La China Suárez sorprende en Netflix con En el barro, segunda temporada: nuevas alianzas en La Quebrada

La China Suárez protagoniza En el barro, segunda temporada

Protagonizada por Ana Garibaldi y Eugenia Suárez, con Lorena Vega, Julieta Ortega, Carolina Ramírez, Érika de Sautu Riestra, Camila Peralta e Inés Estévez en el elenco principal. Completan el elenco Alejandra "Locomotora" Oliveras, Silvina Sabater, Lola Berthet, Carolina Kopelioff y Payuca.

Además, la temporada contará con participaciones especiales de Victorio D’Alessandro, Osmar Núñez, L-Gante, Pablo Rago y Juan Minujín, la actuación especial de Verónica Llinás y la participación de Gerardo Romano como actor invitado.

En el barro 2 Netflix 2 Foto: Gentileza Prensa Netflix.

El éxito de la serie En el barro en Netflix

La primera temporada de En el barro se mantuvo durante cuatro semanas en el Top 10 global de series de habla no inglesa, ocupando el puesto #1 a nivel mundial durante sus dos primeras semanas. Tras su estreno en agosto de 2025, alcanzó 5.6 millones de visualizaciones en su primera semana y permaneció seis semanas en el Top 10 de Argentina, consolidándose como uno de los títulos argentinos más destacados del año en el servicio.

En el barro 2 Netflix 3 Foto: Gentileza Prensa Netflix.

Ficha técnica de En el barro, temporada 2

Producida por Netflix y Underground, una división de Telemundo Studios.

Una creación de Sebastián Ortega.

Elenco principal: Ana Garibaldi, Eugenia Suárez, Lorena Vega, Julieta Ortega, Carolina Ramírez, Érika de Sautu Riestra, Camila Peralta e Inés Estévez.

Ana Garibaldi, Eugenia Suárez, Lorena Vega, Julieta Ortega, Carolina Ramírez, Érika de Sautu Riestra, Camila Peralta e Inés Estévez. Elenco secundario: Alejandra “Locomotora” Oliveras, Silvina Sabater, Lola Berthet, Carolina Kopelioff, Payuca.

Alejandra “Locomotora” Oliveras, Silvina Sabater, Lola Berthet, Carolina Kopelioff, Payuca. Participaciones especiales: Victorio D'Alessandro, Osmar Nuñez, L-Gante, Pablo Rago y Juan Minujín.

Victorio D'Alessandro, Osmar Nuñez, L-Gante, Pablo Rago y Juan Minujín. Actor invitado: Gerardo Romano.

Gerardo Romano. Y la actuación especial de Verónica Llinás.

de Verónica Llinás. Autores: Silvina Fredjkes, Omar Quiroga, Alejandro Quesada y Sebastián Ortega.

Silvina Fredjkes, Omar Quiroga, Alejandro Quesada y Sebastián Ortega. Tema musical original: María Becerra y XROSS.

María Becerra y XROSS. Producción general: Johanna Westein y Rodrigo Paz.

Johanna Westein y Rodrigo Paz. Productor Ejecutivo: Pablo Culell.

Pablo Culell. Productores ejecutivos Telemundo: Javier Pons, Juan Ponce.

Javier Pons, Juan Ponce. Directores: Alejandro Ciancio y Estela Cristiani.

Alejandro Ciancio y Estela Cristiani. Productor y Director General: Sebastián Ortega.

Detrás de este proyecto se encuentra NBCUniversal Telemundo Enterprises, quien lidera la industria mediática en la producción y distribución de contenido en español para los hispanos de Estados Unidos y audiencias del mundo entero. Por su parte, Underground Producciones es una productora líder en contenidos de ficción. Una división de NBCUniversal Telemundo Studios desde agosto del 2019, Underground ha sido reconocida con cinco Martín Fierro de Oro, además de decenas de Galardones nacionales e internacionales.

En el barro 2 Netflix 4

Mirá el adelanto de la segunda temporada de En el barro