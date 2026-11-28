“Se están realizando algunas diligencias, algunos testimonios se están levantando y le podría decir que se está bien encaminado en cuanto a la investigación”, afirmó Schmuck. En relación con el posible móvil del ataque, el jefe policial reveló que existen distintas líneas de investigación, aunque una de ellas reúne mayores elementos.

Las víctimas tenían 24 y 32 años y presentaban heridas de arma de fuego. (Foto: Google, mejorada con IA)

“Por el momento tenemos dos o tres hipótesis. Hay una que es más fuerte que otra”, sostuvo el comisario mayor, quien evitó brindar mayores precisiones para no entorpecer la investigación. Los efectivos esperan completar las entrevistas con familiares y allegados de las víctimas para reconstruir las circunstancias que desencadenaron el doble homicidio.

La Justicia espera los resultados de las autopsias

Una vez finalizadas las pericias, los cuerpos de Olmedo y Franco fueron trasladados al hospital de La Paz y posteriormente derivados a Oro Verde, donde se realizarán las autopsias.

Los resultados de los estudios forenses serán incorporados al expediente judicial y podrían aportar información relevante para esclarecer el ataque. Mientras tanto, la Policía continúa con la recolección de pruebas y testimonios para determinar el móvil del doble crimen e identificar a los responsables.