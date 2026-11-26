Su personaje considera que los métodos habituales ya no ofrecen respuestas suficientes para los problemas de sus pacientes. Cansado de lo que interpreta como una falta de resultados concretos, empieza a intervenir directamente en sus vidas.

En un primer momento, su estrategia parece funcionar. Las intervenciones producen resultados y refuerzan la convicción del protagonista de que encontró una alternativa más efectiva para resolver los conflictos de quienes acuden a él.

Sin embargo, esa aparente eficacia también alimenta una sensación de poder. El personaje comienza a convencerse de que puede identificar lo que necesitan los demás y tomar decisiones en su lugar.

La llegada de Diego Peretti cambia por completo el rumbo de la historia

El equilibrio que Ulises había construido comienza a modificarse cuando aparece Martín Bouchard, interpretado por Diego Peretti.

El personaje es un escritor que atraviesa un bloqueo creativo y llega al consultorio del protagonista en busca de respuestas. Su presencia introduce una dificultad que el psicoanalista no parece poder resolver con la misma facilidad que los problemas anteriores.

Martín funciona como un contrapunto del protagonista. Sus características personales y su manera de enfrentar los conflictos ponen en discusión las certezas que Ulises había desarrollado sobre su profesión y sobre sí mismo.

El encuentro plantea un enfrentamiento intelectual y emocional entre dos hombres que se consideran diferentes, pero que empiezan a descubrir aspectos propios en el comportamiento del otro.

Una comedia negra que combina humor, angustia y conflictos humanos

Uno de los elementos que distingue a la película es su combinación de registros. Aunque parte de una situación vinculada con la terapia, la producción no se limita a desarrollar un drama psicológico tradicional.

Goldfrid eligió el camino de la comedia negra, un género que permite abordar situaciones incómodas mediante el humor y las contradicciones de los personajes.

Ulises representa a una persona convencida de que puede mejorar la vida de los demás. Sin embargo, esa seguridad comienza a convertirse en una fuente de conflictos cuando deja de reconocer los límites de su intervención.

Martín, por su parte, introduce una mirada diferente. Su bloqueo creativo y su personalidad obligan al protagonista a abandonar la posición de control que había construido.

De esta manera, la producción construye un conflicto que no depende exclusivamente de acontecimientos externos. Buena parte de su desarrollo surge de las decisiones, las obsesiones y las dificultades emocionales de sus personajes.

Tráiler oficial de Lo dejamos acá en Netflix