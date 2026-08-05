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ANSES paga con aumento y bono en agosto: quiénes cobran desde el 10 de agosto

La ANSES confirmó el cronograma de pagos de agosto con aumento del 1,89% para todas las prestaciones. Además, jubilados y pensionados que cobran la mínima reciben un bono de $70.000. Consultá las fechas de cobro según la terminación del DNI.

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ANSES paga con aumento y bono en agosto: quiénes cobran desde el 10 de agosto

ANSES paga con aumento y bono en agosto: quiénes cobran desde el 10 de agosto

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el calendario de pagos correspondiente a agosto de 2026 para todas las prestaciones del organismo. El cronograma incluye las fechas de acreditación de jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignaciones Familiares (SUAF), Pensiones No Contributivas (PNC), Asignación por Embarazo, Prestación por Desempleo y otros beneficios.

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Durante este mes, todas las prestaciones reciben un incremento del 1,89%, correspondiente a la actualización por movilidad calculada según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio. Además, los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo cobran un bono extraordinario de $70.000, mientras que quienes superan ese ingreso reciben un refuerzo proporcional.

Calendario de pagos ANSES para jubilados que cobran la mínima

DNI terminados en:

  • 0: 10 de agosto
  • 1: 11 de agosto
  • 2: 12 de agosto
  • 3: 13 de agosto
  • 4: 14 de agosto
  • 5: 18 de agosto
  • 6: 19 de agosto
  • 7: 20 de agosto
  • 8: 21 de agosto
  • 9: 24 de agosto

Monto en agosto 2026

El haber mínimo es de $419.775,93. Con el bono extraordinario de $70.000, el total a cobrar asciende a $489.775,93.

Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo

Fechas de cobro

  • DNI 0 y 1: 25 de agosto
  • DNI 2 y 3: 26 de agosto
  • DNI 4 y 5: 27 de agosto
  • DNI 6 y 7: 28 de agosto
  • DNI 8 y 9: 31 de agosto

Los beneficiarios perciben el aumento del 1,89% y, en los casos que corresponda, un bono decreciente para que la suma entre el haber y el refuerzo no supere los $489.775,93.

Pensiones No Contributivas (PNC)

Fechas

  • DNI 0 y 1: 10 de agosto
  • DNI 2 y 3: 11 de agosto
  • DNI 4 y 5: 12 de agosto
  • DNI 6 y 7: 13 de agosto
  • DNI 8 y 9: 14 de agosto

Monto

Las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez ascienden a $293.843,15. Con el bono extraordinario, el total alcanza $363.843,15.

AUH y Asignación Familiar por Hijo

Calendario

  • DNI 0: 10 de agosto
  • DNI 1: 11 de agosto
  • DNI 2: 12 de agosto
  • DNI 3: 13 de agosto
  • DNI 4: 14 de agosto
  • DNI 5: 18 de agosto
  • DNI 6: 19 de agosto
  • DNI 7: 20 de agosto
  • DNI 8: 21 de agosto
  • DNI 9: 24 de agosto

Montos

  • AUH: $150.848 por hijo.
  • AUH por Hijo con Discapacidad: $491.173.
  • Asignación Familiar por Hijo (primer rango): $75.433.

Asignación por Embarazo (AUE)

Fechas

  • DNI 0: 10 de agosto
  • DNI 1: 11 de agosto
  • DNI 2: 12 de agosto
  • DNI 3: 13 de agosto
  • DNI 4: 14 de agosto
  • DNI 5: 18 de agosto
  • DNI 6: 19 de agosto
  • DNI 7: 20 de agosto
  • DNI 8: 21 de agosto
  • DNI 9: 24 de agosto

La prestación asciende a $150.848. Como ocurre habitualmente, ANSES deposita el 80% todos los meses y el 20% restante se liquida cuando se presenta la Libreta con los controles de salud y educación.

Asignación por Prenatal

Fechas

  • DNI 0 y 1: 11 de agosto
  • DNI 2 y 3: 12 de agosto
  • DNI 4 y 5: 13 de agosto
  • DNI 6 y 7: 14 de agosto
  • DNI 8 y 9: 18 de agosto

Para el primer rango de ingresos, el monto actualizado es de $75.433.

Asignación por Maternidad

Se paga para todas las terminaciones de DNI entre el 11 de agosto y el 11 de septiembre.

Asignaciones de Pago Único

Las asignaciones por Nacimiento, Matrimonio y Adopción se acreditan entre el 11 de agosto y el 11 de septiembre, con los valores actualizados por movilidad.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Se abonan para todas las terminaciones de documento entre el 10 de agosto y el 11 de septiembre.

Prestación por Desempleo

Fechas de pago

  • DNI 0 y 1: 24 de agosto
  • DNI 2 y 3: 25 de agosto
  • DNI 4 y 5: 26 de agosto
  • DNI 6 y 7: 27 de agosto
  • DNI 8 y 9: 28 de agosto

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