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La reacción de Susana Giménez tras ver la serie de Moria y qué dijo cuando le preguntaron por Leticia Brédice

La diva habló con Desayuno Americano en la gala de Fundaleu y sorprendió con su reacción al opinar sobre la biopic de su colega y la personificación que Leticia Brédice hizo de ella. Aquí, la palabra de Susana Giménez.

8 sept 2026, 11:00
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La reacción de Susana Giménez tras ver la serie de Moria y qué dijo cuando le preguntaron por Leticia Brédice

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En medio del exitazo que vive Moria Casán de la mano de su serie biográfica estrenada en la plataforma de Netflix el 14 de agosto pasado, apenas dos días antes de que cumpliese 80 años, en la noche del lunes su colega e histórica compañera de cine y teatro en los '70, Susana Giménez, fue abordada en la gala de Fundaleu por las cámaras de Desayuno Americano (América TV) donde, con la peor de las ondas, se refirió al trabajo de Leticia Brédice haciendo de ella en la biopic.

Con su habitual estilo fresco y desentendido, la rubia llegó al tradicional evento benéfico en el que fue una de las figuras más requeridas de la velada. Consultada por los cronistas de diversos medios, Susana asintió sonriente cuando le preguntaron si había podido ver la serie de Moria.

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Pero claro que esa no sería la única consulta sobre su "enemiga íntima", dado que en los últimas años la morocha ha disparado picante contra Giménez, sobre todo por su mudanza a Punta del Este en plena pandemia.

Así, ante la consulta sobre la aparición en la ficción de las míticas albinas a las que, siempre se dijo que su estilista Miguel Romano les compraba pelo natural para hacer sus extensiones, en un primer momento Susana Giménez preguntó desentendida "¿qué albinas?" pero, tras la explicación de los noteros, la icónica diva de los teléfonos reaccionó fiel a su estilo: "¡Ahhh... Y es verdad! Miguel le compraba a unas albinas...".

Tras ello, la inmediata consulta fue saber su opinión sobre el trabajo de Leticia Brédice interpretándola. "Espléndida", deslizó con una particular expresión en su rostro que parecía reflejar precisamente todo lo contrario, mientras decidió seguir avanzando de la mano de su chofer para ingresar al evento.

Por último, la pregunta de si le gustaría volver a hacer teatro bastó para que Giménez retrocediese un segundo y, con cara de espanto, soltase contundente: "¿Teatro? Noooo", para luego continuar la marcha y evitar tener que seguir contestando todas esas preguntas que claramente prefiere evitar.

En qué etapa de la vida de Susana Giménez la interpreta Leticia B´redice en la serie de Moria Casán

Leticia Brédice se convirtió en Susana Giménez para retratar sus años 90 en la serie de Moria Casán disponible en Netflix, que reconstruye distintos momentos de la vida de La One y también recupera a varias figuras fundamentales de su historia. Entre ellas aparece la diva de los teléfonos, interpretada por dos actrices según la etapa temporal que propone la ficción.

Leticia Brédice es la encargada de darle vida a la diva de los teléfonos durante la década del 90, un período en el que Susana ya se encontraba plenamente consolidada como una de las máximas estrellas de la televisión argentina. La actriz toma la posta de Micaela Riera, quien encarna a una Susana más joven, vinculada a los años 80 y al universo del teatro de revistas que compartió con Moria.

En la versión interpretada por Brédice, Giménez aparece como una figura central dentro del entorno de “La One”: una mujer de enorme popularidad, con una impronta televisiva inconfundible y un lazo de confianza con Casán. La serie se detiene así en una etapa decisiva para ambas, cuando sus carreras ya tenían un peso propio dentro del espectáculo local y cada aparición pública podía convertirse en tema de conversación.

La caracterización de Brédice buscó reconstruir la imagen más reconocible de Susana durante los 90, con el estilo que la acompañó en aquellos años. Incluso, algunas escenas recrean encuentros entre las divas que rápidamente despertaron comentarios por el trabajo de maquillaje, vestuario y transformación física de la actriz.

     

 

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