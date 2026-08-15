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Desafío matemático: casi nadie lo resuelve antes de los 10 segundos

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

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La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (9 + 8)² - 6 × 6 + 30.

Leé también Desafío matemático: la cuenta que confunde a muchos y pocos logran resolver
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: esta operación con paréntesis desafía tu memoria matemática

1) Paréntesis

Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.

9 + 8 = 17

La expresión queda así: 17² - 6 × 6 + 30

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

17² = 289

La expresión queda así: 289 - 6 × 6 + 30

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

6 × 6 = 36

La expresión queda así: 289 - 36 + 30

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

289 - 36 = 253 |

253 + 30 = (?)

Resultado final: 283

El error común está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática, especialmente cuando una expresión parece sencilla. Este tipo de juego ayuda a entrenar la concentración, repasar reglas básicas y mantener la mente activa con un desafío breve pero entretenido.

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