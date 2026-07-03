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El tajante posteo de Franco Deambrosi en medio de los rumores de infidelidad de China Suárez a Icardi

Luego de que Yanina Latorre asegurara que La China Suárez habría mantenido un vínculo con el piloto de automovilismo, Franco Deambrosi publicó una llamativa imagen. Mirala.

3 jul 2026, 15:25
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El tajante posteo de Franco Deambrosi en medio de los rumores de infidelidad de China Suárez a Icardi

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El tajante posteo de Franco Deambrosi en medio de los rumores de infidelidad de China Suárez a Icardi

La crisis entre la China Suárez y Mauro Icardi, que parecía haber quedado atrás tras la polémica por el supuesto coqueteo del futbolista con Ekaterina Ojeda, volvió a sumar un nuevo capítulo. Esta vez, el foco estuvo puesto en el piloto de automovilismo Franco Deambrosi.

Todo comenzó cuando Yanina Latorre aseguró que la actriz habría mantenido un vínculo con el joven piloto y reveló que cuenta con conversaciones que comprometerían a la ex Casi Ángeles.

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Según explicó, ese material le habría sido entregado por el propio Deambrosi y sería mostrado en su programa de radio por El Observador, que también se emite por streaming.

En medio del revuelo, Franco realizó un llamativo posteo en sus redes sociales. Compartió una imagen de un termo y un mate preparado sobre una mesa, con un paisaje de campo y un cielo completamente despejado de fondo.

Aunque la publicación podría interpretarse como una postal cotidiana, muchos la leyeron como un mensaje en medio de la polémica. Más aún después de que Yanina Latorre contara que el jueves por la noche habló “con el de la foto”, dando a entender que Deambrosi está al tanto de todo lo que se dice sobre él.

De esta manera, el piloto eligió romper el silencio de forma indirecta, con una imagen que transmitió tranquilidad mientras crece la expectativa por la difusión de los supuestos chats que, según adelantó Latorre, podrían volver a sacudir la relación entre la China Suárez y Mauro Icardi.

     

 

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