Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

14 + 7 = 21

La expresión queda así: 22 + 4 × 21 - 5 × 7 + 40

2) Multiplicaciones

Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.

4 × 21 = 84 | 5 × 7 = 35

La expresión queda así: 22 + 84 - 35 + 40

3) Sumas y restas

Finalmente se opera en orden de aparición.

22 + 84 = 106 |

106 - 35 = 71 |

71 + 40 = (?)

Resultado final: 111

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este tipo de juego sirve para entrenar la mirada, detectar prioridades y practicar cálculo mental de una manera simple y entretenida. En cuentas como esta, la velocidad ayuda, pero la clave está en no perder de vista la jerarquía de operaciones.