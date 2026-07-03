El tajante posteo de Franco Deambrosi en medio de los rumores de infidelidad de China Suárez a Icardi

Aunque la publicación podría interpretarse como una postal cotidiana, muchos la leyeron como un mensaje en medio de la polémica. Más aún después de que Yanina Latorre contara que el jueves por la noche habló “con el de la foto”, dando a entender que Deambrosi está al tanto de todo lo que se dice sobre él.

De esta manera, el piloto eligió romper el silencio de forma indirecta, con una imagen que transmitió tranquilidad mientras crece la expectativa por la difusión de los supuestos chats que, según adelantó Latorre, podrían volver a sacudir la relación entre la China Suárez y Mauro Icardi.