Así fue el triunfal regreso de Marixa Balli a Pasión de Sábado en América TV: "Muchos recuerdos"

Y antes de dar comienzo a las siete horas de show musical en vivo, Balli agradeció tanto cariño así como también le hizo llegar una tajante aclaración a la actual conductora titular del ciclo.

"Gracias por este recibimiento. Gracias Pablo Serantoni. Una maravilla volver a esta casa que fue parte de mi vida mucho tiempo también. Así que muy feliz, hermosa esta presentación, como siempre de Ser TV", comenzó emocionada mientras señaló que estuvieron en todos los detalles preparándole un "camarín soñado" repleto de fotos con "muchos recuerdos".

Y ante la lluvia de aplausos, Marixa lanzó pícara: "¡Increíble! No quiero que esto traiga consecuencias. Yo quiero que las vacaciones de Marcela sean soñadas".

E inmediatamente aclaró mirando a cámara: "Por eso, que no se preocupe, que aquí no venimos a serruchar nada, que quede claro que venimos nada más que a ocupar un lugar para que no quede vacío, pero con mucho amor, con mucho cariño y recordando a viejas épocas mías".

Fue allí que Alejandro no pudo más deshacerse en halagos a modo de agradecimiento mientras adelantó que Balli también formará parte del programa el próximo sábado.

"Marixa, sos parte de la historia de lo que es Pasión, son 38 años, 38 años compartiendo momentos maravillosos, muchas emociones, muchas sensaciones, muchas pérdidas también. Todo, todo, sí una vida. Emociones encontradas y es bueno realmente tenerte, creo que sos la persona propicia e ideal que hoy puede estar en este lugar por el conocimiento también que tenés. Así que gracias por estar, un fuerte aplauso para Marixa Balli que hoy va a estar en Pasión, hoy y el sábado que viene Marixa", expresó en medio de los aplausos de la tribuna.

"La verdad que es muy emocionante porque obviamente que en mí pasan sensaciones de todo tipo. Feliz, contenta, contenta, muy, muy contenta", concluyó entonces Marixa Balli antes de comenzar la tarde a pura música en la pantalla de América TV como desde hace casi cuatro décadas.

Durante cuántos años Marixa Balli condujo Pasión de sábado

Marixa Balli condujo el ciclo tropical conocido entonces como Siempre Sábado, para luego transformarse en el actual Pasión de sábado en la pantalla entre 1999 y 2002, sumando así un período de aproximadamente 3 años al frente del programa. Además, ha realizado participaciones especiales y reemplazos temporales en el formato años más tarde.

Al tiempo que Marcela Baños llegó a la conducción de Pasión de sábado en América TV en el año 2002, luego de haber estado al frente del ciclo Pasión Tropical por Azul TV, manteniéndose hasta el día de hoy lo que le permitió consolidarse como la cara femenina indiscutida del histórico ciclo de música tropical.