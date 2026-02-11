Joaquín Furriel arrasa en Netflix con esta serie argentina y es el momento perfecto para verla

Según la sinopsis oficial: "Diez años después de ser engañado y dado por muerto en una cárcel de Marruecos, un abogado regresa a Buenos Aires con un claro objetivo: vengarse de la familia que lo traicionó".

Inspirada libremente en El conde de Montecristo, de Alexandre Dumas, la adaptación trasladó el espíritu del clásico a la Argentina contemporánea. La venganza, el amor y la traición fueron los motores narrativos. Pero la serie sumó un elemento que la distinguió: la referencia directa a los delitos de lesa humanidad y la búsqueda de justicia. Ese cruce entre ficción romántica y memoria histórica resultó inédito en el prime time. El público respondió de inmediato.

Montecristo Netflix 2.jpg

Pablo Echarri, Paola Krum y Joaquín Furriel protagonizan Montecristo

Pablo Echarri interpretó a Santiago Díaz Herrera, un hombre quebrado por la traición que regresó decidido a ajustar cuentas. Su personaje transitó distintas etapas: éxito profesional, caída abrupta, exilio y regreso transformado.

Joaquín Furriel dio vida a Marcos Lombardo. Su construcción fue clave. No se trató de un villano plano. Fue un personaje oscuro, ambicioso y contradictorio. Esa complejidad le permitió al actor mostrar un registro distinto al que el público le conocía hasta entonces.

Paola Krum, en el papel de Laura Ledesma, completó el triángulo central. Su personaje quedó atrapado entre el amor y la manipulación, en una trama donde nadie salió ileso.

Montecristo Netflix 1.jpg

Cuántos capítulos tiene la serie Montecristo en Netflix

Montecristo tuvo una única temporada. Fueron 145 episodios de aproximadamente una hora cada uno. Se emitió de lunes a viernes en horario central y lideró el rating durante buena parte de su emisión.

El fenómeno alcanzó un punto inédito cuando el episodio final se proyectó en el estadio Luna Park. Miles de personas asistieron para ver el desenlace en pantalla gigante. Fue un hecho sin precedentes para una ficción televisiva argentina.

Ese cierre masivo confirmó que la serie trascendió el formato tradicional. No fue solo un éxito de audiencia. Fue un acontecimiento cultural.

La producción también fue exportada a distintos países. Su formato se adaptó en otros mercados y consolidó su proyección internacional. Montecristo se convirtió en una marca reconocida dentro del género.

El elenco principal de Montecristo: un amor, una venganza

Pablo Echarri

Paola Krum

Joaquín Furriel

Viviana Saccone

Virginia Lago

Roberto Carnaghi

Luis Machín

Mónica Scapparone

Celina Font

Esteban Pérez

Hasta cuándo se podrá ver Montecristo en Netflix

La despedida de Montecristo: un amor, una venganza en Netflix marca el cierre de una etapa dentro del catálogo. Quienes deseen verla o revisitarla deberán hacerlo antes del 28 de febrero. Después, quedará como parte de la historia grande de la ficción argentina.