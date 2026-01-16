El preocupante nuevo parte médico de Bastián, el nene que sufrió el brutal choque en Pinamar

“En las primeras actuaciones se lo estabilizó y compensó para realizarle una tomografía (…) hallándose múltiples fracturas de cráneo”, detalla el parte oficial. Ante ese diagnóstico, los especialistas decidieron colocarle una válvula de control de presión intracraneal, con el objetivo de monitorear y controlar posibles aumentos de presión que pudieran poner en riesgo su vida.

El procedimiento se realizó en quirófano sin complicaciones, aunque los médicos aclararon que la evolución del nene en las próximas horas será clave para determinar si es necesario un nuevo ingreso quirúrgico, el tercero desde el accidente.

Hospital de Pinamar En los primeros días, Bastián permaneció internado en el hospital de Pinamar.

El traslado aéreo de urgencia a Mar del Plata

El jueves, luego de una evaluación exhaustiva en el Hospital Comunitario de Pinamar, los profesionales resolvieron que Bastián debía ser derivado a un centro de mayor complejidad. La decisión no fue inmediata, ya que su estado era tan delicado que existía riesgo vital durante el traslado.

Finalmente, una vez que su cuadro se estabilizó, se activó un operativo sanitario especial que incluyó ambulancias de alta complejidad, custodia policial y un avión sanitario. El despegue se vio demorado por una fuerte tormenta que afectaba a Pinamar, lo que obligó a extremar las precauciones.

El vuelo duró cerca de media hora y la aeronave aterrizó a las 17.40 en la Base Naval de Mar del Plata. Allí se activó el código rojo, lo que implicó el corte total del tránsito para garantizar un traslado terrestre inmediato hasta el hospital. Durante todo el trayecto, un médico intensivista monitoreó de manera permanente el estado del niño.

La internación en terapia intensiva y el acompañamiento familiar

Desde su ingreso al Hospital Materno Infantil, Bastián permanece internado en el área de Terapia Intensiva, bajo estricta vigilancia médica. Está acompañado por sus padres y otros familiares, quienes también reciben contención psicológica por parte del equipo interdisciplinario del hospital.

Los médicos explicaron que, además de las fracturas de cráneo, el foco inicial de mayor gravedad estuvo en la región abdominal, particularmente en el hígado, órgano que sufrió una lesión severa como consecuencia del impacto.

Las cirugías previas y la gravedad del cuadro abdominal

El accidente ocurrió el lunes pasado y Bastián ingresó de urgencia al Hospital Municipal de Pinamar en estado crítico. Allí se constató una importante lesión hepática, que obligó a una intervención quirúrgica inmediata. Durante esa operación, se le colocó un packing hepático para contener una hemorragia interna que comprometía seriamente su vida.

Al día siguiente, debió ser sometido a una segunda cirugía, debido a un cuadro de inestabilidad hemodinámica, una condición en la que el sistema circulatorio no logra mantener un flujo sanguíneo adecuado hacia los órganos vitales. Recién después de esa intervención, los médicos consideraron posible planificar su traslado.

El accidente en La Frontera de Pinamar

El choque que dejó gravemente herido al niño ocurrió en uno de los sectores de mayor circulación de vehículos recreativos durante la temporada de verano, conocido como La Frontera, en Pinamar. Según la información policial, un UTV tipo Can-Am colisionó de frente con una camioneta Volkswagen Amarok blanca.

El impacto se produjo mientras fuerzas de seguridad realizaban un operativo de prevención en la zona. Como consecuencia del choque, Bastián fue hallado inconsciente, con un fuerte traumatismo, mientras que un hombre de 30 años que viajaba en el UTV sufrió heridas en el rostro.

La intervención clave de una pediatra de vacaciones

medicos nene pinamar Un matrimonio de médicos fueron los primeros en socorrer a Bastián en Pinamar.

Uno de los aspectos más dramáticos del episodio fue la intervención providencial de la pediatra Melina Santillán, oriunda de Tucumán, que se encontraba de vacaciones con su familia en Pinamar. La médica se cruzó de manera fortuita con la escena del accidente y fue la primera profesional de la salud en asistir al niño.

“Yo pensé que iba a encontrar a un chico llorando y lastimado. Pero cuando lo vi estaba en coma, totalmente inconsciente, pálido, cianótico, apenas respiraba”, relató Santillán. Ante la demora de la ambulancia y sin equipamiento médico, comenzó a realizar maniobras de reanimación con la ayuda de bomberos que estaban en el lugar.

“Era evidente que estaba en shock hipovolémico, perdiendo sangre. Yo guiaba a un bombero para que hiciera los masajes cardíacos y lo ventilaba al ritmo correspondiente a un niño”, explicó.

La investigación judicial y las pericias

Tras el accidente, los vehículos involucrados quedaron preservados en el lugar para la realización de las pericias correspondientes. La causa fue caratulada como “lesiones culposas”, mientras la Justicia investiga las circunstancias en las que se produjo la colisión y eventuales responsabilidades.

En paralelo, la evolución médica de Bastián es seguida de cerca por las autoridades sanitarias provinciales. Las próximas horas y días serán determinantes para definir los pasos a seguir en su tratamiento y la necesidad de nuevas intervenciones quirúrgicas.

Mientras tanto, la familia atraviesa momentos de enorme angustia, aferrada a cada parte médico y a la esperanza de una evolución favorable de un niño que, desde aquel lunes en La Frontera, pelea por su vida.