Tarta de pollo: la receta fácil e irresistible que no vas a poder dejar de comer

1. Precocción del pollo
- Se debe cocinar el pollo en una cacerola grande con agua, sal y un cubo de caldo.
- Si se utiliza pechuga cortada en trozos, el tiempo aproximado para que quede completamente cocida es de 45 minutos.
- Una vez listo el pollo, se retira de la cacerola, se escurre ligeramente y se deja enfriar por completo antes de proceder a desmenuzarlo o picarlo de forma fina.
2. Preparación de los vegetales
- Se pican finamente las 3 cebollas y el morrón pimiento en trozos pequeños.
- En una cacerola con una base fina de aceite, se cocinan los vegetales a fuego bajo y tapado. Se remueven periódicamente hasta que la cebolla se observe transparente y ligeramente dorada.
- Se retira del fuego y se deja enfriar por completo.
3. Elaboración de la masa casera
- En un bol amplio, se mezclan la harina (500 g) y las 2 cucharaditas al ras de sal.
- Se agregan los 250 ml de agua y el ¼ de taza de aceite.
- Se integran los ingredientes hasta formar un bollo uniforme.
- Se realiza un amasado breve sobre una mesa espolvoreada con harina hasta que la masa quede suave. Se aconseja amasar lo menos posible para facilitar el estirado posterior.
- Se divide el bollo en dos partes: una ligeramente más grande para la base de la tarta y otra más pequeña para la tapa.
4. Descanso de la masa
- Se estira levemente cada bollo con ayuda de un palote y harina.
- Se envuelve cada porción por separado en bolsas plásticas o separadores.
- Se colocan en la heladera durante 15 a 30 minutos para que la masa descanse y sea más fácil de estirar.
5. Integración del relleno
- En un recipiente grande, se incorpora el pollo picado y frío junto con la cebolla y los pimientos cocidos.
- Se añaden los condimentos deseados, como perejil fresco picado, cebolla de verdeo picada, sal y pimienta. Se verifica y corrige la sazón antes de añadir los huevos.
- Se baten ligeramente los 2 huevos y se incorporan a la preparación. Se mezcla hasta integrar todo.
6. Armado de la tarta
- Se espolvorea la mesa con harina y se procede a estirar la porción de masa más grande para formar la base.
- Se enrolla la masa de forma holgada sobre el palote de amasar para trasladarla y desenrollarla encima de una tartera de bordes altos.
- Consejo adicional: se puede pincelar la base de masa con una cucharada de mostaza fina.
- Se vierte todo el relleno dentro de la base.
- Se colocan trozos de queso cremoso o fresco a gusto sobre el relleno.
- Se estira el bollo de masa más pequeño, se enrolla con el palote y se desenrolla sobre la tarta para cubrirla.
7. Sellado y detalles finales
- Se pasa el palote firmemente sobre los bordes de la tartera para recortar el excedente y unir la base con la tapa.
- Se presionan los bordes con los dedos para sellar la tarta.
- Se pincha la tapa en varios lugares con un tenedor para que libere vapor durante la cocción.
- De manera opcional, se puede pincelar la superficie con huevo batido, leche o una combinación de ambos y espolvorear semillas.
8. Horneado y presentación
- Se coloca la tarta en un horno precalentado a 180 °C.
- Se hornea durante aproximadamente 30 minutos o hasta que la masa adquiera un tono dorado uniforme.
- Al retirar, se deja reposar unos minutos y se procede a desmoldar con cuidado.