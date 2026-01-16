La lapidaria opinión de Pablo Echarri sobre Chiche Gelblung que expone el trasfondo de los dichos de Luca Martin

Y frente a la puntual consulta sobre los valores inculcados en la crianzas de los menores y el respeto hacia los adultos mayores, una vez más el actor no tuvo piedad alguna. "Repito: Chiche no es alguien a quien particularmente quiera mucho, lo conozco hace 33 años y cada vez que se ha acercado con un interés periodístico, me ha jugado sucio. No estamos hablando de un abuelito bueno sino de alguien que maltrata a sus compañeros", disparó picante.

En tanto, no conforme con ello, Pablo Echarri arremetió con todo contra el legendario, y polémico, periodista: "La falta de escrúpulos para conseguir la noticia es algo de lo que se ha vanagloriado siempre. Sus discípulos es lo que más destacan de él. Además, que le haya dicho pelotudo a Luca no me sorprende, le ha dicho cosas peores a los que trabajan con él".

En esa misma sintonía, el actor comentó cómo toma Luca las críticas recibidas. "No he hablado aún con él sobre esto pero la realidad es que se está armando. Él trabaja de comunicador, está en la televisión y está expuesto por eso. Es un programa de opinión y medirse no es una opción certera pero aprenderá", concluyó tajante.

Pablo Echarrí - Chiche Gelblung no tiene escrúpulos - captura Puro Show

Cuáles fueron los polémicos dichos de Luca Martin sobre Chiche Gelblung por lo que debió pedir disculpas

Esta semana Luca Martin quedó en el centro de una fuerte controversia luego de un comentario que realizó al aire en Bendita (El Nueve), donde se refirió en tono irónico al periodista y conductor Chiche Gelblung. Sus palabras no pasaron desapercibidas y rápidamente generaron debate tanto dentro del programa como en las redes sociales.

Todo ocurrió tras la emisión de un informe que repasaba un accidentado momento televisivo de Gelblung en Net TV, marcado por desperfectos técnicos y tensos cruces en vivo. Luego de ver las imágenes en el estudio, el hijo de Nancy Dupláa y Matías Martin tomó la palabra para analizar la situación y lanzó una reflexión que encendió la polémica.

“No quiero sonar edadista con esto, el edadismo es el prejuicio a la gente de la tercera edad o gente más grande… gerontofobia”, comenzó diciendo Luca, intentando anticiparse a las críticas. Sin embargo, segundos después avanzó con una frase que generó risas en el piso, pero también incomodidad. “Pero, ¿Chiche no está viejo hace ya aproximadamente 300 años como para hacer esto? Con todo respeto, Chiche ya estaba viejo cuando yo era un nene. Me pone mal verlo ahora, me hace mal”, expresó el panelista, desatando reacciones inmediatas.

Embed

Una de las primeras en marcarle un límite fue Edith Hermida, quien no dejó pasar el comentario. “No tengamos edadismo chicos, no está bueno. Aparte me parece que a pesar de todo él sigue manejando una editorial maravillosa, Chiche hace escuela en televisión”, señaló la conductora, defendiendo la trayectoria del histórico periodista.

A partir de ese momento, el fragmento comenzó a circular con fuerza en redes sociales, donde numerosos usuarios cuestionaron a Luca Martin por la manera en que se refirió a Gelblung. El repudio fue creciendo y el tema se convirtió en uno de los más comentados entre los seguidores del programa.

Frente a la repercusión que alcanzaron sus dichos, el panelista decidió volver a tomar la palabra en Bendita para aclarar el sentido de su comentario y explicar su postura. “No creo que haga falta aclarar nada más que la realidad que sí, yo siempre lo conocí como un señor más grande. Siempre conocí su personalidad con esas reacciones. Nunca quise implicar que por su edad él merezca menos o esté mal lo que esté haciendo”, sostuvo.

En esa misma línea, Luca profundizó su explicación y buscó bajar el tono a la polémica. “Yo no más quería remarcar que Chiche toda la vida hizo como la misma performance, la misma versión de su persona y yo siempre lo conocí así, nunca quise insultarlo al divino Chiche pero bueno me alegra tener esta situación para este episodio de Bendita”, agregó.

Más adelante, Estefi Berardi intervino y le consultó si no sentía que su comentario podía haber sido interpretado como humor negro, dicho en un contexto más relajado, casi como una charla entre amigos. Lejos de dar marcha atrás, Luca volvió a respaldar su mirada. “No creo que haya hecho en general ningún chiste de humor negro, creo que lo más fuerte que dije fue utilizar el número 300 como un número exagerado”, concluyó, cerrando así su descargo tras el revuelo generado.