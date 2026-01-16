La primera y romántica salida pública de Ivana Figueiras y Darío Cvitanich: las fotos

Entre los invitados especiales a la función especialcon famosos se destacaron además las presencias de Carolina Papaleo, Gabriel Corrado, Gastón Pauls, Silvia Pérez, Katja Alemann, Esther Goris, Marita Ballesteros, Ana Acosta, Mimí Ardú, Viviana Sáez, Miriam Lanzoni, Eda Bustamante y Mariano Torre.

También estuvieron presentes Malena Guinzburg, Tucu López, Darío Cvitanich e Ivana Figueiras, Nacho Sureda, Mario Guerci, Natalie Pérez y su pareja el productor Tomas Rottemberg, Benjamín Alfonso, Mati Napp, la periodista Fernanda Iglesias y Majo Martino.

La noche tuvo un momento destacado con la llegada del elenco de la comedia al Multiteatro en una lujosa limusina por la calle Corrientes.

Mirá las fotos de la salida teatral romántica de Ivana Figueiras y Darío Cvitanichjuntos en la noche porteña.

RS Fotos

Ivana Figueiras y Darío Cvitanich obra teatro

Ivana Figueiras y Darío Cvitanich obra teatro 2

el divorcio del año funcion prensa

el divorcio del año funcion prensa 2

el divorcio del año funcion prensa 3

el divorcio del año funcion prensa 8

el divorcio del año funcion prensa 7

el divorcio del año funcion prensa 4

el divorcio del año funcion prensa 9

La foto con la que Darío Cvitanich e Ivana Figueiras confirmaron su reconciliación

Tras semanas de rumores y desmentidas, Ivana Figueiras y Darío Cvitanich volvieron a mostrarse juntos en las redes sociales tras algunos trascendidos de crisis y separación.

La modelo y el ex futbolista compartieron en sus historias una foto de un juego de ajedrez con el mismo fondo. Un detalle que, para muchos, terminó de confirmar que la historia entre ellos sigue más viva que nunca.

El ex de Chechu Bonelli compartió en sus historias una foto de un juego de ajedrez con una chimenea de fondo y una picante frase sobre el destino.

"Al final del día el rey y el peón vuelven a la misma caja...", lanzó el ex futbolista al pie de la imagen dando a entender que los caminos vuelven a unir a Darío e Ivana tras superar una pequeña turbulencia ante el revuelo mediático que generó el romance y las picantes declaraciones de Bonelli contra su ex.