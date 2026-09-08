La reacción de Susana Giménez tras ver la serie de Moria y qué dijo cuando le preguntaron por Leticia Brédice

Tras ello, la inmediata consulta fue saber su opinión sobre el trabajo de Leticia Brédice interpretándola. "Espléndida", deslizó con una particular expresión en su rostro que parecía reflejar precisamente todo lo contrario, mientras decidió seguir avanzando de la mano de su chofer para ingresar al evento.

Por último, la pregunta de si le gustaría volver a hacer teatro bastó para que Giménez retrocediese un segundo y, con cara de espanto, soltase contundente: "¿Teatro? Noooo", para luego continuar la marcha y evitar tener que seguir contestando todas esas preguntas que claramente prefiere evitar.

En qué etapa de la vida de Susana Giménez la interpreta Leticia B´redice en la serie de Moria Casán

Leticia Brédice se convirtió en Susana Giménez para retratar sus años 90 en la serie de Moria Casán disponible en Netflix, que reconstruye distintos momentos de la vida de La One y también recupera a varias figuras fundamentales de su historia. Entre ellas aparece la diva de los teléfonos, interpretada por dos actrices según la etapa temporal que propone la ficción.

Leticia Brédice es la encargada de darle vida a la diva de los teléfonos durante la década del 90, un período en el que Susana ya se encontraba plenamente consolidada como una de las máximas estrellas de la televisión argentina. La actriz toma la posta de Micaela Riera, quien encarna a una Susana más joven, vinculada a los años 80 y al universo del teatro de revistas que compartió con Moria.

En la versión interpretada por Brédice, Giménez aparece como una figura central dentro del entorno de “La One”: una mujer de enorme popularidad, con una impronta televisiva inconfundible y un lazo de confianza con Casán. La serie se detiene así en una etapa decisiva para ambas, cuando sus carreras ya tenían un peso propio dentro del espectáculo local y cada aparición pública podía convertirse en tema de conversación.

La caracterización de Brédice buscó reconstruir la imagen más reconocible de Susana durante los 90, con el estilo que la acompañó en aquellos años. Incluso, algunas escenas recrean encuentros entre las divas que rápidamente despertaron comentarios por el trabajo de maquillaje, vestuario y transformación física de la actriz.