En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Tarta
Pollo
Comida

Tarta de pollo: la receta fácil e irresistible que no vas a poder dejar de comer

Una receta casera y rendidora, con masa dorada y un relleno de pollo, cebolla, morrón y queso. El paso a paso para preparar una tarta irresistible y disfrutar en cualquier momento.

Banner Seguinos en google DESK
Receta casera de tarta de pollo con masa dorada y relleno de cebolla

Receta casera de tarta de pollo con masa dorada y relleno de cebolla, morrón y queso.

La tarta de pollo es una receta casera, sabrosa y rendidora. Con una masa dorada y un relleno acompañado de cebolla, morrón y queso, la combinación será ideal para disfrutar en cualquier momento.

Leé también Tarta de crema galesa: la receta fácil e irresistible de un reconocido cocinero
La tarta de crema galesa, conocida como Teisen Hufen, es un clásico de la repostería de Chubut que se destaca por su relleno cremoso y una textura suave.

Ingredientes para la tarta de pollo

Masa

  • Harina: 500 g (se aconseja utilizar harina de repostería sin polvos de hornear, de tipo 000 o 0000)
  • Agua: 250 ml (equivalente a 1 taza)
  • Sal: 2 cucharaditas pequeñas al ras
  • Aceite: ¼ de taza (aceite neutro como maíz o girasol, o bien de oliva)

Relleno

  • Pollo: 1 kg (se sugiere utilizar pechuga)
  • Cebollas: 3 unidades medianas
  • Morrón pimiento: 1 unidad (puede emplearse rojo, verde o amarillo)
  • Huevos: 2 unidades
  • Queso: Cantidad al gusto (se sugiere queso fresco o cremoso)
  • Sal y condimentos: Al gusto (se sugiere perejil fresco picado, cebolla de verdeo y pimienta)
  • Mostaza: 1 cucharada (opcional para pincelar la base)

Cómo hacer la tarta de pollo, paso a paso

(La receta corresponde al canal de YouTube "Miel House).

1. Precocción del pollo

  • Se debe cocinar el pollo en una cacerola grande con agua, sal y un cubo de caldo.
  • Si se utiliza pechuga cortada en trozos, el tiempo aproximado para que quede completamente cocida es de 45 minutos.
  • Una vez listo el pollo, se retira de la cacerola, se escurre ligeramente y se deja enfriar por completo antes de proceder a desmenuzarlo o picarlo de forma fina.

2. Preparación de los vegetales

  • Se pican finamente las 3 cebollas y el morrón pimiento en trozos pequeños.
  • En una cacerola con una base fina de aceite, se cocinan los vegetales a fuego bajo y tapado. Se remueven periódicamente hasta que la cebolla se observe transparente y ligeramente dorada.
  • Se retira del fuego y se deja enfriar por completo.

3. Elaboración de la masa casera

  • En un bol amplio, se mezclan la harina (500 g) y las 2 cucharaditas al ras de sal.
  • Se agregan los 250 ml de agua y el ¼ de taza de aceite.
  • Se integran los ingredientes hasta formar un bollo uniforme.
  • Se realiza un amasado breve sobre una mesa espolvoreada con harina hasta que la masa quede suave. Se aconseja amasar lo menos posible para facilitar el estirado posterior.
  • Se divide el bollo en dos partes: una ligeramente más grande para la base de la tarta y otra más pequeña para la tapa.

4. Descanso de la masa

  • Se estira levemente cada bollo con ayuda de un palote y harina.
  • Se envuelve cada porción por separado en bolsas plásticas o separadores.
  • Se colocan en la heladera durante 15 a 30 minutos para que la masa descanse y sea más fácil de estirar.

5. Integración del relleno

  • En un recipiente grande, se incorpora el pollo picado y frío junto con la cebolla y los pimientos cocidos.
  • Se añaden los condimentos deseados, como perejil fresco picado, cebolla de verdeo picada, sal y pimienta. Se verifica y corrige la sazón antes de añadir los huevos.
  • Se baten ligeramente los 2 huevos y se incorporan a la preparación. Se mezcla hasta integrar todo.

6. Armado de la tarta

  • Se espolvorea la mesa con harina y se procede a estirar la porción de masa más grande para formar la base.
  • Se enrolla la masa de forma holgada sobre el palote de amasar para trasladarla y desenrollarla encima de una tartera de bordes altos.
  • Consejo adicional: se puede pincelar la base de masa con una cucharada de mostaza fina.
  • Se vierte todo el relleno dentro de la base.
  • Se colocan trozos de queso cremoso o fresco a gusto sobre el relleno.
  • Se estira el bollo de masa más pequeño, se enrolla con el palote y se desenrolla sobre la tarta para cubrirla.

7. Sellado y detalles finales

  • Se pasa el palote firmemente sobre los bordes de la tartera para recortar el excedente y unir la base con la tapa.
  • Se presionan los bordes con los dedos para sellar la tarta.
  • Se pincha la tapa en varios lugares con un tenedor para que libere vapor durante la cocción.
  • De manera opcional, se puede pincelar la superficie con huevo batido, leche o una combinación de ambos y espolvorear semillas.

8. Horneado y presentación

  • Se coloca la tarta en un horno precalentado a 180 °C.
  • Se hornea durante aproximadamente 30 minutos o hasta que la masa adquiera un tono dorado uniforme.
  • Al retirar, se deja reposar unos minutos y se procede a desmoldar con cuidado.
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Tarta Pollo Recetas Cocina Hacks
Notas relacionadas
Tarta de acelga y ricota: la receta fácil con un relleno cremoso y una masa súper crujiente
Tarta crumble de manzana: cómo hacer para que quede así de irresistible en pocos pasos
Tarta de coco y dulce de leche: la receta fácil para que quede irresistible

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar