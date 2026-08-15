Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 22 + 4 × (14 + 7) - 5 × 7 + 40.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 22 + 4 × (14 + 7) - 5 × 7 + 40.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
La suma encerrada entre paréntesis tiene prioridad.
14 + 7 = 21
La expresión queda así: 22 + 4 × 21 - 5 × 7 + 40
Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.
4 × 21 = 84 | 5 × 7 = 35
La expresión queda así: 22 + 84 - 35 + 40
Finalmente se opera en orden de aparición.
22 + 84 = 106 |
106 - 35 = 71 |
71 + 40 = (?)
El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este tipo de juego sirve para entrenar la mirada, detectar prioridades y practicar cálculo mental de una manera simple y entretenida. En cuentas como esta, la velocidad ayuda, pero la clave está en no perder de vista la jerarquía de operaciones.