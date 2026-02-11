La palabra de Jimena Monteverde donde pone en duda su vuelta al programa de Mirtha Legrand: "Está difícil"

"Mi programa grabado no quieren. Y Mirtha al grabar más tarde se le complican los invitados que tienen teatro. No sé... veremos", explicó dejando en claro que la situación es realmente compleja. Aunque por supuesto, no pierde la esperanza de que Nacho Viale, Adrián Suar, Pablo Codevilla y Coco Fernández puedan encontrar una solución que afecta no sólo al presente laboral de la chef sino también, y sobre todo, emocionalmente a histórica conductora televisiva.

Por otro lado, por estas horas circuló con fuerza la versión de que el programa de Mirtha Legrand podría grabarse más tarde los días viernes, a pesar de la complicación que le generaría a algunos invitados, o hasta incluso los días sábados por la tarde para que Jimena Monteverde pueda estar con la diva y hacer también su programa en vivo, La cocina rebelde, en las tardes de El Trece.

Pero ante esta posibilidad, de cambiar días u horarios, según pudo saber este portal, la realidad es que se le tendrían que pagar horas extras tanto al equipo de producción como al equipo técnico y allí sería donde nace otro conflicto. "Nacho Viale no quiere pagar horas extras", le contó una fuente fehaciente a PrimiciasYa.

Por otro lado, vale señalar que la participación de Jimena en La noche de Mirtha no le genera ningún gasto a la productora de Nacho Viale (StoryLab), dado que el sueldo de la cocinera está cubierto con la pauta de un famoso supermercado.

Así las cosas, hasta la publicación de esta nota por el momento Monteverde no regresaría al ciclo de Chiquita Legrand el próximo fin de semana dado que todavía no lograron resolver este conflicto.