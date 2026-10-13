Furor en Netflix por el estreno de una nueva serie para los fanáticos de "Bridgerton"

Esta nueva temporada sigue el increíble éxito de la temporada 4, que se estrenó en la primera posición de la lista global de series en inglés más vistas y se colocó en el Top 10 de 92 países. La duradera popularidad de la serie es evidente: las temporadas 1 y 3 se mantienen entre las más populares de Netflix en los lugares 7 y 10, respectivamente, mientras que la precuela, La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton, dominó el Top 10 global.