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Furor en Netflix por el estreno de una nueva serie para los fanáticos de "Bridgerton"

Netflix anunció una nueva serie de "Bridgerton" basada en los orígenes de Lady Violet y contará la historia de su romance con el vizconde Edmund Bridgerton.

Furor en Netflix por el estreno de una nueva serie para los fanáticos de Bridgerton. (Foto: Archivo)

Furor en Netflix por el estreno de una nueva serie para los fanáticos de "Bridgerton". (Foto: Archivo)

Netflix y Shondaland anunciaron una nueva y emocionante serie limitada derivada del fenómeno cultural y popular franquicia Bridgerton, conocida por ahora como Proyecto sin título de Bridgerton.

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José Coronado arrasa en Netflix con esta nueva miniserie de 4 episodios para maratonear. (Foto: Archivo)

Al igual que el gran éxito mundial La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton, la serie narrará los orígenes de una joven Lady Violet y contará la historia de su romance con el vizconde Edmund Bridgerton.

Bridgerton cautivó a espectadores de todo el mundo cuando Netflix y Shondaland estrenaron la icónica serie en 2020. La temporada 5 de Bridgerton, que ya está en producción en Londres, pone el foco en Francesca (Hannah Dodd), la introvertida hija del medio, y Michaela Stirling (Masali Baduza).

Esta nueva temporada sigue el increíble éxito de la temporada 4, que se estrenó en la primera posición de la lista global de series en inglés más vistas y se colocó en el Top 10 de 92 países. La duradera popularidad de la serie es evidente: las temporadas 1 y 3 se mantienen entre las más populares de Netflix en los lugares 7 y 10, respectivamente, mientras que la precuela, La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton, dominó el Top 10 global.

La franquicia ha generado un fandom global para un público desatendido del romance, abriéndose paso en el zeitgeist cultural con un éxito sin precedentes y creando tendencias, ya que los fans celebran su amor por la serie a través de memes, música, libros, moda, decoración y mucho más. Experiencias en vivo como The Queen's Ball: A Bridgerton Experience, la serie de conciertos Bridgerton Concerts by Candlelight, las ofertas inmersivas en Netflix House en Filadelfia y Dallas, y una creciente colección de productos de consumo, han catapultado el nombre de Bridgerton a convertirse en una marca de estilo de vida de gran demanda.

  • Guion/Showrunners/Producción ejecutiva: Shonda Rhimes y Nicholas Nardini

  • Dirección/Producción ejecutiva: Tom Verica

  • Producción ejecutiva: Betsy Beers

Anuncio oficial de Bridgerton: Temporada 5 en Netflix

En pocas palabras

  • Netflix: Anuncia una nueva serie derivada de "Bridgerton" centrada en Lady Violet.
  • Trama: La serie explorará el origen de Lady Violet y su romance con el vizconde Edmund Bridgerton.
  • Éxito: La franquicia "Bridgerton" continúa cosechando éxito global en la plataforma de streaming.
Resumen generado por Thinkindot AI
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