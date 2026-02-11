Furor en Netflix por el estreno de una nueva serie española que apenas tiene 8 capítulos. (Foto: Archivo)
Salvador llegó a Netflix el 6 de febrero y puso en el centro del debate un tema incómodo: la radicalización en Madrid y su impacto dentro de una familia común. La serie, protagonizada por Luis Tosar y Claudia Salas, narró la historia de un padre que descubrió que su hija formaba parte de un grupo ultra violento.
A partir de ese momento, la ficción construyó un viaje íntimo, áspero y lleno de tensión, donde el instinto familiar chocó contra convicciones morales que parecían inquebrantables.
La producción, creada desde la visión de Aitor Gabilondo y dirigida por Daniel Calparsoro, propuso una pregunta directa al espectador: ¿Renunciarías a lo que eres si eso te permitiera descubrir la verdad? Ese interrogante funcionó como motor de una trama que no dio respiro y que eligió mostrar el conflicto sin concesiones.
De qué trata Salvador en Netflix
La historia comenzó con una noche de violencia en las calles de Madrid. Dos grupos de aficionados radicales de fútbol se enfrentaron en disturbios. Entre bengalas, gritos y agresiones, Salvador Aguirre (interpretado por Luis Tosar) trabajó como conductor de ambulancias. En medio del caos, socorrió a una joven herida. Era su hija, Milena.
Ese instante marcó un antes y un después. Salvador descubrió que Milena integraba los White Souls, un grupo ultra con ideología racista, homófoba y violenta. Todo aquello resultó opuesto a los valores que él aseguró haberle inculcado.
A través de ellos, la ficción abordó la radicalización en Madrid como fenómeno social contemporáneo. No se trató solo de violencia callejera. Se mostró cómo operaron estos grupos, cómo captaron jóvenes y cómo difundieron discursos extremos bajo una retórica de pertenencia y patriotismo.
La sinopsis oficial de Netflix lo resumió de la siguiente forma: "Un conductor de ambulancias descubre que su hija pertenece a un grupo extremista durante una noche de peleas. Tras una desgracia, no parará hasta obtener respuestas".
El elenco de Salvador, la nueva serie española de Netflix
Luis Tosar
Claudia Salas
Leonor Watling
Fariba Sheikhan
Patricia Vico
César Mateo
Alejandro Casaseca
Richard Holmes
Marco Marini “Rukeli”
Lucas Ares
Tráiler oficial de Salvador en Netflix
Netflix presentó sus series y películas de 2026
Netflix presentó, en un evento en Madrid, sus estrenos de 2026 incluyendo una gran variedad de series, películas y contenido de no ficción tanto nacionales como internacionales. Además, la compañía ha presentado tres nuevos proyectos que se encuentran en fase de rodaje o postproducción.
Durante la presentación, Netflix ha anunciado tres nuevos proyectos, entre los que se encuentran:
Miguel Ángel Blanco: Las 48 horas que lo cambiaron todo, una película documental dirigida por Jon Sistiaga y Juanjo López y producida por The Tintirin Team, que abordará los dos días en los que España entera se mantuvo en vilo, en los que millones de personas se movilizaron como única opción para frenar el asesinato de Miguel Ángel Blanco, una muerte en diferido que dejó una profunda huella. Este documental recuerda aquel momento crucial de solidaridad y compasión, en el que la sociedad vasca perdió el miedo a ETA.
Lobo, protagonizada por Luis Tosar y con Tristán Ulloa, se trata de una miniserie escrita por Alberto Marini y Juan Galiñanes; dirigida por Alberto Marini y Javier Rodríguez Delgado y producida por Vaca Films, que acaba de comenzar su rodaje. La miniserie está basada en el caso real de Manuel Blanco Romasanta, sastre itinerante que pasó a la historia como el primer asesino en serie documentado de España, en la Galicia rural del siglo XIX. Durante su defensa, alegó ser un hombre lobo… y ahí comenzó la leyenda.
En nombre de otro, la nueva película escrita y dirigida por Oriol Paulo y producida por Juanita Films, que se encuentra en fase de rodaje, se trata de un frenético thriller donde nada es lo que parece y está protagonizada por Eduard Fernández, Mario Casas, Blanca Suárez, Nicolás Francella y Alexandra Jiménez.