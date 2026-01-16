Acuerdo Unión Europea y Mercosur: quiénes salen beneficiados y cómo podría impactar en Argentina

más beneficiados Un desafío para los productos del Mercosur en la UE. (Foto: A24.com)

Otro sector con potencial es el de la energía, en particular los biocombustibles, donde la Argentina tiene escala y competitividad. La industria alimenticia en general - alimentos procesados y con valor agregado - podría aprovechar la mayor previsibilidad comercial y las reglas claras para exportar.

Sin embargo, el acuerdo también plantea desafíos: mayores exigencias ambientales y sanitarias, y una competencia más intensa para sectores industriales menos competitivos. Aun así, para la Argentina, el pacto con la UE se perfila como una ventana de oportunidad para fortalecer su perfil exportador, siempre que vaya acompañado de políticas que impulsen la producción y protejan a los sectores sensibles.

La directora ejecutiva de la Unión Europea estará en Paraguay para la firma del acuerdo, pero no así, Lula da Silva, por desavenencias, en especial con el presidente argentino. Lula y Ürsula von der Leyen se reúnen este viernes en Brasil.

La oportunidad para los productos del Mercosur

Una de las ventajas más destacadas para Argentina es el acceso preferencial a uno de los mercados más sofisticados del mundo. La UE recibirá productos del Mercosur con aranceles reducidos o eliminados gradualmente, lo que representa una oportunidad para los exportadores argentinos de colocarse con mayor competitividad frente a otros socios globales.

Según documentos oficiales, la Unión Europea eliminará aranceles para el 92% de las exportaciones del Mercosur y concederá preferencias adicionales para otro 7,5%, alcanzando una cobertura del 99% de los productos agrícolas del bloque. Esto significa que una parte sustancial de la canasta exportadora argentina - desde granos hasta manufacturas ligeras -podrá ingresar al mercado europeo con ventajas fiscales.

Sectores como agroindustria, carne bovina en cuotas, etanol, aceites vegetales, frutas frescas, frutos secos y legumbres están en la lista de productos que verán apertura arancelaria, en algunos casos de forma inmediata y en otros en plazos de cuatro a diez años. El acuerdo fija, por ejemplo, una cuota de 99.000 toneladas de carne bovina con arancel al 7,5%, algo celebrado por productores argentinos que buscan consolidar su presencia en Europa.

Además del acceso comercial, el pacto puede atraer mayores inversiones extranjeras directas (IED) a Argentina. La UE es uno de los principales inversores en el país, con un stock significativo de capital en sectores clave, y un acuerdo estable y predecible puede reforzar la confianza de empresas europeas para ampliar operaciones.

Los riesgos: competencia, estándares y desigualdades

Sin embargo, no todo es optimismo. El acuerdo también despierta preocupaciones y peligros concretos. La apertura de mercados europeos no garantiza por sí sola que los productores argentinos obtendrán beneficios automáticos si no se adaptan a los estándares sanitarios, fitosanitarios y medioambientales exigidos por la UE, que son más estrictos que los de muchos mercados emergentes.

Además, aunque la apertura es significativa, muchos sectores sensibles estarán sujetos a cuotas y salvaguardias, lo que limita el potencial de exportación sin aranceles. Esto añade incertidumbre sobre el ritmo real de aumento de las exportaciones argentinas a Europa.

En el plano interno, algunos analistas advierten que la competencia europea podría impactar a industrias locales menos competitivas. La eliminación progresiva de barreras para bienes industriales europeos - en áreas como maquinaria, automotriz y productos químicos - podría poner presión sobre sectores argentinos con menores economías de escala.

Además, existen riesgos ambientales y sociales asociados al aumento de la producción exportadora, especialmente en actividades ligadas al agro y la ganadería. El incentivo al crecimiento de exportaciones sin mecanismos robustos de protección ecológica podría agravar problemas como la deforestación y el uso intensivo de recursos, que ya son temas sensibles en la agenda global.

Equilibrio o desigualdad: el gran desafío

Para Argentina, el reto será convertir el acceso a mercado en valor real, no solo en volumen exportado. Esto pasa por fortalecer la competitividad interna, mejorar la logística y garantizar que los productos cumplan con los estándares europeos, un proceso que exige inversión, tecnología y coordinación público-privada.

También será clave cuidar a los sectores que puedan quedar rezagados, con políticas de apoyo a la productividad, capacitación y adaptación tecnológica, para que no queden relegados frente a la competencia europea.

Así, mientras el acuerdo UE-Mercosur abre una ventana de oportunidades sin precedentes para la Argentina en términos de comercio e inversión, también plantea desafíos que exigirá una estrategia nacional clara para maximizar beneficios y proteger sectores sensibles.

Resmuiendo. Para la Argentina, estos son los principales beneficios y los desafíos por superar.

BENEFICIOS

Acceso preferencial a un mercado clave

La Unión Europea es uno de los mercados de mayor poder adquisitivo del mundo. El acuerdo reduce o elimina aranceles para la mayoría de los productos argentinos, mejorando la competitividad frente a otros países exportadores.

Impulso a la agroindustria Carne vacuna y aviar, granos, aceites, vinos, frutas y economías regionales tendrían mejores condiciones de ingreso, con cuotas específicas y desgravaciones progresivas.

Más previsibilidad comercial Reglas claras y estables favorecen contratos de largo plazo y reducen la incertidumbre para exportadores e inversores.

Atracción de inversiones europeas La UE ya es uno de los principales inversores en Argentina. El acuerdo puede acelerar proyectos en energía, alimentos, logística y servicios.

Inserción en cadenas globales de valor Mejores condiciones para que empresas argentinas se integren a procesos productivos internacionales, especialmente en alimentos y manufacturas.

PROBLEMAS Y RIESGOS