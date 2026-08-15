Video trágico: un muerto y cinco heridos tras un brutal choque en Mar del Plata

El impacto también provocó importantes daños en el comercio. Toda la secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad y las imágenes forman parte de la investigación.

Accidente fatal en Mar del Plata: una persona murió en el hospital

Luego del siniestro, seis personas fueron trasladadas al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). Una de ellas murió horas después como consecuencia de las heridas sufridas. La víctima fatal todavía no fue identificada públicamente.

Con el correr de las horas, cuatro personas recibieron el alta médica, mientras que otra debió ser intervenida quirúrgicamente por una lesión en la cadera.

Los dos jóvenes que manejaban los vehículos fueron sometidos a controles de alcoholemia y ambos dieron negativo.

Después del siniestro trabajaron en el lugar efectivos policiales, Bomberos, Policía Científica y agentes de Tránsito Municipal.