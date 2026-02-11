Gabriela Sari aclaró su situación sentimental con Facundo Arana con un firme mensaje: "Lo amo..."

Y consultada por Moria Casán sobre su vínculo con Facundo Arana, Gabriela Sari explicó: "La realidad es que con Facu somos amigos, nos llevamos bien y compartimos. Lo que sucedió es que subimos una foto porque estábamos en el mismo balneario: él estaba en el bar y yo en la carpa".

"Fue todo natural, pintó foto. Y después fue un día compartido de familia y amigos y él compartió la foto también. No me preocupo porque no estoy en esa", añadió sobre las fotos juntos subida a las redes.

Sari comentó que con Rulo solían juntarse con Arana y Susini: "Estamos en Tigre, a muy pocos metros de distancia, y era todo muy natural. En la casa de ellos tienen centenares de animlales y es como ir al zoológico, con Donna caíamos y era como una aventura".

La conductora le consultó directamente sobre si tenía un romance con el actor y ella aclaró: "No Moria. Es el galán, es un bombón, lo amo como amigo pero no me imagino con él".

"Mi amor se te está haciendo agua la boca, vos estás caliente con este chico. Por favor, los quiero ver juntos", insistió Moria. A lo que la actriz sonrió y dijo: "Salgamos juntas Moria". Y dejó en claro sobre su relación con el ex de Susini: "Me cuida mucho, es un amigo que te da consejos", concluyó.

Qué hizo María Susini con el tatuaje que la une a Facundo Arana

Martín Salwe reveló desde Sálvese Quien Pueda, el programa que conduce Yanina Latorre en la pantalla de América Tv, que María Susini tomó la decisión de retocar un tatuaje más que significativo para ella: las iniciales de Facundo Arana y de sus tres hijos -India, Moro y Yaco-.

“Se repasó el tatuaje de las iniciales de sus hijos y de Facundo”, confió el panelista abriendo instantáneamente el debate en el piso al tiempo que la propia María mostró el proceso a través de sus Instagram Stories.

Pero sin duda, lo que más llamó la atención de sus seguidores fue descubrir que la modelo habría reforzado especialmente la letra "F" en su nuca -donde lleva desde hace muchos años las letras F, I, Y y M (Facundo, India, Yaco y Moro)-, a pesar de que el matrimonio está oficialmente separado.

La imagen la subió la propia María a sus cuentas de Instagram del momento de la sesión del repaso del tattoo en la nuca.