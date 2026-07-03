Está en Netflix, sólo tiene 8 capítulos y es la serie corta ideal para maratonear en el fin de semana

La trama gira alrededor de Maya Stern, una exsoldado que intenta reconstruir su vida después del asesinato de su esposo, Joe. Tras asistir a su funeral y atravesar los primeros días de duelo, la protagonista recibe un impacto inesperado cuando observa las imágenes registradas por una cámara de seguridad instalada en su casa.

En esas grabaciones aparece una figura idéntica a la de su marido, quien supuestamente había muerto días antes. Ese descubrimiento cambia por completo el rumbo de la historia y da inicio a una investigación personal en la que Maya intentará descubrir qué ocurrió realmente.

Lo que comienza como una simple sospecha pronto se transforma en una compleja red de secretos familiares, mentiras ocultas durante décadas y hechos que se remontan a los años noventa. Cada revelación conecta con otra aún más sorprendente, generando un ritmo narrativo que mantiene el suspenso durante toda la serie.

Harlan Coben vuelve a conquistar a los amantes del thriller

Las adaptaciones de Harlan Coben se transformaron en una marca registrada dentro de Netflix. El escritor logró consolidar un estilo propio basado en desapariciones, secretos familiares, asesinatos y personajes que esconden mucho más de lo que muestran.

En Engaños, ese sello vuelve a hacerse presente con una construcción narrativa que combina múltiples líneas argumentales sin perder el foco principal. A medida que avanzan los capítulos, las distintas piezas comienzan a encajar hasta revelar una verdad mucho más compleja de lo que parecía en un principio.

Uno de los aspectos más destacados de la serie es la manera en que mantiene la incertidumbre. Las respuestas nunca llegan de inmediato y cada episodio introduce nuevas preguntas que impulsan al espectador a continuar viendo la historia.

El elenco principal de "Engaños"

Michelle Keegan

Adeel Akhtar

Richard Armitage

Joanna Lumley

Dino Fetscher

Emmett J. Scanlan

Joe Armstrong

Marcus Garvey

Danya Griver

Laurie Kynaston

Una miniserie ideal para ver en un fin de semana

Uno de los principales atractivos de Engaños es su formato.

La producción cuenta únicamente con ocho episodios, una duración que facilita verla en pocos días o incluso en una sola maratón. Esa estructura evita tiempos muertos y mantiene un ritmo constante durante toda la historia.

Cada capítulo finaliza con un nuevo descubrimiento o un giro argumental que invita a reproducir inmediatamente el siguiente episodio, una característica habitual en las adaptaciones de Harlan Coben.

Precisamente ese formato ayudó a que la serie se convirtiera rápidamente en una de las producciones más comentadas entre los usuarios de Netflix.

Tráiler oficial de "Engaños" en Netflix