede levantar y bajar”.

Benjamín cursa el quinto año en un colegio técnico y es nadador federado. Según los médicos, la internación podría extenderse al menos tres meses, aunque el proceso completo de recuperación demandaría alrededor de cuatro meses, dependiendo de la evolución diaria. "Esto es día a día", dijo Eugenia.

Mientras tanto, la comunidad educativa y vecinos del barrio organizaron una red solidaria para afrontar las pérdidas materiales provocadas por el incendio. Además, el colegio garantizó que el estudiante no perderá el año y contará con acompañamiento psicológico, al igual que su hermana de 11 años, quien presenció el accidente, según informaron medios locales.