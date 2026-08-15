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Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

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La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 22 + 4 × (14 + 7) - 5 × 7 + 40.

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La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

1) Paréntesis

La suma encerrada entre paréntesis tiene prioridad.

14 + 7 = 21

La expresión queda así: 22 + 4 × 21 - 5 × 7 + 40

2) Multiplicaciones

Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.

4 × 21 = 84 | 5 × 7 = 35

La expresión queda así: 22 + 84 - 35 + 40

3) Sumas y restas

Finalmente se opera en orden de aparición.

22 + 84 = 106 |

106 - 35 = 71 |

71 + 40 = (?)

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este cálculo con signos para resolver sin mirar la respuesta

Resultado final: 111

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este tipo de juego sirve para entrenar la mirada, detectar prioridades y practicar cálculo mental de una manera simple y entretenida. En cuentas como esta, la velocidad ayuda, pero la clave está en no perder de vista la jerarquía de operaciones.

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