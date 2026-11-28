Ya no necesitó conquistar a su suegro ni demostrar que era un hombre confiable para formar parte de la familia. Ahora, su principal preocupación pasó por proteger a su hijo Henry, interpretado por Skyler Gisondo, de una situación que lo descolocó por completo.

La llegada de Olivia, el personaje de Ariana Grande, modificó el escenario. La joven, que se convirtió en la futura nuera de Greg, fue presentada como una exagente del FBI especializada en negociaciones. Su personalidad segura, su capacidad para desenvolverse en situaciones complejas y su aplomo contrastaron con las inseguridades del protagonista.

El cambio resultó especialmente significativo porque Greg comenzó a ocupar el lugar del padre preocupado que observa con desconfianza a la persona que se acerca a su hijo. Sin embargo, no consiguió reproducir la autoridad que alguna vez había ejercido su suegro.

La película encontró en esa inversión una nueva fuente de situaciones cómicas. El hombre que durante años había intentado escapar de las exigencias de Jack terminó enfrentándose a una situación muy parecida, aunque desde el otro lado de la mesa familiar.

Robert De Niro sorprendió con una actitud que nadie esperaba

Otro de los cambios centrales de La nueva Focker estuvo relacionado con Jack Byrnes. El personaje de Robert De Niro, que durante las primeras películas representó la figura del padre controlador y desconfiado, apareció en esta nueva entrega con una actitud mucho más flexible.

En las vísperas de cumplir 80 años, Jack pareció dispuesto a aceptar situaciones que anteriormente habrían provocado una de sus habituales reacciones de desaprobación.

Uno de los ejemplos más claros estuvo relacionado con la relación entre Henry y Olivia. A diferencia de lo que podía esperarse de aquel antiguo guardián de las tradiciones familiares, Jack no manifestó la misma resistencia frente a la posibilidad de que la pareja compartiera una habitación antes del matrimonio.

La transformación también permitió introducir una pregunta que atraviesa buena parte de la historia: ¿qué sucede cuando las personas que antes imponían las reglas dejan de sentirse obligadas a defenderlas?

Ariana Grande introduce una nueva dinámica en la familia

La incorporación de Ariana Grande como Olivia representó una de las principales novedades del elenco. Su personaje no llegó para ocupar el lugar de una figura ingenua que necesitara demostrar su valor frente a la familia.

Su pasado como agente del FBI especializada en negociaciones también aportó una característica particular a la historia. Olivia parece contar con herramientas suficientes para manejar los conflictos que se presentan a su alrededor, incluso cuando Greg intenta intervenir.

El contraste con el protagonista resultó evidente. Mientras él reaccionó desde la inseguridad y la preocupación, ella mantuvo una actitud serena. Ese contrapunto permitió que la película desarrollara una inversión adicional de los códigos tradicionales de la comedia familiar.

Ficha técnica de La nueva Focker

Productores ejecutivos: Nancy Tenenbaum, Amy Herman, Lauren Hennessey, Michelle Graham y Berry Welsh.

Producida por: Jane Rosenthal, Robert De Niro, Ben Stiller, John Lesher, Jay Roach y John Hamburg.

Historia de: John Hamburg, Ilana Glazer y Austen Earl.

Guion de: John Hamburg.

Dirigida por: John Hamburg.

Reparto:Robert De Niro, Ben Stiller, Owen Wilson, Teri Polo, Blythe Danner, Skyler Gisondo, Beanie Feldstein, Eduardo Franco y Ariana Grande.

Género: Comedia.

Titulo original: Focker in - law

LA NUEVA FOCKER - Tráiler Oficial (SUB)