En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Bebé
Murió
Conmocion

Murió su bebé y en el ataúd descubrió una verdad aterradora: el escándalo que sacude a una provincia

La denuncia de una madre tras la muerte de su bebé recién nacido destapó un grave episodio ocurrido en la Maternidad Provincial 25 de Mayo, que ahora es investigado por la Justicia.

La denuncia de una madre tras la muerte de su bebé recién nacido destapó un grave episodio ocurrido en la Maternidad Provincial 25 de Mayo

La denuncia de una madre tras la muerte de su bebé recién nacido destapó un grave episodio ocurrido en la Maternidad Provincial 25 de Mayo, que ahora es investigado por la Justicia.

Conmoción en Catamarca. Luego de dar a luz a un bebé que murió en la Maternidad Provincial 25 de Mayo, una mujer denunció que, al momento de despedir los restos de su hijo, la funeraria le entregó un ataúd vacío.

Leé también Una mamá y sus hijas murieron en un incendio: el descuido de un nene de 3 años que desató la tragedia
Incendio y tragedia: las víctimas fueron Celeste Villalba (27) y sus hijas Pilar (7) y Aitana (4) fueron encontradas sin vida en la casa donde residían en Los Hornos, La Plata. 

El hecho ocurrió el 31 de diciembre, cuando el niño nació en ese centro de salud y falleció a las pocas horas de vida. Días después, tras el sepelio, la mujer expuso sus dudas sobre el destino del cuerpo y, en ese contexto, radicó una denuncia que dio intervención a la Justicia provincial.

Ante lo planteado, el fiscal Jonathan Felsztyna ordenó la exhumación del féretro, procedimiento que se concretó el último miércoles en la localidad de Palo Labrado, departamento Paclín.

Acto seguido, el ataúd fue trasladado a la morgue judicial del cementerio Fray Mamerto Esquiú, en la capital catamarqueña.

Durante la apertura del féretro, los peritos confirmaron la sospecha de la madre: no había ningún cuerpo en su interior.

morgue

En paralelo, fuentes vinculadas a la investigación indicaron que en la morgue de la Maternidad Provincial habría un cuerpo de un recién nacido que nunca fue retirado, según informaron medios locales.

Por este motivo, la Justicia ordenó la realización de estudios de ADN para determinar si se trata del bebé de la denunciante, un resultado clave para el avance de la causa.

Mientras avanza la investigación, una de las principales hipótesis apunta a un grave error o negligencia por parte de la empresa fúnebre interviniente, aunque no se descartan otras responsabilidades ni posibles fallas administrativas.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Bebé Murió Ataúd Catamarca
Notas relacionadas
Golpes, gritos y bebés llorando: los violentos videos que sacuden a un jardín maternal
Doble crimen en La Matanza: detuvieron a un hombre acusado de matar a su pareja y a su bebé
La muerte de un bebé de 3 meses conmociona a toda una provincia: la grave sospecha de la Justicia

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar