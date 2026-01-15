Explotó su celular gamer y desató un voraz incendio: la arriesgada decisión que tomó para salvar su vida
Un adolescente de 16 años resultó gravemente herido tras un accidente doméstico ocurrido en una vivienda.
Un adolescente de 16 años resultó gravemente herido tras un accidente doméstico ocurrido en una vivienda en Córdoba. Foto: Diario Perfil/ CEDOC.
La inesperada explosión de la batería de un celular gamer, mientras se encontraba conectado a una toma de corriente, desató un voraz incendio en una vivienda en Córdoba, donde se encontraba un adolescente de 16 años que terminó con quemaduras en el 60% de su cuerpo. Debido a la gravedad del hecho, ocurrido a principios de enero y que tomó estado público en las últimas horas, el joven se encuentra internado en el Hospital Córdoba.
Benjamín había dejado apoyado el teléfono que le habían regalado sus padres hace siete meses sobre una mesa de trabajo y enchufado. Minutos después, mientras limpiaba el patio de su casa, explotó el dispositivo Nubia Neo 2 Gamer, que paradójicamente está diseñado con sistemas de refrigeración especiales para uso intensivo.
En ese marco, una chispa alcanzó un bidón de thinner que se encontraba en el lugar y provocó una rápida propagación del fuego.
"Él quedó atrapado entre las paredes y una hilera de fuego", contó Eugenia, su madre, a Cadena 3. Ante esa escena envuelta de dramatismo y pese a que parte del líquido inflamable había caído en uno de sus brazos, el adolescente evitó respirar, se tapó la cara y se dirigió hacia adentro del hogar para pedir ayuda.
"Él tiene sus quemaduras más bien en la parte de la cara y el pecho porque atravesó el fuego. No respiró cuando lo cruzó. Por eso sus vías respiratorias están bien. También el riñón y el corazón", detalló la mujer.
El servicio de emergencias 107 lo trasladó de urgencia al Instituto del Quemado de Córdoba, donde inicialmente se diagnosticó que presentaba quemaduras en el 40% del cuerpo. Sin embargo, tras las primeras intervenciones quirúrgicas, los médicos constataron que el alcance real de las heridas ascendía al 60%.
"El primer ingreso a quirófano fue para hacerle una escarectomía y retirar piel muerta para evitar infecciones. Ahí se dieron cuenta de la magnitud total", explicó Eugenia. Debido a que la terapia intensiva del Instituto del Quemado se encuentra en refacción, el adolescente debió ser internado en el Hospital Córdoba. Ambas instituciones trabajan de manera conjunta en su tratamiento.
"La semana pasada le hicieron los raspajes para ver cómo están sus heridas. Están tratando de sacarle la gran mayoría de lo que es piel muerta", agregó.
También, en diálogo con Diario Perfil Córdoba, la mujer compartió otra noticia alentadora. "Nos habían dicho que una de las posibilidades era que él perdiera la movilidad del brazo derecho, que fue el más afectado. Sin embargo, en los últimos días mueve los dedos, la muñeca del brazo derecho y lo puede levantar y bajar”.
Benjamín cursa el quinto año en un colegio técnico y es nadador federado. Según los médicos, la internación podría extenderse al menos tres meses, aunque el proceso completo de recuperación demandaría alrededor de cuatro meses, dependiendo de la evolución diaria. "Esto es día a día", dijo Eugenia.
Mientras tanto, la comunidad educativa y vecinos del barrio organizaron una red solidaria para afrontar las pérdidas materiales provocadas por el incendio. Además, el colegio garantizó que el estudiante no perderá el año y contará con acompañamiento psicológico, al igual que su hermana de 11 años, quien presenció el accidente, según informaron medios locales.