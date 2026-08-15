Desafío matemático: casi nadie lo resuelve antes de los 10 segundos

1) Paréntesis

Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.

9 + 8 = 17

La expresión queda así: 17² - 6 × 6 + 30

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

17² = 289

La expresión queda así: 289 - 6 × 6 + 30

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

6 × 6 = 36

La expresión queda así: 289 - 36 + 30

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

289 - 36 = 253 |

253 + 30 = (?)

Resultado final: 283

El error común está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática, especialmente cuando una expresión parece sencilla. Este tipo de juego ayuda a entrenar la concentración, repasar reglas básicas y mantener la mente activa con un desafío breve pero entretenido.