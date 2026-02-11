Quiso cumplir una promesa y murió atropellado: la trágica historia de Matías Prinotti

Luego del fatídico episodio, la Municipalidad de Villa Dolores expresó su pesar en un comunicado: “El intendente Maximiliano Rivarola y todo el equipo del Gobierno de la Ciudad lamentamos el fallecimiento de Matías Prinotti, acompañando a sus familiares y amigos en este doloroso momento y pidiendo una oración por su descanso en paz”.

En la misma línea, el Club Ciclista Recreativo también emitió un descargo en redes sociales: “Lamentamos mucho su fallecimiento y recalcar una vez más la importancia del 1,5 metros para el ciclista (distancia recomendada en el tránsito). Recuerden que es una vida”.

Por último, la intendenta de Las Tapias, Lucy Díaz, confirmó que personal de Vialidad Provincial visitará la zona del incidente entre viernes y lunes para inspeccionar y definir obras que reduzcan la peligrosidad.