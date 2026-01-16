La China Suárez sorprende en Netflix con En el barro, segunda temporada: nuevas alianzas en La Quebrada. (Foto: Archivo)
Netflix anunció el estreno de la segunda temporada de En el barro en febrero y presentó nuevas imágenes junto a un adelanto exclusivo de la serie creada por Sebastián Ortega. La ficción regresa con Ana Garibaldi, Eugenia "China" Suárez y Verónica Llinás al frente de una nueva etapa dentro del universo carcelario femenino.
La nueva temporadade la serie producida por Netflix y Underground, una división de Telemundo Studios, retoma la historia en La Quebrada y marca el inicio de una nueva etapa dentro del universo carcelario femenino. Gladys, "La Borges" (Ana Garibaldi), regresa al penal y deberá enfrentarse a un territorio dominado por nuevas bandas, forjando alianzas inesperadas para sobrevivir y proteger a los suyos.
Cómo será En el barro, temporada 2 en Netflix
Gladys, "La Borges", (Ana Garibaldi) vuelve a la cárcel. Pero La Quebrada de este tiempo ya no es la misma: con nuevas bandas que se imponen a las demás "tribus" mediante la violencia, y otras novedosas formas de delincuencia organizada, deberá confrontar con el nuevo ecosistema penal liderado por la temible Gringa Casares (Verónica Llinás), quien maneja a las otras reclusas a su antojo.
Junto a una inesperada aliada -Nicole (Eugenia "China" Suárez)- y la ayuda de las "embarradas" y de la Zurda (Lorena Vega), Gladys arriesgará todo para proteger a los suyos.
La China Suárez protagoniza En el barro, segunda temporada
Protagonizada por Ana Garibaldi y Eugenia Suárez, con Lorena Vega, Julieta Ortega, Carolina Ramírez, Érika de Sautu Riestra, Camila Peralta e Inés Estévez en el elenco principal. Completan el elenco Alejandra "Locomotora" Oliveras, Silvina Sabater, Lola Berthet, Carolina Kopelioff y Payuca.
Además, la temporada contará con participaciones especiales de Victorio D’Alessandro, Osmar Núñez, L-Gante, Pablo Rago y Juan Minujín, la actuación especial de Verónica Llinás y la participación de Gerardo Romano como actor invitado.
El éxito de la serie En el barro en Netflix
La primera temporada de En el barro se mantuvo durante cuatro semanas en elTop 10 global de series de habla no inglesa, ocupando el puesto #1 a nivel mundial durante sus dos primeras semanas. Tras su estreno en agosto de 2025, alcanzó 5.6 millones de visualizaciones en su primera semana y permaneció seis semanas en elTop 10 de Argentina, consolidándose como uno de los títulos argentinos más destacados del año en el servicio.
Ficha técnica de En el barro, temporada 2
Producida por Netflix y Underground, una división de Telemundo Studios.
Una creación de Sebastián Ortega.
Elenco principal: Ana Garibaldi, Eugenia Suárez, Lorena Vega, Julieta Ortega, Carolina Ramírez, Érika de Sautu Riestra, Camila Peralta e Inés Estévez.
Participaciones especiales: Victorio D'Alessandro, Osmar Nuñez, L-Gante, Pablo Rago y Juan Minujín.
Actor invitado: Gerardo Romano.
Y la actuación especial de Verónica Llinás.
Autores: Silvina Fredjkes, Omar Quiroga, Alejandro Quesada y Sebastián Ortega.
Tema musical original: María Becerra y XROSS.
Producción general: Johanna Westein y Rodrigo Paz.
Productor Ejecutivo: Pablo Culell.
Productores ejecutivos Telemundo: Javier Pons, Juan Ponce.
Directores: Alejandro Ciancio y Estela Cristiani.
Productor y Director General: Sebastián Ortega.
Detrás de este proyecto se encuentra NBCUniversal Telemundo Enterprises, quien lidera la industria mediática en la producción y distribución de contenido en español para los hispanos de Estados Unidos y audiencias del mundo entero. Por su parte, Underground Producciones es una productora líder en contenidos de ficción. Una división de NBCUniversal Telemundo Studios desde agosto del 2019, Underground ha sido reconocida con cinco Martín Fierro de Oro, además de decenas de Galardones nacionales e internacionales.
Mirá el adelanto de la segunda temporada de En el barro