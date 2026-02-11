Furor en Netflix por el estreno de una nueva serie española que apenas tiene 8 capítulos

Ese instante marcó un antes y un después. Salvador descubrió que Milena integraba los White Souls, un grupo ultra con ideología racista, homófoba y violenta. Todo aquello resultó opuesto a los valores que él aseguró haberle inculcado.

Salvador Netflix 2

A través de ellos, la ficción abordó la radicalización en Madrid como fenómeno social contemporáneo. No se trató solo de violencia callejera. Se mostró cómo operaron estos grupos, cómo captaron jóvenes y cómo difundieron discursos extremos bajo una retórica de pertenencia y patriotismo.

La sinopsis oficial de Netflix lo resumió de la siguiente forma: "Un conductor de ambulancias descubre que su hija pertenece a un grupo extremista durante una noche de peleas. Tras una desgracia, no parará hasta obtener respuestas".

Salvador Netflix 3

El elenco de Salvador, la nueva serie española de Netflix

Luis Tosar

Claudia Salas

Leonor Watling

Fariba Sheikhan

Patricia Vico

César Mateo

Alejandro Casaseca

Richard Holmes

Marco Marini “Rukeli”

Lucas Ares

Tráiler oficial de Salvador en Netflix

Embed

Netflix presentó sus series y películas de 2026

Netflix presentó, en un evento en Madrid, sus estrenos de 2026 incluyendo una gran variedad de series, películas y contenido de no ficción tanto nacionales como internacionales. Además, la compañía ha presentado tres nuevos proyectos que se encuentran en fase de rodaje o postproducción.

Durante la presentación, Netflix ha anunciado tres nuevos proyectos, entre los que se encuentran:

Miguel Ángel Blanco: Las 48 horas que lo cambiaron todo, una película documental dirigida por Jon Sistiaga y Juanjo López y producida por The Tintirin Team, que abordará los dos días en los que España entera se mantuvo en vilo, en los que millones de personas se movilizaron como única opción para frenar el asesinato de Miguel Ángel Blanco, una muerte en diferido que dejó una profunda huella. Este documental recuerda aquel momento crucial de solidaridad y compasión, en el que la sociedad vasca perdió el miedo a ETA.

Lobo, protagonizada por Luis Tosar y con Tristán Ulloa, se trata de una miniserie escrita por Alberto Marini y Juan Galiñanes; dirigida por Alberto Marini y Javier Rodríguez Delgado y producida por Vaca Films, que acaba de comenzar su rodaje. La miniserie está basada en el caso real de Manuel Blanco Romasanta, sastre itinerante que pasó a la historia como el primer asesino en serie documentado de España, en la Galicia rural del siglo XIX. Durante su defensa, alegó ser un hombre lobo… y ahí comenzó la leyenda.

En nombre de otro, la nueva película escrita y dirigida por Oriol Paulo y producida por Juanita Films, que se encuentra en fase de rodaje, se trata de un frenético thriller donde nada es lo que parece y está protagonizada por Eduard Fernández, Mario Casas, Blanca Suárez, Nicolás Francella y Alexandra Jiménez.