Juanita Tinelli y Tomás Mazza blanquearon su romance con un beso en vivo y explotaron las redes
Juanita Tinelli y Tomás Mazza confirmaron su romance en una transmisión en vivo con besos y gestos de complicidad que rápidamente se volvieron virales en redes sociales. Mirá el video.
9 feb 2026, 19:10
El amor sorprendió en pleno vivo y no dejó lugar a dudas. Juanita Tinelli apareció en una transmisión junto a Tomás Mazza y confirmó su romance de la manera más directa posible: a los besos frente a miles de personas conectadas. La hija de Marcelo Tinelli dejó atrás el bajo perfil y oficializó su relación con uno de los streamers más populares del momento, desatando una verdadera revolución en redes sociales.
Durante meses, la modelo había elegido el silencio sobre su vida sentimental. Tras su experiencia en pasarelas europeas y algunos rumores que nunca se confirmaron, Juanita mantuvo distancia del ruido mediático. Pero todo cambió con su desembarco en el mundo del streaming, donde se mostró relajada, espontánea y mucho más cercana a sus seguidores.
La escena que terminó de encender las redes ocurrió en un vivo por la plataforma Kick, cuando Juanita se sumó al canal de su nuevo amor. Sin vueltas, la química habló sola: besos, bromas y hasta anécdotas de cómo empezó el vínculo que ya venía dando que hablar en redes.
El protagonista del romance es Tomás Mazza, creador de contenido enfocado en el entrenamiento y el estilo de vida saludable, que en el último tiempo explotó en popularidad. Su salto masivo llegó tras participar en Parense de Manos, donde se ganó todavía más fanáticos entre el público joven.
Ahora, con la relación ya blanqueada, la pareja se perfila como una de las más comentadas del año. El cruce entre el mundo fashion de Juanita y el universo digital de Mazza promete streams, posteos virales y mucha exposición. Mientras los clips del beso siguen circulando sin parar, todo indica que este romance recién empieza y viene con alto rating en redes.
Tomás Mazza habló de las inseguridades que sintió en la primera cita con Juanita Tinelli
Durante una transmisión en vivo distendida y cargada de risas, Tomás Mazza se animó a contar cómo vivió su primera salida con Juanita Tinelli y sorprendió al hablar sin filtros de las inseguridades que lo atravesaron desde el minuto uno.
Con total sinceridad, el streamer confesó que durante toda la cita estuvo convencido de que no tenía chances. “Pensaba todo el tiempo: listo, no le gusto, soy un enano”, lanzó entre risas, recordando lo nervioso que se sintió al estar frente a la hija de Marcelo Tinelli. Juanita, que lo acompañaba en el vivo, no dudó en sumar su versión de los hechos.
Según contó la modelo, Mazza decía frases bastante particulares, algo que a ella le llamó la atención desde el inicio. Incluso bromeó con que estaba en un modo “medio otaku”, definición que él rechazó de inmediato, aunque sin perder el humor. Lejos de incomodarla, Juanita admitió que esa forma de expresarse le resultó simpática y hasta enternecedora.
El ida y vuelta dejó al descubierto la química entre ambos. Cómplices, relajados y muy cariñosos, mostraron una faceta íntima de la relación que recién comienza pero ya genera fuerte repercusión. Entre risas, chicanas y miradas cómplices, la pareja dejó en claro que, más allá de las inseguridades iniciales, la conexión fue inmediata.