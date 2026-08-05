En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Fórmula 1
Franco Colapinto
FÓRMULA 1

El ranking oficial de la Fórmula 1 distinguió a Franco Colapinto: la nota del argentino y el elogio de la categoría

La categoría publicó el balance oficial tras las primeras once fechas. El lugar del argentino en la tabla, su promedio y los elogios de la F1.

Banner Seguinos en google DESK
Franco Colapinto. 

Franco Colapinto. 

Franco Colapinto cerró la primera mitad de la temporada 2026 de la Fórmula 1 entre los diez pilotos mejor evaluados del año, según el prestigioso Power Rankings oficial de la categoría, un indicador que mide el rendimiento individual dejando de lado el potencial de cada monoplaza.

Leé también Se conoció el verdadero motivo de la separación de Franco Colapinto y Maia Reffico
Se conoció el verdadero motivo de la separación de Franco Colapinto y Maia Reffico

El piloto argentino de 23 años, representante del equipo Alpine, acumuló un promedio de 7,0 puntos sobre 10 y se ubicó en el décimo puesto de la tabla general, compartiendo esa misma calificación con el francés Isack Hadjar (Red Bull).

Cómo funciona el Power Rankings de la Fórmula 1 y cómo se evalúa a los pilotos

El Power Rankings es elaborado por un panel integrado por cinco expertos de la F1. Tras la disputa de cada Gran Premio, los jueces asignan una calificación a cada corredor por su desempeño a lo largo de todo el fin de semana —incluyendo las sesiones de clasificación—, con el objetivo explícito de islar la performance del piloto del rendimiento puro del auto.

Las notas individuales de los cinco jurados se promedian para obtener la calificación final de cada carrera, y esos puntajes se acumulan para conformar la tabla general de la temporada. Transcurridas once fechas previas al receso de verano, la Máxima publicó el balance del primer semestre.

Quiénes son los 10 mejores pilotos de la Fórmula 1 en el ranking oficial de 2026

El listado acumulado de la primera mitad del campeonato quedó conformado de la siguiente manera:

  • Kimi Antonelli (Mercedes): 8,9 puntos de promedio (Líder del Campeonato de Pilotos con 219 pts).

  • Lewis Hamilton (Ferrari): 8,0 puntos.

  • Max Verstappen (Red Bull): 8,0 puntos.

  • Pierre Gasly (Alpine): 7,6 puntos.

  • Liam Lawson (Racing Bulls): 7,6 puntos.

  • Arvid Lindblad (Racing Bulls): 7,5 puntos.

  • Lando Norris (McLaren): 7,5 puntos.

  • Charles Leclerc (Ferrari): 7,5 puntos.

  • Isack Hadjar (Red Bull): 7,0 puntos.

  • Franco Colapinto (Alpine): 7,0 puntos.

Qué dijeron los expertos de la F1 sobre el rendimiento de Franco Colapinto

El sitio oficial de la Fórmula 1 acompañó las posiciones con una valoración escrita sobre cada protagonista. Respecto al piloto pilarense, los analistas señalaron que “ha mejorado notablemente en consistencia durante su primera temporada completa en la F1 con Alpine”.

Los expertos remarcaron que sus seis finales en zona de puntos contribuyeron al sexto lugar que ocupa Alpine en el Campeonato de Constructores —ubicación que era quinta hasta que Racing Bulls superó al equipo francés—. Asimismo, el análisis oficial concluyó con una fuerte perspectiva a futuro: “Si Colapinto mantiene este nivel y le exige más a Gasly, sus posibilidades de permanecer en el equipo una temporada más no se verán perjudicadas”.

En términos estadísticos, el rendimiento de Colapinto registra 19 unidades acumuladas en el certamen (se ubica 12° en el Mundial de Pilotos), por detrás de su compañero Pierre Gasly que suma 42. En la última fecha previa al receso, el Gran Premio de Hungría, el argentino recibió una nota de 5 sobre 10 por una actuación lejos de su nivel habitual, aunque no afectó su permanencia dentro del top 10 general.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

Tras el descanso veraniego, la categoría reina retomará la actividad oficial el próximo 23 de agosto con la disputa del Gran Premio de Países Bajos, en el Circuito de Zandvoort.

Para esa cita, la escudería Alpine introducirá una serie de mejoras en sus monoplazas, apostando a que la dupla conformada por Gasly y Colapinto mantenga la suma de puntos en la segunda mitad del calendario.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Fórmula 1 Franco Colapinto
Notas relacionadas
"Soy adicto": las desopilantes confesiones de Franco Colapinto sobre sus hábitos en la Fórmula 1
La llamativa sanción que comparten Franco Colapinto con Kimi Antonelli, el líder de la Fórmula 1
Briatore habló del futuro de Colapinto en Alpine y ubicó a Gasly entre los mejores pilotos de la Fórmula 1

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar