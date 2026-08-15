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Una beba de un año y medio cayó a una pileta y murió: la dramática hipótesis

La niña murió en el Hospital Rawson de San Juan luego de ser encontrada dentro de la pileta de su casa.

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La beba murió en el Hospital Rawson de San Juan luego de ser encontrada dentro de la pileta de su casa.

La beba murió en el Hospital Rawson de San Juan luego de ser encontrada dentro de la pileta de su casa.

Una beba de un año y seis meses murió este viernes después de caer a una pileta ubicada en el fondo de su casa, en el barrio Villa América, departamento Capital, provincia de San Juan. La pequeña fue trasladada de urgencia al Hospital Rawson, donde falleció pese a la asistencia médica.

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El episodio ocurrió durante la siesta, en una vivienda ubicada sobre calle Colombia. Según informaron medios locales, la niña se encontraba en el domicilio junto a su hermana melliza. En un momento, ambas habrían salido al patio, mientras su madre se encontraba dentro de la casa.

La mujer advirtió que las niñas ya no estaban a la vista y comenzó a buscarlas. Al llegar al fondo de la vivienda, halló a una de las menores dentro de la pileta.

Ante la dramática situación, vecinos se acercaron para auxiliar a la pequeña y realizaron maniobras de reanimación. La beba fue trasladada de urgencia al Hospital Rawson, donde ingresó con signos vitales. Sin embargo, su estado se agravó, sufrió un paro cardíaco y murió pese a los esfuerzos del personal médico.

Investigan cómo la beba llegó hasta la pileta

Luego del accidente intervino la UFI Delitos Especiales, que busca reconstruir los momentos previos a la caída y establecer en qué circunstancias las dos niñas pudieron acceder al patio de la propiedad.

Una de las hipótesis que analiza la investigación está vinculada con una puerta que comunica el interior de la vivienda con el jardín. Según las primeras versiones, un jardinero se encontraba realizando tareas de mantenimiento en el lugar y habría dejado abierta esa puerta.

Los investigadores evalúan si las niñas atravesaron ese sector sin ser advertidas y llegaron hasta la pileta. Sin embargo, esta posibilidad forma parte de la investigación y todavía no fue establecida oficialmente como la causa del accidente.

Tras el fallecimiento de la niña, sus padres recibieron asistencia y contención psicológica en el Hospital Rawson. Mientras tanto, la Justicia continúa con las actuaciones para esclarecer las circunstancias de la tragedia.

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