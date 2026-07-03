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José Coronado arrasa en Netflix con la mejor serie española y apenas tiene 8 episodios

Una serie española con José Coronado volvió a ser tendencia en Netflix. Con apenas ocho capítulos, este thriller atrapó otra vez a miles de espectadores.

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José Coronado arrasa en Netflix con la serie española más vista y apenas tiene 8 capítulos. (Foto: Archivo)

José Coronado arrasa en Netflix con la serie española más vista y apenas tiene 8 capítulos. (Foto: Archivo)

"El inocente" volvió a posicionarse entre las producciones más vistas de Netflix y confirmó que las buenas historias no pierden vigencia con el paso del tiempo. La miniserie española, que cuenta con apenas ocho episodios y está protagonizada por José Coronado, recuperó protagonismo dentro del catálogo de la plataforma.

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Netflix: Luis Zahera y José Coronado arrasan con la serie española más vista de la historia. (Foto: Archivo)

Aunque su estreno se produjo en 2021, el interés del público volvió a crecer y la convirtió nuevamente en una de las recomendaciones más fuertes para quienes disfrutan de los thrillers psicológicos.

Basada en la novela homónima del reconocido escritor Harlan Coben, El inocente propone un relato donde nada resulta ser lo que parece. La producción desarrolla una historia marcada por los secretos, las mentiras y las consecuencias de las decisiones del pasado.

De qué trata "El inocente", la miniserie en Netflix

Según la descripción oficial de Netflix: "Un homicidio accidental lo lleva a una espiral de intriga y asesinato. En el momento en que encuentra amor y libertad, una llamada lo devuelve a la pesadilla".

La historia gira alrededor de Mateo Vidal, un hombre que intenta reconstruir su vida después de haber cumplido una condena por un homicidio accidental ocurrido años atrás.

Luego de recuperar la libertad, Mateo busca dejar atrás ese episodio que cambió su vida para siempre. Con el paso del tiempo logra formar una nueva familia junto a su esposa Olivia y comienza a creer que, finalmente, el pasado quedó atrás. Sin embargo, esa tranquilidad dura muy poco.

Una llamada telefónica inesperada vuelve a alterar completamente su presente y desencadena una cadena de acontecimientos que lo obliga a enfrentarse nuevamente con situaciones que creía superadas. A partir de ese momento, la serie se convierte en un thriller donde cada personaje esconde secretos y donde cada respuesta abre nuevos interrogantes.

"El inocente", un thriller psicológico cargado de misterio

Uno de los aspectos más destacados de El inocente es la manera en que administra la información.

La historia no avanza de forma lineal. En cambio, presenta distintos puntos de vista, incorpora nuevos protagonistas y revela fragmentos del pasado que modifican constantemente el desarrollo de la investigación.

El espectador recibe información de manera gradual, mientras la tensión aumenta con el correr de los capítulos. Esa construcción narrativa consigue mantener el interés hasta el desenlace.

La producción apuesta por el suspenso psicológico antes que por la acción permanente, generando un clima inquietante que se sostiene durante toda la serie.

José Coronado y Mario Casas encabezan un elenco de primer nivel

  • Mario Casas
  • Alexandra Jiménez
  • Aura Garrido
  • Jose Coronado
  • Juana Acosta
  • Susi Sánchez
  • Ana Wagener
  • Gonzalo de Castro
  • Martina Gusmán
  • Xavi Sáez

Cuántos capítulos tiene "El inocente" en Netflix

Uno de los factores que impulsó nuevamente el éxito de El inocente es su formato breve. La miniserie cuenta con apenas ocho episodios, lo que permite verla durante un fin de semana sin necesidad de afrontar temporadas extensas.

Ese formato compacto favorece además un desarrollo narrativo sin capítulos de relleno. Cada episodio introduce información relevante para comprender el misterio central y prepara el terreno para el siguiente giro argumental.

Por qué volvió a convertirse en una de las series más vistas en Netflix

Aunque pasaron varios años desde su estreno, El inocente recuperó protagonismo gracias a las recomendaciones de los usuarios y al interés permanente que generan las adaptaciones de Harlan Coben.

Las plataformas de streaming suelen experimentar este fenómeno cuando determinadas producciones vuelven a aparecer entre las sugerencias del algoritmo o comienzan a circular nuevamente en redes sociales.

En este caso, la combinación de una historia atrapante, un elenco reconocido y un formato breve volvió a captar la atención de miles de suscriptores.

Su regreso a los rankings demuestra que las series con buenos guiones mantienen su capacidad para conquistar nuevas audiencias incluso varios años después de su lanzamiento.

Tráiler oficial de "El inocente" en Netflix

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