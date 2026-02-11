Netflix estrena la nueva película de Juan José Campanella con Luis Brandoni y Eduardo Blanco

Antonio Cardozo fue interpretado por Eduardo Blanco. León Schwartz tomó cuerpo en Luis Brandoni. Juntos construyeron un vínculo que transitó del recelo inicial a la complicidad más entrañable.

Desde ese banco del Parque Lezama compartieron charlas llenas de humor y emoción. La película mostró cómo la conversación, incluso en tiempos de polarización, puede abrir grietas en los prejuicios.

La obra teatral original ya había sido un fenómeno. La versión argentina de I'm Not Rappaport logró conectar con el público por su humanidad y su mirada social. Ahora, el desafío fue trasladar esa intimidad escénica al lenguaje cinematográfico sin perder su esencia.

Parque Lezama 4 Foto: Gentileza Netflix.

Netflix estrena la nueva película de Juan José Campanella

Juan José Campanella dirigió y escribió el guion de Parque Lezama. El cineasta, responsable de títulos que marcaron al cine argentino contemporáneo, volvió a centrarse en personajes fuertes y diálogos potentes.

La producción estuvo a cargo de 100 Bares, con Muriel Cabeza como productora y Laura Eliosof como productora ejecutiva. El equipo apostó por una adaptación fiel al espíritu original, pero pensada para la pantalla grande y para el alcance global que ofrece Netflix.

Campanella entendió que el corazón de la historia no estaba en los grandes eventos, sino en los pequeños gestos. El director ya había demostrado que puede combinar emoción y entretenimiento sin caer en golpes bajos.

Parque Lezama 3 Foto: Gentileza Netflix.

El elenco de "Parque Lezama" con Luis Brandoni y Eduardo Blanco

Protagonizada por Luis Brandoni (León Schwartz), Eduardo Blanco (Antonio Cardozo), Verónica Pelaccini (Clarita Schwartz), Agustín Aristarán (Gonzalo Menéndez Roberts), Manuela Menéndez (Laura), Alan Fernández y Matías Alarcón.

Director: Juan José Campanella

Guion: Juan José Campanella

Productora: Muriel Cabeza

Productora Ejecutiva: Laura Eliosof

Cuándo se estrena "Parque Lezama" en Netflix

Netflix fijó el estreno global para el 6 de marzo. En Argentina, la película llegará antes a salas selectas el 19 de febrero. Dos fechas clave para quienes siguieron la obra teatral y para quienes descubrirán la historia por primera vez.

El lanzamiento del tráiler encendió la conversación en redes. La expectativa se apoyó tanto en el prestigio de Campanella como en el peso simbólico de Brandoni y Blanco compartiendo nuevamente pantalla.

Parque Lezama Netflix 2 Foto: Gentileza Netflix.

La apuesta es clara: que Parque Lezama emocione, haga reír y deje pensando. Que el público se identifique con esos diálogos que parecen cotidianos pero esconden capas más profundas.

La película pondrá sobre la mesa una pregunta sencilla y potente: ¿qué puede pasar cuando dos desconocidos deciden hablar sin prejuicios?

Tráiler oficial de "Parque Lezama" en Netflix