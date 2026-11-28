De qué trata la película española Xtremo en Netflix

Xtremo presentó a Max, un sicario retirado que decidió alejarse de la violencia y abandonar definitivamente su pasado criminal. Durante años, su vida estuvo vinculada con organizaciones delictivas y disputas que podían terminar de manera fatal. Sin embargo, después de sufrir una pérdida devastadora, intentó encontrar una salida a ese mundo.

Su decisión estuvo relacionada con una tragedia que cambió para siempre su historia personal. Dos años antes de los acontecimientos principales, su hermanastro Lucero traicionó a la familia y ordenó una serie de asesinatos que terminaron con la vida del padre de ambos y del hijo de Max.

A partir de entonces, el protagonista desapareció de los ambientes criminales. Intentó mantenerse lejos de las disputas entre bandas y dejó atrás una actividad que había condicionado su vida durante demasiado tiempo.

La historia avanzó con un salto temporal de dos años. Durante ese período, Lucero consiguió consolidar su posición dentro del mundo criminal, mientras Max permaneció alejado de las organizaciones que habían marcado su pasado.

El elenco principal de Xtremo con Luis Zahera en Netflix

Teo García

Óscar Jaenada

Óscar Casas

Andrea Duro

Sergio Peris-Mencheta

Alberto Jo Lee

Luis Zahera

Andrés Herrera

Nao Albet

César Bandera

Tráiler oficial de Xtremo