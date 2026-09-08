En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Netflix
Serie
SERIES

Furor en Netflix: la miniserie de apenas 5 capítulos que es ideal para ver en pocos días

Esta serie corta de cinco episodios es el thriller de Netflix basado en una historia de Harlan Coben que mezcla intriga, secretos y suspenso.

Banner Seguinos en google DESK
Furor en Netflix: la miniserie de apenas 5 capítulos que es ideal para ver en pocos días. (Foto: Archivo)

Furor en Netflix: la miniserie de apenas 5 capítulos que es ideal para ver en pocos días. (Foto: Archivo)

Me haces falta se convirtió en una de esas propuestas de Netflix capaces de atrapar al espectador desde el comienzo. La miniserie británica, basada en una novela del reconocido escritor Harlan Coben, construyó una historia marcada por los misterios del pasado, una desaparición que dejó heridas abiertas y un descubrimiento que cambió por completo la vida de su protagonista.

Leé también Netflix: José Coronado y Luis Zahera arrasan con esta serie que es perfecta para maratonear
Netflix: José Coronado y Luis Zahera arrasan con esta serie que es perfecta para maratonear. (Foto: Archivo)

Con apenas cinco episodios, la producción presentó una combinación de suspenso, drama y secretos. Su gran punto de partida fue tan inquietante como efectivo: una detective volvió a encontrarse con una persona que había desaparecido de su vida muchos años antes. Pero ese inesperado reencuentro no trajo respuestas inmediatas. Por el contrario, abrió la puerta a nuevos interrogantes.

La historia giró alrededor de Kat Donovan, una detective que todavía cargaba con acontecimientos que habían marcado profundamente su pasado. Cuando creyó que algunas respuestas habían quedado definitivamente enterradas, una imagen apareció en el lugar menos esperado y volvió a poner todo en movimiento.

¿De qué trata la miniserie Me haces falta en Netflix?

La serie comenzó con Kat Donovan, interpretada por Rosalind Eleazar, enfrentándose a un descubrimiento inesperado. Su prometido había desaparecido once años atrás. Se llamaba Josh Buchanan y había abandonado su vida sin dejar explicaciones.

La desaparición había provocado una ruptura definitiva. Kat había tenido que continuar adelante después de perder a la persona con la que esperaba compartir su futuro. Durante años, Josh se convirtió en una ausencia sin respuestas. No había una explicación clara.

Todo parecía pertenecer al pasado, hasta que ocurrió algo inesperado: la detective encontró el rostro de Josh en una aplicación de citas. El hombre que había desaparecido de su vida parecía estar nuevamente frente a ella.

Ese descubrimiento fue el detonante de una investigación que comenzó a conectar diferentes misterios. Kat no sólo intentó comprender qué había ocurrido con Josh Buchanan. También tuvo que enfrentarse a otras preguntas vinculadas con su propia historia.

Harlan Coben volvió a apostar por una historia de intriga

El nombre de Harlan Coben fue uno de los principales atractivos de la producción.

El escritor se convirtió en una figura reconocida dentro del thriller contemporáneo gracias a historias en las que los personajes suelen descubrir que su realidad es mucho más compleja de lo que imaginaban. Las desapariciones, las identidades ocultas, los secretos familiares y los hechos del pasado tienen un lugar central en muchas de sus narraciones.

En Me haces falta, esos elementos volvieron a ocupar el centro de la escena. La serie aprovechó así uno de los recursos más efectivos del género: hacer que el espectador dude constantemente de lo que sabe.

¿Cuántos capítulos tiene Me haces falta en Netflix?

Uno de los grandes puntos a favor de Me haces falta fue su duración. La miniserie contó con apenas cinco episodios. Netflix apostó por un formato concentrado.

Cada capítulo avanzó sobre los misterios que rodeaban a Kat Donovan y su pasado. La desaparición de Josh funcionó como uno de los principales puntos de partida, pero la historia fue incorporando otros elementos que ampliaron el conflicto.

En cinco episodios, Me haces falta presentó una historia completa atravesada por un misterio que comenzó con una imagen inesperada.

¿Por qué Me haces falta sigue siendo una opción para ver en Netflix?

Aunque la miniserie fue estrenada en 2025, continuó siendo una alternativa atractiva dentro del catálogo de Netflix para quienes buscan una producción de suspenso en 2026.

Su principal ventaja estuvo en la combinación de varios elementos. Por un lado, ofreció una historia breve. Por otro, contó con el respaldo narrativo de Harlan Coben.

También presentó un misterio personal que permitió que la investigación tuviera una fuerte carga emocional. Ese componente personal hizo que el misterio tuviera un impacto diferente.

El elenco principal de Me haces falta

  • Rosalind Eleazar
  • Richard Armitage
  • Steve Pemberton
  • Ashley Walters
  • Lenny Henry
  • James Nesbitt
  • Mary Malone
  • Jessica Plummer
  • Brigid Zengeni
  • Catherine Ayers

Mirá el tráiler oficial de Me haces falta en Netflix

En pocas palabras

  • Furor en Netflix: La miniserie británica de Harlan Coben, Me haces falta, es un thriller de intriga y suspenso con solo cinco episodios.
  • Sinopsis intrigante: La trama sigue a una detective que reencontró a su prometido desaparecido once años atrás a través de una app de citas, desatando una investigación sobre secretos del pasado.
  • Formato ideal: Con su corta duración y la garantía narrativa de Harlan Coben, esta producción se presenta como una opción atractiva de suspenso en el catálogo de Netflix.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Netflix Serie
Notas relacionadas
Qué ver en Netflix: la serie turca de 8 episodios que es perfecta para maratonear
Diego Peretti arrasa en Netflix con la película argentina más vista del año y dura 96 minutos
Está en Netflix, apenas tiene 4 episodios y es la mejor serie corta basada en una historia real

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar