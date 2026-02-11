En vivo Radio La Red
Joaquín Furriel arrasa en Netflix con esta serie argentina y es el momento perfecto para verla

Esta serie argentina con Joaquín Furriel se va de Netflix el 28 de febrero y miles de suscriptores ya corren a verla antes de que desaparezca del catálogo.

Joaquín Furriel arrasa en Netflix con esta serie argentina y es el momento perfecto para verla. (Foto: Archivo)

La ficción argentina que marcó a una generación volvió a captar miradas en Netflix. Montecristo: un amor, una venganza tiene fecha de salida y el reloj ya empezó a correr. Estrenada en 2006 por Telefe, la telenovela protagonizada por Pablo Echarri, Paola Krum y Joaquín Furriel se convirtió en un fenómeno de audiencia. Ahora, en pleno auge del consumo on demand, repitió el impacto.

Montecristo: un amor, una venganza regresó al centro de la escena gracias a su disponibilidad en la plataforma. Lo hizo casi 20 años después de su estreno original y volvió a demostrar que las grandes historias no envejecen.

De acuerdo a lo informado por Netflix, la serie dejará de estar disponible el 28 de febrero. La noticia generó un efecto inmediato: quienes la vieron en su momento decidieron revivirla y quienes no la conocían empezaron una maratón contrarreloj.

Montecristo Netflix 2.jpg

Montecristo, la historia que transformó la televisión argentina

Montecristo: un amor, una venganza no fue una telenovela más. Desde su primer episodio, planteó un tono distinto. La ficción combinó melodrama clásico con una trama atravesada por la memoria histórica argentina.

Según la sinopsis oficial: "Diez años después de ser engañado y dado por muerto en una cárcel de Marruecos, un abogado regresa a Buenos Aires con un claro objetivo: vengarse de la familia que lo traicionó".

Inspirada libremente en El conde de Montecristo, de Alexandre Dumas, la adaptación trasladó el espíritu del clásico a la Argentina contemporánea. La venganza, el amor y la traición fueron los motores narrativos. Pero la serie sumó un elemento que la distinguió: la referencia directa a los delitos de lesa humanidad y la búsqueda de justicia. Ese cruce entre ficción romántica y memoria histórica resultó inédito en el prime time. El público respondió de inmediato.

Montecristo Netflix 2.jpg

Pablo Echarri, Paola Krum y Joaquín Furriel protagonizan Montecristo

Pablo Echarri interpretó a Santiago Díaz Herrera, un hombre quebrado por la traición que regresó decidido a ajustar cuentas. Su personaje transitó distintas etapas: éxito profesional, caída abrupta, exilio y regreso transformado.

Joaquín Furriel dio vida a Marcos Lombardo. Su construcción fue clave. No se trató de un villano plano. Fue un personaje oscuro, ambicioso y contradictorio. Esa complejidad le permitió al actor mostrar un registro distinto al que el público le conocía hasta entonces.

Paola Krum, en el papel de Laura Ledesma, completó el triángulo central. Su personaje quedó atrapado entre el amor y la manipulación, en una trama donde nadie salió ileso.

Montecristo Netflix 1.jpg

Cuántos capítulos tiene la serie Montecristo en Netflix

Montecristo tuvo una única temporada. Fueron 145 episodios de aproximadamente una hora cada uno. Se emitió de lunes a viernes en horario central y lideró el rating durante buena parte de su emisión.

El fenómeno alcanzó un punto inédito cuando el episodio final se proyectó en el estadio Luna Park. Miles de personas asistieron para ver el desenlace en pantalla gigante. Fue un hecho sin precedentes para una ficción televisiva argentina.

Ese cierre masivo confirmó que la serie trascendió el formato tradicional. No fue solo un éxito de audiencia. Fue un acontecimiento cultural.

Montecristo Netflix 1.jpg

La producción también fue exportada a distintos países. Su formato se adaptó en otros mercados y consolidó su proyección internacional. Montecristo se convirtió en una marca reconocida dentro del género.

El elenco principal de Montecristo: un amor, una venganza

  • Pablo Echarri
  • Paola Krum
  • Joaquín Furriel
  • Viviana Saccone
  • Virginia Lago
  • Roberto Carnaghi
  • Luis Machín
  • Mónica Scapparone
  • Celina Font
  • Esteban Pérez

Hasta cuándo se podrá ver Montecristo en Netflix

La despedida de Montecristo: un amor, una venganza en Netflix marca el cierre de una etapa dentro del catálogo. Quienes deseen verla o revisitarla deberán hacerlo antes del 28 de febrero. Después, quedará como parte de la historia grande de la ficción argentina.

