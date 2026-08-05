ANSES paga con aumento y bono en agosto: quiénes cobran desde el 10 de agosto

El haber mínimo es de $419.775,93. Con el bono extraordinario de $70.000, el total a cobrar asciende a $489.775,93.
Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo
Fechas de cobro
- DNI 0 y 1: 25 de agosto
- DNI 2 y 3: 26 de agosto
- DNI 4 y 5: 27 de agosto
- DNI 6 y 7: 28 de agosto
- DNI 8 y 9: 31 de agosto
Los beneficiarios perciben el aumento del 1,89% y, en los casos que corresponda, un bono decreciente para que la suma entre el haber y el refuerzo no supere los $489.775,93.
Pensiones No Contributivas (PNC)
Fechas
- DNI 0 y 1: 10 de agosto
- DNI 2 y 3: 11 de agosto
- DNI 4 y 5: 12 de agosto
- DNI 6 y 7: 13 de agosto
- DNI 8 y 9: 14 de agosto
Monto
Las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez ascienden a $293.843,15. Con el bono extraordinario, el total alcanza $363.843,15.
AUH y Asignación Familiar por Hijo
Calendario
- DNI 0: 10 de agosto
- DNI 1: 11 de agosto
- DNI 2: 12 de agosto
- DNI 3: 13 de agosto
- DNI 4: 14 de agosto
- DNI 5: 18 de agosto
- DNI 6: 19 de agosto
- DNI 7: 20 de agosto
- DNI 8: 21 de agosto
- DNI 9: 24 de agosto
Montos
- AUH: $150.848 por hijo.
- AUH por Hijo con Discapacidad: $491.173.
- Asignación Familiar por Hijo (primer rango): $75.433.
Asignación por Embarazo (AUE)
Fechas
- DNI 0: 10 de agosto
- DNI 1: 11 de agosto
- DNI 2: 12 de agosto
- DNI 3: 13 de agosto
- DNI 4: 14 de agosto
- DNI 5: 18 de agosto
- DNI 6: 19 de agosto
- DNI 7: 20 de agosto
- DNI 8: 21 de agosto
- DNI 9: 24 de agosto
La prestación asciende a $150.848. Como ocurre habitualmente, ANSES deposita el 80% todos los meses y el 20% restante se liquida cuando se presenta la Libreta con los controles de salud y educación.
Asignación por Prenatal
Fechas
- DNI 0 y 1: 11 de agosto
- DNI 2 y 3: 12 de agosto
- DNI 4 y 5: 13 de agosto
- DNI 6 y 7: 14 de agosto
- DNI 8 y 9: 18 de agosto
Para el primer rango de ingresos, el monto actualizado es de $75.433.
Asignación por Maternidad
Se paga para todas las terminaciones de DNI entre el 11 de agosto y el 11 de septiembre.
Asignaciones de Pago Único
Las asignaciones por Nacimiento, Matrimonio y Adopción se acreditan entre el 11 de agosto y el 11 de septiembre, con los valores actualizados por movilidad.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Se abonan para todas las terminaciones de documento entre el 10 de agosto y el 11 de septiembre.
Prestación por Desempleo
Fechas de pago
- DNI 0 y 1: 24 de agosto
- DNI 2 y 3: 25 de agosto
- DNI 4 y 5: 26 de agosto
- DNI 6 y 7: 27 de agosto
- DNI 8 y 9: 28 de agosto