El ranking oficial de la Fórmula 1 distinguió a Franco Colapinto: la nota del argentino y el elogio de la categoría

Quiénes son los 10 mejores pilotos de la Fórmula 1 en el ranking oficial de 2026

El listado acumulado de la primera mitad del campeonato quedó conformado de la siguiente manera:

Kimi Antonelli (Mercedes): 8,9 puntos de promedio (Líder del Campeonato de Pilotos con 219 pts).

Lewis Hamilton (Ferrari): 8,0 puntos.

Max Verstappen (Red Bull): 8,0 puntos.

Pierre Gasly (Alpine): 7,6 puntos.

Liam Lawson (Racing Bulls): 7,6 puntos.

Arvid Lindblad (Racing Bulls): 7,5 puntos.

Lando Norris (McLaren): 7,5 puntos.

Charles Leclerc (Ferrari): 7,5 puntos.

Isack Hadjar (Red Bull): 7,0 puntos.

Franco Colapinto (Alpine): 7,0 puntos.

Qué dijeron los expertos de la F1 sobre el rendimiento de Franco Colapinto

El sitio oficial de la Fórmula 1 acompañó las posiciones con una valoración escrita sobre cada protagonista. Respecto al piloto pilarense, los analistas señalaron que “ha mejorado notablemente en consistencia durante su primera temporada completa en la F1 con Alpine”.

Los expertos remarcaron que sus seis finales en zona de puntos contribuyeron al sexto lugar que ocupa Alpine en el Campeonato de Constructores —ubicación que era quinta hasta que Racing Bulls superó al equipo francés—. Asimismo, el análisis oficial concluyó con una fuerte perspectiva a futuro: “Si Colapinto mantiene este nivel y le exige más a Gasly, sus posibilidades de permanecer en el equipo una temporada más no se verán perjudicadas”.

En términos estadísticos, el rendimiento de Colapinto registra 19 unidades acumuladas en el certamen (se ubica 12° en el Mundial de Pilotos), por detrás de su compañero Pierre Gasly que suma 42. En la última fecha previa al receso, el Gran Premio de Hungría, el argentino recibió una nota de 5 sobre 10 por una actuación lejos de su nivel habitual, aunque no afectó su permanencia dentro del top 10 general.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

Tras el descanso veraniego, la categoría reina retomará la actividad oficial el próximo 23 de agosto con la disputa del Gran Premio de Países Bajos, en el Circuito de Zandvoort.

Para esa cita, la escudería Alpine introducirá una serie de mejoras en sus monoplazas, apostando a que la dupla conformada por Gasly y Colapinto mantenga la suma de puntos en la segunda mitad del calendario.