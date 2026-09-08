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Diego Peretti arrasa en Netflix con la película argentina más vista del año y dura 96 minutos

Esta película con Diego Peretti sorprende en Netflix con una historia de fantasía, emoción y misterio ambientada en los impactantes paisajes de la Patagonia.

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Diego Peretti arrasa en Netflix con la película argentina más vista del año y dura 96 minutos. (Foto: Archivo)

Diego Peretti arrasa en Netflix con la película argentina más vista del año y dura 96 minutos. (Foto: Archivo)

"Risa y la cabina del viento" se convirtió en una de las películas argentinas de Netflix que más comentarios despertó entre los usuarios. Con una historia atravesada por el misterio, la fantasía y las emociones profundas, la producción reunió a Elena Romero, Diego Peretti y Cazzu, quien dio uno de los pasos más importantes de su carrera artística con su debut cinematográfico.

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La película apostó por una combinación poco habitual dentro de las producciones más populares de las plataformas. Por un lado, construyó un relato íntimo y emocional. Por otro, incorporó elementos sobrenaturales que transformaron una situación cotidiana en el comienzo de un misterio.

Ese cruce entre realidad y fantasía fue uno de los aspectos centrales de Risa y la cabina del viento. La historia se apoyó en el realismo mágico para explorar una pregunta profunda: qué ocurre con los vínculos cuando una persona ya no está.

Netflix sumó así a su catálogo una producción argentina con identidad propia, una fuerte presencia del paisaje patagónico y un elenco que reunió distintas generaciones y universos artísticos.

¿De qué trata Risa y la cabina del viento en Netflix?

La historia tiene como protagonista a Risa, una niña de diez años que vive con su madre en un entorno aislado. Su vida cotidiana parece transcurrir con la tranquilidad y la particularidad propias de un lugar rodeado por una naturaleza imponente. Sin embargo, todo cambia a partir de un descubrimiento inesperado.

Risa encuentra una antigua cabina telefónica abandonada. Ese objeto, aparentemente olvidado y fuera de lugar en medio del paisaje, se convierte en el punto de partida de una experiencia que modifica por completo el rumbo de la historia. La cabina guarda un secreto.

A partir de ese momento, la protagonista comienza a recibir mensajes de personas que fallecieron, pero que todavía parecen tener asuntos pendientes. Lo que podría haber sido simplemente un elemento fantástico se transforma en el motor de una historia atravesada por la memoria y las emociones.

Según la descripción oficial de Netflix: "Tras la desaparición de su padre, Risa, una niña de diez años, encuentra una cabina telefónica fuera de servicio que le permite comunicarse con los muertos".

La pérdida, el duelo, los recuerdos y la necesidad de despedirse aparecen como algunos de los grandes temas de la película.

Cazzu sorprende con su debut en el cine

Uno de los principales motivos por los que la película despertó tanta atención fue la participación de Cazzu.

La artista, conocida por su trayectoria en la música y por convertirse en una de las figuras más importantes de la escena urbana argentina y latinoamericana, asumió un nuevo desafío con su llegada al cine.

El estreno representó su debut cinematográfico y la ubicó dentro de una producción muy diferente al universo musical con el que el público la identifica habitualmente. La presencia de Cazzu también amplió el interés alrededor de la película.

Diego Peretti encabeza el elenco de Risa y la cabina del viento

  • Elena Romero
  • Diego Peretti
  • Cazzu
  • Joaquín Furriel
  • Antonio Garzón
  • Manuel da Silva

Babasónicos también dejó su marca en la película

La música ocupa otro lugar importante dentro de la propuesta. La banda sonora estuvo a cargo de Babasónicos, uno de los grupos más reconocidos del rock argentino.

La relación entre la banda y la película tiene además una conexión particular. La protagonista se llama Risa, el mismo nombre de uno de los temas más populares del grupo liderado por Adrián Dárgelos.

Además, Juan Cabral desarrolló una relación profesional con el universo audiovisual de Babasónicos, ya que dirigió numerosos videos de la agrupación.

¿Por qué la película llamó la atención en Netflix?

El éxito de una película dentro de una plataforma puede depender de muchos factores. En este caso, Risa y la cabina del viento reunió varios elementos capaces de despertar la curiosidad del público.

La combinación de Cazzu con actores como Diego Peretti y Joaquín Furriel generó interés entre públicos diferentes.

A eso se suma el tono emocional. La película no apuesta solamente al suspenso. También desarrolla temas universales como el duelo, la infancia, la memoria y la importancia de los vínculos.

Esa combinación permitió que la producción se instalara entre las propuestas argentinas más comentadas del catálogo.

Adelanto de Risa y la cabina del viento en Netflix

En pocas palabras

  • Película argentina: "Risa y la cabina del viento" destaca en Netflix por su mezcla de fantasía y misterio en la Patagonia.
  • Actuación destacada: Elena Romero, Diego Peretti y el debut cinematográfico de Cazzu integran el elenco.
  • Trama central: Una niña de diez años se comunica con los muertos a través de una cabina telefónica abandonada.
Resumen generado por Thinkindot AI
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