Netflix estrena la nueva película de Juan José Campanella con Luis Brandoni y Eduardo Blanco
"Parque Lezama", la nueva película de Juan José Campanella, llega a Netflix protagonizada por Luis Brandoni y Eduardo Blanco. Además, estará en cines selectos de Argentina.
Se estrena la nueva película de Juan José Campanella con Luis Brandoni y Eduardo Blanco. (Foto: Gentileza Netflix)
"Parque Lezama" ya tiene fecha confirmada y tráiler oficial.Netflix presentó las primeras imágenes de la nueva película dirigida por Juan José Campanella y volvió a poner el foco en una historia que cruzó generaciones arriba del escenario y ahora dio el salto a la pantalla. El estreno global se realizará el 6 de marzo en la plataforma, mientras que en cines selectos de Argentina llegará antes, el 19 de febrero.
La expectativa creció desde que se anunció el proyecto. No solo porque se trata de una producción nacional con ambición internacional. También porque Parque Lezama reunió nuevamente a una dupla actoral que marcó época: Luis Brandoni y Eduardo Blanco. Dos nombres propios que, juntos, ya son garantía de química y emoción.
La película es una adaptación cinematográfica de la exitosa obra teatral argentina homónima, basada en I'm Not Rappaport, del dramaturgo estadounidense Herb Gardner. Campanella dirigió y escribió el guion, y volvió a apostar por una historia que combina humor, ternura y una mirada social filosa, sin perder nunca la calidez.
De qué trata "Parque Lezama"
La trama narró la relación entre Antonio Cardozo y León Schwartz. El primero, un histórico militante del Partido Comunista. El segundo, un conformista de manual. Dos universos ideológicos que chocaron, se desafiaron y terminaron encontrando un punto en común.
Antonio Cardozo fue interpretado por Eduardo Blanco. León Schwartz tomó cuerpo en Luis Brandoni. Juntos construyeron un vínculo que transitó del recelo inicial a la complicidad más entrañable.
Desde ese banco del Parque Lezama compartieron charlas llenas de humor y emoción. La película mostró cómo la conversación, incluso en tiempos de polarización, puede abrir grietas en los prejuicios.
La obra teatral original ya había sido un fenómeno. La versión argentina de I'm Not Rappaport logró conectar con el público por su humanidad y su mirada social. Ahora, el desafío fue trasladar esa intimidad escénica al lenguaje cinematográfico sin perder su esencia.
Netflix estrena la nueva película de Juan José Campanella
Juan José Campanella dirigió y escribió el guion de Parque Lezama. El cineasta, responsable de títulos que marcaron al cine argentino contemporáneo, volvió a centrarse en personajes fuertes y diálogos potentes.
La producción estuvo a cargo de 100 Bares, con Muriel Cabeza como productora y Laura Eliosof como productora ejecutiva. El equipo apostó por una adaptación fiel al espíritu original, pero pensada para la pantalla grande y para el alcance global que ofrece Netflix.
Campanella entendió que el corazón de la historia no estaba en los grandes eventos, sino en los pequeños gestos. El director ya había demostrado que puede combinar emoción y entretenimiento sin caer en golpes bajos.
El elenco de "Parque Lezama" con Luis Brandoni y Eduardo Blanco
Protagonizada por Luis Brandoni (León Schwartz), Eduardo Blanco (Antonio Cardozo), Verónica Pelaccini (Clarita Schwartz), Agustín Aristarán (Gonzalo Menéndez Roberts), Manuela Menéndez (Laura), Alan Fernández y Matías Alarcón.
Cuándo se estrena "Parque Lezama" en Netflix
Netflix fijó el estreno global para el 6 de marzo. En Argentina, la película llegará antes a salas selectas el 19 de febrero. Dos fechas clave para quienes siguieron la obra teatral y para quienes descubrirán la historia por primera vez.
El lanzamiento del tráiler encendió la conversación en redes. La expectativa se apoyó tanto en el prestigio de Campanella como en el peso simbólico de Brandoni y Blanco compartiendo nuevamente pantalla.
La apuesta es clara: que Parque Lezama emocione, haga reír y deje pensando. Que el público se identifique con esos diálogos que parecen cotidianos pero esconden capas más profundas.
La película pondrá sobre la mesa una pregunta sencilla y potente: ¿qué puede pasar cuando dos desconocidos deciden hablar sin prejuicios?