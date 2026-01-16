En vivo Radio La Red
Qué es el Jelqing: la técnica natural que promete alargar el pene y es súper riesgosa

“No sirve para nada”, advierte un urólogo español sobre esta práctica sugerida en redes sociales.

La técnica del jelqing consiste en masajes repetitivos sobre el pene semierecto y no cuenta con respaldo científico.

Aquellos hombres que tienen intenciones de aumentar el tamaño del pene, la técnica del jelqing aparece como una de las principales opciones, sin necesidad de cirugías, de lograr el objetivo. Sin embargo, especialistas advierten sobre los riesgos que esto puede generar.

El jelqing es una práctica manual que se popularizó en los últimos años, principalmente a través de internet y redes sociales, donde suele promocionarse como un método “natural” para agrandar el pene.

La técnica consiste en realizar movimientos repetitivos sobre el pene semierecto, aplicando presión desde la base hacia el glande, con el objetivo de estimular los tejidos con el tiempo.

Si estás haciendo jelqing, te estás equivocando. No funciona”, advierte el urólogo español García Cruz en su canal de YouTube Tengo un amigo que…, donde suele abordar temas vinculados a la salud sexual masculina.

Otros especialistas, incluso, resaltan algunas contraindicaciones al implementar este método autoadministrado y sin control profesional. En ese marco, alertan que existe riesgo de ejercer presión excesiva o prolongar los ejercicios más de lo recomendado, lo que puede provocar microlesiones, dolor, inflamación, hematomas y alteraciones en la sensibilidad.

Además, los especialistas remarcan que la inquietud por el tamaño del pene no siempre responde a un problema médico real, sino que muchas veces está asociada a expectativas irreales, comparaciones y desinformación, factores que influyen de manera directa en la percepción corporal y la autoestima.

Qué técnica se recomienda para el alargamiento del pene

Para el alargamiento, García Cruz recomendó que la alternativa con mayor respaldo médico es el uso del extensor peniano, siempre bajo indicación y seguimiento profesional. Se trata de un dispositivo mecánico que ejerce una tracción suave y sostenida sobre el pene durante varias horas al día.

Su funcionamiento se basa en el principio de tracción tisular, mediante el cual los tejidos pueden adaptarse gradualmente al estiramiento prolongado. Según explican los especialistas, su uso controlado puede generar pequeños aumentos de longitud, especialmente cuando se mantiene de manera constante en el tiempo. A diferencia del jelqing, es un método que cuenta con estudios clínicos, aunque también requiere indicaciones precisas para evitar molestias o lesiones.

