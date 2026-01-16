Murió su bebé y en el ataúd descubrió una verdad aterradora: el escándalo que sacude a una provincia

Durante la apertura del féretro, los peritos confirmaron la sospecha de la madre: no había ningún cuerpo en su interior.

morgue

En paralelo, fuentes vinculadas a la investigación indicaron que en la morgue de la Maternidad Provincial habría un cuerpo de un recién nacido que nunca fue retirado, según informaron medios locales.

Por este motivo, la Justicia ordenó la realización de estudios de ADN para determinar si se trata del bebé de la denunciante, un resultado clave para el avance de la causa.

Mientras avanza la investigación, una de las principales hipótesis apunta a un grave error o negligencia por parte de la empresa fúnebre interviniente, aunque no se descartan otras responsabilidades ni posibles fallas administrativas.