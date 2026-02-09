Laura Ubfal filtró quién se va de MasterChef Celebrity y generó polémica

En ese momento, Flor Cabrera, ex Gran Hermano, recordó lo sucedido en el reality culinario: “Ayer pasó en MasterChef lo de la crema y estuvo bastante enojado Miguel Ángel”, en referencia al episodio en el que el actor sufrió el robo de un ingrediente clave en plena competencia. Fue entonces cuando Laura Ubfal no pudo contenerse y lanzó una frase que encendió la polémica: “Bueno, porque lo eliminaron, escuchame… ¡Ay, no se podía decir! Ay, ya todo el mundo lo sabe”. Aunque intentó disimular el error con risas nerviosas, el daño ya estaba hecho.