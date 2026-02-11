Quiso cumplir una promesa y murió atropellado: la trágica historia de Matías Prinotti

Como cada martes, Matías Prinotti se subió a su bicicleta en Villa Dolores, Córdoba, con el mismo propósito de siempre: pedalear unos 50 kilómetros hasta Villa Cura Brochero para cumplir una promesa motivada por la enfermedad de su madre.
El joven de 40 años sufrió un accidente mientras buscaba cumplir con una promesa familiar.
Matías Prinotti sufrió un accidente mientras buscaba cumplir con una promesa familiar.
Sin embargo, ayer, en su último viaje, se topó con la tragedia. Mientras circulaba por la ruta, a la altura del barrio 22 Viviendas en Las Tapias, Traslasierra, un Volkswagen Gol Trend lo embistió de lleno: el hombre, de 40 años, falleció en el momento.
Acto seguido, el conductor se dio a la fuga, aunque el vehículo fue localizado horas después y el automovilista quedó detenido a disposición de la Justicia.
Matías era vecino de Villa Dolores y muy conocido en la zona por su pasión por el ciclismo. Años atrás, tras la muerte de su padre, con su hermano cerraron el bar familiar que atendían para dedicarse exclusivamente al cuidado de su madre, según informaron medios locales.
Luego del fatídico episodio, la Municipalidad de Villa Dolores expresó su pesar en un comunicado: “El intendente Maximiliano Rivarola y todo el equipo del Gobierno de la Ciudad lamentamos el fallecimiento de Matías Prinotti, acompañando a sus familiares y amigos en este doloroso momento y pidiendo una oración por su descanso en paz”.
En la misma línea, el Club Ciclista Recreativo también emitió un descargo en redes sociales: “Lamentamos mucho su fallecimiento y recalcar una vez más la importancia del 1,5 metros para el ciclista (distancia recomendada en el tránsito). Recuerden que es una vida”.
Por último, la intendenta de Las Tapias, Lucy Díaz, confirmó que personal de Vialidad Provincial visitará la zona del incidente entre viernes y lunes para inspeccionar y definir obras que reduzcan la peligrosidad.