José Coronado arrasa en Netflix con la mejor serie española y apenas tiene 8 episodios

La historia gira alrededor de Mateo Vidal, un hombre que intenta reconstruir su vida después de haber cumplido una condena por un homicidio accidental ocurrido años atrás.

Luego de recuperar la libertad, Mateo busca dejar atrás ese episodio que cambió su vida para siempre. Con el paso del tiempo logra formar una nueva familia junto a su esposa Olivia y comienza a creer que, finalmente, el pasado quedó atrás. Sin embargo, esa tranquilidad dura muy poco.

Una llamada telefónica inesperada vuelve a alterar completamente su presente y desencadena una cadena de acontecimientos que lo obliga a enfrentarse nuevamente con situaciones que creía superadas. A partir de ese momento, la serie se convierte en un thriller donde cada personaje esconde secretos y donde cada respuesta abre nuevos interrogantes.

"El inocente", un thriller psicológico cargado de misterio

Uno de los aspectos más destacados de El inocente es la manera en que administra la información.

La historia no avanza de forma lineal. En cambio, presenta distintos puntos de vista, incorpora nuevos protagonistas y revela fragmentos del pasado que modifican constantemente el desarrollo de la investigación.

El espectador recibe información de manera gradual, mientras la tensión aumenta con el correr de los capítulos. Esa construcción narrativa consigue mantener el interés hasta el desenlace.

La producción apuesta por el suspenso psicológico antes que por la acción permanente, generando un clima inquietante que se sostiene durante toda la serie.

José Coronado y Mario Casas encabezan un elenco de primer nivel

Mario Casas

Alexandra Jiménez

Aura Garrido

Jose Coronado

Juana Acosta

Susi Sánchez

Ana Wagener

Gonzalo de Castro

Martina Gusmán

Xavi Sáez

Cuántos capítulos tiene "El inocente" en Netflix

Uno de los factores que impulsó nuevamente el éxito de El inocente es su formato breve. La miniserie cuenta con apenas ocho episodios, lo que permite verla durante un fin de semana sin necesidad de afrontar temporadas extensas.

Ese formato compacto favorece además un desarrollo narrativo sin capítulos de relleno. Cada episodio introduce información relevante para comprender el misterio central y prepara el terreno para el siguiente giro argumental.

Por qué volvió a convertirse en una de las series más vistas en Netflix

Aunque pasaron varios años desde su estreno, El inocente recuperó protagonismo gracias a las recomendaciones de los usuarios y al interés permanente que generan las adaptaciones de Harlan Coben.

Las plataformas de streaming suelen experimentar este fenómeno cuando determinadas producciones vuelven a aparecer entre las sugerencias del algoritmo o comienzan a circular nuevamente en redes sociales.

En este caso, la combinación de una historia atrapante, un elenco reconocido y un formato breve volvió a captar la atención de miles de suscriptores.

Su regreso a los rankings demuestra que las series con buenos guiones mantienen su capacidad para conquistar nuevas audiencias incluso varios años después de su lanzamiento.

Tráiler oficial de "El inocente" en Netflix