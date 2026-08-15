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Video trágico: un muerto y cinco heridos tras un brutal choque en Mar del Plata

Una camioneta chocó contra otro vehículo y luego atropelló a varias personas frente a un almacén en Mar del Plata.

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El brutal choque dejó una persona muerta y cinco heridos en Mar del Plata.

El brutal choque dejó una persona muerta y cinco heridos en Mar del Plata.

Una persona murió y otras cinco resultaron heridas tras un violento siniestro ocurrido durante la madrugada de este sábado en Mar del Plata. Una camioneta chocó contra otro vehículo, perdió el control y embistió a varias personas que se encontraban en el frente de un almacén, cuyo frente quedó gravemente dañado.

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El hecho ocurrió cerca de las 2.36 en Cerrito, entre Magallanes y 12 de Octubre, en el barrio Las Avenidas. Allí colisionaron una Toyota RAV4 y un Volkswagen Gol Trend, ambos conducidos por jóvenes de 21 años.

Según las primeras averiguaciones, el Gol Trend habría impactado contra la parte trasera de la camioneta. Tras el choque, la RAV4 perdió el control, volcó y terminó sobre la vereda, donde atropelló a quienes se encontraban en el lugar.

El impacto también provocó importantes daños en el comercio. Toda la secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad y las imágenes forman parte de la investigación.

Accidente fatal en Mar del Plata: una persona murió en el hospital

Luego del siniestro, seis personas fueron trasladadas al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). Una de ellas murió horas después como consecuencia de las heridas sufridas. La víctima fatal todavía no fue identificada públicamente.

Con el correr de las horas, cuatro personas recibieron el alta médica, mientras que otra debió ser intervenida quirúrgicamente por una lesión en la cadera.

Los dos jóvenes que manejaban los vehículos fueron sometidos a controles de alcoholemia y ambos dieron negativo.

Después del siniestro trabajaron en el lugar efectivos policiales, Bomberos, Policía Científica y agentes de Tránsito Municipal.

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