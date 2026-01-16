Qué es el Jelqing: la técnica natural que promete alargar el pene y es súper riesgosa

Embed

Otros especialistas, incluso, resaltan algunas contraindicaciones al implementar este método autoadministrado y sin control profesional. En ese marco, alertan que existe riesgo de ejercer presión excesiva o prolongar los ejercicios más de lo recomendado, lo que puede provocar microlesiones, dolor, inflamación, hematomas y alteraciones en la sensibilidad.

Además, los especialistas remarcan que la inquietud por el tamaño del pene no siempre responde a un problema médico real, sino que muchas veces está asociada a expectativas irreales, comparaciones y desinformación, factores que influyen de manera directa en la percepción corporal y la autoestima.

Qué técnica se recomienda para el alargamiento del pene

Para el alargamiento, García Cruz recomendó que la alternativa con mayor respaldo médico es el uso del extensor peniano, siempre bajo indicación y seguimiento profesional. Se trata de un dispositivo mecánico que ejerce una tracción suave y sostenida sobre el pene durante varias horas al día.

Su funcionamiento se basa en el principio de tracción tisular, mediante el cual los tejidos pueden adaptarse gradualmente al estiramiento prolongado. Según explican los especialistas, su uso controlado puede generar pequeños aumentos de longitud, especialmente cuando se mantiene de manera constante en el tiempo. A diferencia del jelqing, es un método que cuenta con estudios clínicos, aunque también requiere indicaciones precisas para evitar molestias o lesiones.