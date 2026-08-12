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Furor en Netflix: la serie coreana que sorprende en solo 12 capítulos y es el K-drama del momento

Esta serie coreana llegó a Netflix con 12 episodios de drama, romance, secretos y misterio alrededor de una pareja marcada por la pérdida de memoria.

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Furor en Netflix: la serie coreana que sorprende en solo 12 capítulos y es el K-drama del momento. (Foto: Archivo)

Furor en Netflix: la serie coreana que sorprende en solo 12 capítulos y es el K-drama del momento. (Foto: Archivo)

Acaramelados llegó a Netflix y rápidamente despertó el interés de los usuarios que buscan nuevas series coreanas para incorporar a su lista. La producción presenta una combinación de romance, drama, comedia y thriller que se desarrolla a lo largo de 12 episodios de aproximadamente 60 minutos cada uno.

Leé también Netflix presentó la serie Moria en una noche llena de estrellas en el Teatro Lola Membrives
Netflix presentó la serie Moria en una noche llena de estrellas en el Teatro Lola Membrives. (Créditos: Loli Laboureau/Netflix)

La historia parte de una situación que modifica por completo el vínculo entre sus protagonistas: una mujer sobrevive a un intento de asesinato, pero pierde la memoria. Cuando despierta en una clínica, un hombre asegura ser su pareja, aunque ella no logra reconocerlo.

La propuesta combina de esta manera una historia sentimental con elementos propios de un relato de suspenso. El romance no aparece únicamente como una relación consolidada, sino como un vínculo que deberá reconstruirse a partir de recuerdos incompletos, secretos y emociones que permanecen pese al olvido.

De qué trata la serie coreana Acaramelados en Netflix

La premisa de Acaramelados comienza con un hecho traumático: "Una ambiciosa fiscal pierde la memoria y se muda con un entrenador de boxeo que afirma ser su novio. ¿Será un golpe de suerte para encontrar el amor verdadero?".

El punto de partida permite que la serie explore una relación sentimental desde una perspectiva diferente. En lugar de mostrar únicamente la evolución de dos personas que comienzan a conocerse, el relato plantea el desafío de volver a construir un vínculo que ya existía, pero que una de las partes dejó de recordar.

Por eso, el romance no será el único interrogante de la serie. También estará presente la búsqueda de identidad y de verdad.

El elenco principal de Acaramelados

  • Jung Hae-in
  • Ha Young
  • Heo Sung-tae

Cuantos episodios tiene Acaramelados en Netflix

Acaramelados tiene 12 capítulos, con una duración aproximada de 60 minutos cada uno. La estructura permite recorrer la historia sin que se convierta en una producción extensa.

La cantidad de episodios también acompaña una trama que tiene varios elementos para desarrollar: la pérdida de memoria, el intento de asesinato, la relación entre los protagonistas, el pasado criminal del entrenador de boxeo, los secretos y la presencia del villano.

En este contexto, cada capítulo forma parte de un recorrido en el que las respuestas sobre el pasado estarán vinculadas con la evolución de los personajes.

El romance, por su parte, avanzará mientras la protagonista intenta descubrir si puede confiar en las personas que aparecen a su alrededor y, especialmente, en quien asegura haber sido su pareja.

El K-drama que llegó al catálogo de Netflix

La producción se incorporó recientemente al catálogo de Netflix y, según el texto de referencia, rápidamente se ubicó entre los contenidos más vistos de la plataforma.

Su llegada se suma al creciente interés por las producciones surcoreanas, especialmente aquellas que combinan romance con otros géneros.

En este caso, la propuesta se apoya en una premisa sencilla de explicar pero con diferentes posibilidades narrativas: una mujer pierde la memoria después de sobrevivir a un intento de asesinato y debe reconstruir su vida junto a un hombre que asegura ser su pareja.

A partir de allí, Acaramelados desarrolla una historia en la que el amor y el misterio avanzan de manera paralela.

La protagonista buscará respuestas sobre su pasado. El entrenador de boxeo intentará recuperar el vínculo que afirma haber tenido con ella. Y los secretos que rodean sus vidas irán adquiriendo importancia mientras ambos permanecen en un pequeño pueblo.

La serie, escrita por Mo Ji-hye y dirigida por Kim Jang-han, propone así una combinación de romance, drama, comedia y thriller concentrada en 12 episodios de alrededor de una hora.

Mirá el tráiler oficial de Acaramelados en Netflix

En pocas palabras

  • Furor en Netflix: La serie coreana "Acaramelados" cautiva con su mezcla de romance y misterio en 12 episodios.
  • Trama principal: Una fiscal con pérdida de memoria debe reconstruir su vínculo con un entrenador de boxeo.
  • Éxito actual: El K-drama se posiciona entre los contenidos más vistos de la plataforma por su originalidad.
Resumen generado por Thinkindot AI
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