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José Coronado arrasa en Netflix con esta nueva miniserie de 4 episodios para maratonear

José Coronado protagoniza una serie española en Netflix de cuatro capítulos para resolver una muerte sospechosa en un hotel aislado donde todos son sospechosos.

José Coronado arrasa en Netflix con esta nueva miniserie de 4 episodios para maratonear. (Foto: Archivo)

José Coronado arrasa en Netflix con esta nueva miniserie de 4 episodios para maratonear. (Foto: Archivo)

José Coronado vuelve a captar la atención en Netflix con una de las apuestas españolas que promete despertar el interés de los amantes del suspenso. La producción, titulada El problema final, cuenta con apenas cuatro episodios y propone una historia en la que un grupo de personas queda atrapado en un escenario aislado, mientras un asesinato transforma una estadía aparentemente tranquila en una investigación llena de incógnitas.

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La miniserie adapta una de las novelas más vendidas de Arturo Pérez-Reverte y traslada la acción a la primavera de 1959. Allí, un temporal deja incomunicadas a trece personas en un pequeño islote próximo a Mallorca. Lo que comienza como una situación excepcional cambia por completo cuando una huésped aparece muerta en el hotel donde se alojan.

A partir de ese momento, las sospechas se multiplican y nadie queda al margen de la investigación. El personaje interpretado por Coronado tendrá que asumir un papel inesperado para intentar reconstruir lo sucedido y descubrir qué hay detrás de una muerte que, en un primer momento, parece no esconder nada fuera de lo común.

De qué trata El problema final, la serie de Netflix protagonizada por José Coronado

Según la sinopsis oficial en Netfli: "Un actor en decadencia debe usar las habilidades como detective de su famoso personaje para resolver una muerte sospechosa en un hotel aislado donde todos son sospechosos".

En un primer momento, el fallecimiento parece corresponder a un suicidio. Sin embargo, a medida que aparecen elementos inquietantes, esa explicación comienza a perder fuerza y surge una posibilidad mucho más grave: que Elisa haya sido asesinada.

La investigación queda entonces en manos de Basil, el personaje interpretado por José Coronado. Se trata de un actor retirado que, en otro tiempo, interpretó en la gran pantalla al mismísimo Sherlock Holmes. Esa experiencia vinculada con el célebre detective adquiere una importancia especial cuando Basil se ve involucrado en un caso que exige observar los detalles y cuestionar las apariencias.

El misterio no se limita a descubrir quién mató a Elisa. También será necesario reconstruir las circunstancias de su muerte y determinar qué esconden las personas que permanecen en el hotel.

La situación se vuelve más compleja porque el aislamiento impide que los personajes se alejen del lugar. Cada huésped y cada empleado puede aportar información relevante, pero también puede ocultar datos que resulten decisivos para esclarecer el caso.

José Coronado interpreta a Basil, un actor retirado que deberá resolver el crimen

El papel de José Coronado ocupa un lugar central en la historia. Su personaje, Basil, tiene un pasado particular: fue un actor que encarnó a Sherlock Holmes en la pantalla y que ahora se encuentra retirado de esa actividad.

Ese antecedente establece un vínculo directo entre la identidad del protagonista y el género de la producción. Sherlock Holmes es uno de los detectives más reconocidos de la ficción, por lo que la referencia a sus interpretaciones cinematográficas sitúa a Basil en un universo narrativo relacionado con la observación, las deducciones y la resolución de enigmas.

Sin embargo, el personaje no aparece presentado como un investigador que haya decidido involucrarse de antemano en un nuevo caso. Por el contrario, la sinopsis señala que termina ocupándose del asesinato casi sin buscarlo.

Netflix apuesta por una miniserie española de cuatro capítulos

El problema final se presenta como una producción de cuatro episodios que concentra su historia en un único caso criminal. En lugar de desarrollar una trama extensa durante varias temporadas, la miniserie plantea un escenario delimitado, un grupo reducido de personajes y un enigma que deberá resolverse a medida que avanza la investigación.

La duración acotada es uno de los aspectos que distinguen a esta propuesta dentro de la oferta de ficción española de la plataforma. Los cuatro capítulos permiten que el relato se organice alrededor de un mismo acontecimiento: la muerte de Elisa Mander y las circunstancias que rodean el crimen.

La producción utiliza así un escenario cerrado para construir una historia de suspenso. El hotel deja de ser únicamente el lugar donde transcurre la estadía de los protagonistas y se transforma en el espacio en el que deberán buscar respuestas.

El elenco que acompaña a Coronado en El problema final

  • Jose Coronado
  • María Valverde
  • Martiño Rivas
  • Gonzalo de Castro
  • Pepón Nieto
  • Cristina Kovani
  • José Condessa
  • Daniel Holguín
  • Michael Stobbe
  • Maribel Verdú

Tráiler oficial de El problema final en Netflix

En pocas palabras

  • José Coronado: Protagoniza la miniserie española de Netflix "El problema final", de cuatro capítulos.
  • Trama: Un actor retirado investiga una muerte sospechosa en un hotel aislado donde todos son sospechosos.
  • Adaptación: La serie se basa en una novela de Arturo Pérez-Reverte y se desarrolla en 1959.
Resumen generado por Thinkindot AI
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