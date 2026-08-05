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Golpe para Estudiantes: Fernando Muslera abandonó la concentración y queda descartado para visitar a Boca

El arquero de Estudiantes quedó fuera del choque ante Boca en el Ducó. El sustituto elegido por Alexander Medina y el antecedente ante el Xeneize.

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Fernando Muslera abandonó la concentración y queda descartado para visitar a Boca

Fernando Muslera abandonó la concentración y queda descartado para visitar a Boca

Boca Juniors y Estudiantes de La Plata se enfrentarán en el Estadio Tomás Adolfo Ducó para ponerse al día con el encuentro postergado correspondiente a la segunda jornada del Torneo Clausura. Mientras el conjunto conducido por Rodolfo Arruabarrena necesita sumar de a tres para recuperar confianza, el Pincha sufrió una baja de último momento bajo los tres palos: Fernando Muslera abandonó la concentración y quedó descartado para el compromiso.

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Los dirigidos por Alexander Medina llegan entonados tras golear 3-0 a Defensa y Justicia en La Plata, teniendo en el horizonte cercano el clásico ante Gimnasia y los octavos de final de la Copa Libertadores frente a Universidad Católica. Sin embargo, antes de visitar al Xeneize en la cancha de Huracán, el cuerpo técnico se vio obligado a realizar una modificación imprevista en el arco.

Por qué se desafectó a Fernando Muslera y quién atajará en Estudiantes ante Boca

Fernando Muslera fue liberado por el entrenador al atravesar un estado febril, motivado por un cuadro de fuerte gripe que le impedirá estar presente en Parque Patricios. En su lugar atajará el juvenil Fabricio Iacovich, de 24 años, quien volverá a sumar rodaje en el primer equipo.

El experimento no es inédito: Iacovich ya fue el encargado de custodiar el arco albirrojo en el antecedente más reciente del historial, cuando Estudiantes superó por 2-1 a Boca en el Estadio UNO durante el Torneo Apertura. En aquella oportunidad, Muslera tampoco había podido sumar minutos por una molestia física en el tendón de Aquiles.

Para el experimentado golero uruguayo la baja llega en un momento inoportuno: a base de destacadas actuaciones —incluyendo un penal atajado frente al "Halcón"— estaba recuperando su mejor versión, dejando atrás las críticas tras su participación en el Mundial 2026, donde figuró como el principal apuntado por la eliminación de la Selección de Uruguay.

Cómo llega Fabricio Iacovich y qué experiencia tiene enfrentando a Boca

A sus 24 años, Iacovich registra 8 partidos disputados en la presente temporada, habiendo alternado participaciones entre la Reserva y el plantel profesional del conjunto platense mientras absorbe la experiencia de Muslera.

En el plano estadístico, el guardameta ya sabe lo que es conseguir un triunfo ante el Xeneize, habiendo recibido únicamente un gol de Exequiel Zeballos en aquel triunfo por 2-1 del campeonato pasado. De no mediar otros inconvenientes, la salida del arquero titular constituiría la única variante implementada por el "Cacique" Medina.

Cuál es la probable formación de Estudiantes para visitar a Boca

Con el ingreso obligado en la portería, el once titular que perfila el cuadro albirrojo para saltar al césped del Tomás Adolfo Ducó está integrado por:

  • Arquero: Fabricio Iacovich.

  • Defensores: Eric Meza, Santiago Núñez, Ramiro Funes Mori o Tomás Palacios y Gastón Benedetti.

  • Mediocampistas: Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Fabricio Pérez, Tiago Palacios y Joaquín Tobio Burgos.

  • Delantero: Guido Carrillo.

  • Director Técnico: Alexander Medina.

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