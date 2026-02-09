En vivo Radio La Red
¡NOOO!

Laura Ubfal filtró quién se va de MasterChef Celebrity y generó polémica

Laura Ubfal metió la pata y, sin querer, dio a conocer el nombre del próximo eliminado de MasterChef Celebrity.

A pocas semanas de la gran final de MasterChef Celebrity por Telefe, un descuido de Laura Ubfal sacudió las redes sociales. La periodista cometió su segunda gran indiscreción en dos semanas y generó polémica al revelar quién sería el próximo eliminado del certamen.

Todo ocurrió durante una transmisión de La Linterna (Bondi Live). Ubfal, en medio de la charla, comentó: “Faltan dos semanas para terminar de grabar y al aire el 5 de marzo termina”. Sin embargo, lo más explosivo llegó después, cuando la conversación derivó en el último conflicto que se vivió dentro de la cocina.

En ese momento, Flor Cabrera, ex Gran Hermano, recordó lo sucedido en el reality culinario: “Ayer pasó en MasterChef lo de la crema y estuvo bastante enojado Miguel Ángel”, en referencia al episodio en el que el actor sufrió el robo de un ingrediente clave en plena competencia. Fue entonces cuando Laura Ubfal no pudo contenerse y lanzó una frase que encendió la polémica: “Bueno, porque lo eliminaron, escuchame… ¡Ay, no se podía decir! Ay, ya todo el mundo lo sabe”. Aunque intentó disimular el error con risas nerviosas, el daño ya estaba hecho.

Lejos de frenar, la periodista continuó y dejó más pistas sobre el futuro del programa. “Dejaron en suspenso, pero todo el mundo sabe que no van a sacar a Maxi López”, agregó, dando a entender que Miguel Ángel Rodríguez sería el eliminado y desatando una ola de comentarios en redes. Incluso Agustín Rey sumó su opinión: “Igual, ¿quién pensaba que iba a ganar Miguel Ángel Rodríguez? ¡Nadie! ¡Nadie!”. A lo que Ubfal completó sin filtro: “Y además se tiene que ir a hacer (la obra musical) Annie La Huerfanita”.

Mientras tanto, el episodio que generó tensión en MasterChef Celebrity tuvo como protagonista a Emilia Attias, quien quedó en el centro de la polémica tras ser acusada de robarle un bowl de crema al actor. Tras el supuesto robo, Miguel Ángel Rodríguez tuvo que improvisar con lo que le quedaba, pero su preparación terminó desmoronándose en el conteo final. Aunque Donato De Santis destacó el sabor, Germán Martitegui fue tajante y calificó la presentación como un “horror”.

