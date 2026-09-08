Furor en Netflix: la miniserie de apenas 5 capítulos que es ideal para ver en pocos días

La desaparición había provocado una ruptura definitiva. Kat había tenido que continuar adelante después de perder a la persona con la que esperaba compartir su futuro. Durante años, Josh se convirtió en una ausencia sin respuestas. No había una explicación clara.

Todo parecía pertenecer al pasado, hasta que ocurrió algo inesperado: la detective encontró el rostro de Josh en una aplicación de citas. El hombre que había desaparecido de su vida parecía estar nuevamente frente a ella.

Ese descubrimiento fue el detonante de una investigación que comenzó a conectar diferentes misterios. Kat no sólo intentó comprender qué había ocurrido con Josh Buchanan. También tuvo que enfrentarse a otras preguntas vinculadas con su propia historia.

Harlan Coben volvió a apostar por una historia de intriga

El nombre de Harlan Coben fue uno de los principales atractivos de la producción.

El escritor se convirtió en una figura reconocida dentro del thriller contemporáneo gracias a historias en las que los personajes suelen descubrir que su realidad es mucho más compleja de lo que imaginaban. Las desapariciones, las identidades ocultas, los secretos familiares y los hechos del pasado tienen un lugar central en muchas de sus narraciones.

En Me haces falta, esos elementos volvieron a ocupar el centro de la escena. La serie aprovechó así uno de los recursos más efectivos del género: hacer que el espectador dude constantemente de lo que sabe.

¿Cuántos capítulos tiene Me haces falta en Netflix?

Uno de los grandes puntos a favor de Me haces falta fue su duración. La miniserie contó con apenas cinco episodios. Netflix apostó por un formato concentrado.

Cada capítulo avanzó sobre los misterios que rodeaban a Kat Donovan y su pasado. La desaparición de Josh funcionó como uno de los principales puntos de partida, pero la historia fue incorporando otros elementos que ampliaron el conflicto.

En cinco episodios, Me haces falta presentó una historia completa atravesada por un misterio que comenzó con una imagen inesperada.

¿Por qué Me haces falta sigue siendo una opción para ver en Netflix?

Aunque la miniserie fue estrenada en 2025, continuó siendo una alternativa atractiva dentro del catálogo de Netflix para quienes buscan una producción de suspenso en 2026.

Su principal ventaja estuvo en la combinación de varios elementos. Por un lado, ofreció una historia breve. Por otro, contó con el respaldo narrativo de Harlan Coben.

También presentó un misterio personal que permitió que la investigación tuviera una fuerte carga emocional. Ese componente personal hizo que el misterio tuviera un impacto diferente.

El elenco principal de Me haces falta

Rosalind Eleazar

Richard Armitage

Steve Pemberton

Ashley Walters

Lenny Henry

James Nesbitt

Mary Malone

Jessica Plummer

Brigid Zengeni

Catherine Ayers

Mirá el tráiler oficial de Me haces falta en Netflix