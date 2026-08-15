Desafío matemático: casi nadie lo resuelve antes de los 10 segundos

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (9 + 8)² - 6 × 6 + 30.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (9 + 8)² - 6 × 6 + 30.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
9 + 8 = 17
La expresión queda así: 17² - 6 × 6 + 30
Luego se calcula la potencia.
17² = 289
La expresión queda así: 289 - 6 × 6 + 30
La multiplicación se resuelve antes de la suma final.
6 × 6 = 36
La expresión queda así: 289 - 36 + 30
El cierre se hace respetando el orden de aparición.
289 - 36 = 253 |
253 + 30 = (?)
El error común está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática, especialmente cuando una expresión parece sencilla. Este tipo de juego ayuda a entrenar la concentración, repasar reglas básicas y mantener la mente activa con un desafío breve pero entretenido.