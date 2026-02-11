La palabra de Jimena Monteverde donde pone en duda su vuelta al programa de Mirtha Legrand: "Está difícil"
Después de que generase un verdadero golpe emocional en Mirtha Legrand la abrupta salida de Jimena Monteverde de su legendario programa, ya desde hace varias temporadas los sábados por la noche en la pantalla de El Trece, salió a la luz toda una interna que desde hace tiempo mantiene Nacho Viale con las autoridades del canal de Constitución donde la cuestión económica sería el eje de la tensa situación.
Así las cosas, en medio de todo esto, Jimena Monteverde habló en exclusiva con PrimiciasYa y se refirió a qué chances hay de que la producción de Chiquita pueda acordar con la de su programa La cocina rebelde -que sale en vivo y se superpone con el horario de grabación de Mirtha-, ambos en la pantalla de El Trece, para así poder continuar junto a la diva televisiva.
Consultada puntualmente sobre si las cabezas de los ciclos pudieron ponerse de acuerdo para que ella pueda volver a participar de la grabación del programa de Mirtha Legrand este viernes, Jimena Monteverde fue ciento por ciento sincera. "Todavía no sé nada. Está difícil", confió a este portal al tiempo que reconoció estar "muy triste" por cómo sucedió todo.
En tanto, Jimena también habló sobre la posibilidad de que se pueda modificar el horario de grabación de Mirtha o, en tal caso, que ella pueda grabar el suyo.
"Mi programa grabado no quieren. Y Mirtha al grabar más tarde se le complican los invitados que tienen teatro. No sé... veremos", explicó dejando en claro que la situación es realmente compleja. Aunque por supuesto, no pierde la esperanza de que Nacho Viale, Adrián Suar, Pablo Codevilla y Coco Fernández puedan encontrar una solución que afecta no sólo al presente laboral de la chef sino también, y sobre todo, emocionalmente a histórica conductora televisiva.
Cuál sería el motivo por el que Jimena Monteverde no volvería al programa de Mirtha Legrand
Por otro lado, por estas horas circuló con fuerza la versión de que el programa de Mirtha Legrand podría grabarse más tarde los días viernes, a pesar de la complicación que le generaría a algunos invitados, o hasta incluso los días sábados por la tarde para que Jimena Monteverde pueda estar con la diva y hacer también su programa en vivo, La cocina rebelde, en las tardes de El Trece.
Pero ante esta posibilidad, de cambiar días u horarios, según pudo saber este portal, la realidad es que se le tendrían que pagar horas extras tanto al equipo de producción como al equipo técnico y allí sería donde nace otro conflicto. "Nacho Viale no quiere pagar horas extras", le contó una fuente fehaciente a PrimiciasYa.
Por otro lado, vale señalar que la participación de Jimena en La noche de Mirtha no le genera ningún gasto a la productora de Nacho Viale (StoryLab), dado que el sueldo de la cocinera está cubierto con la pauta de un famoso supermercado.
Así las cosas, hasta la publicación de esta nota por el momento Monteverde no regresaría al ciclo de Chiquita Legrand el próximo fin de semana dado que todavía no lograron resolver este conflicto.