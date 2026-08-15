Una beba de un año y medio cayó a una pileta y murió: la dramática hipótesis

Investigan cómo la beba llegó hasta la pileta

Luego del accidente intervino la UFI Delitos Especiales, que busca reconstruir los momentos previos a la caída y establecer en qué circunstancias las dos niñas pudieron acceder al patio de la propiedad.

Una de las hipótesis que analiza la investigación está vinculada con una puerta que comunica el interior de la vivienda con el jardín. Según las primeras versiones, un jardinero se encontraba realizando tareas de mantenimiento en el lugar y habría dejado abierta esa puerta.

Los investigadores evalúan si las niñas atravesaron ese sector sin ser advertidas y llegaron hasta la pileta. Sin embargo, esta posibilidad forma parte de la investigación y todavía no fue establecida oficialmente como la causa del accidente.

Tras el fallecimiento de la niña, sus padres recibieron asistencia y contención psicológica en el Hospital Rawson. Mientras tanto, la Justicia continúa con las actuaciones para esclarecer las circunstancias de la tragedia.