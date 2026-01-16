Murió su bebé y en el ataúd descubrió una verdad aterradora: el escándalo que sacude a una provincia

Conmoción en Catamarca. Luego de dar a luz a un bebé que murió en la Maternidad Provincial 25 de Mayo, una mujer denunció que, al momento de despedir los restos de su hijo, la funeraria le entregó un ataúd vacío.
La denuncia de una madre tras la muerte de su bebé recién nacido destapó un grave episodio ocurrido en la Maternidad Provincial 25 de Mayo, que ahora es investigado por la Justicia.
El hecho ocurrió el 31 de diciembre, cuando el niño nació en ese centro de salud y falleció a las pocas horas de vida. Días después, tras el sepelio, la mujer expuso sus dudas sobre el destino del cuerpo y, en ese contexto, radicó una denuncia que dio intervención a la Justicia provincial.
Ante lo planteado, el fiscal Jonathan Felsztyna ordenó la exhumación del féretro, procedimiento que se concretó el último miércoles en la localidad de Palo Labrado, departamento Paclín.
Acto seguido, el ataúd fue trasladado a la morgue judicial del cementerio Fray Mamerto Esquiú, en la capital catamarqueña.
Durante la apertura del féretro, los peritos confirmaron la sospecha de la madre: no había ningún cuerpo en su interior.
En paralelo, fuentes vinculadas a la investigación indicaron que en la morgue de la Maternidad Provincial habría un cuerpo de un recién nacido que nunca fue retirado, según informaron medios locales.
Por este motivo, la Justicia ordenó la realización de estudios de ADN para determinar si se trata del bebé de la denunciante, un resultado clave para el avance de la causa.
Mientras avanza la investigación, una de las principales hipótesis apunta a un grave error o negligencia por parte de la empresa fúnebre interviniente, aunque no se descartan otras responsabilidades ni posibles fallas administrativas.