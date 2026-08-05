Golpe para Estudiantes: Fernando Muslera abandonó la concentración y queda descartado para visitar a Boca

Para el experimentado golero uruguayo la baja llega en un momento inoportuno: a base de destacadas actuaciones —incluyendo un penal atajado frente al "Halcón"— estaba recuperando su mejor versión, dejando atrás las críticas tras su participación en el Mundial 2026, donde figuró como el principal apuntado por la eliminación de la Selección de Uruguay.

Cómo llega Fabricio Iacovich y qué experiencia tiene enfrentando a Boca

A sus 24 años, Iacovich registra 8 partidos disputados en la presente temporada, habiendo alternado participaciones entre la Reserva y el plantel profesional del conjunto platense mientras absorbe la experiencia de Muslera.

En el plano estadístico, el guardameta ya sabe lo que es conseguir un triunfo ante el Xeneize, habiendo recibido únicamente un gol de Exequiel Zeballos en aquel triunfo por 2-1 del campeonato pasado. De no mediar otros inconvenientes, la salida del arquero titular constituiría la única variante implementada por el "Cacique" Medina.

Cuál es la probable formación de Estudiantes para visitar a Boca

Con el ingreso obligado en la portería, el once titular que perfila el cuadro albirrojo para saltar al césped del Tomás Adolfo Ducó está integrado por: