El Banco Central compró USD 176 millones y acumula más de USD 1.600 millones en 2026

Las proyecciones oficiales para este año ubican las compras netas de divisas en un rango que va de USD 10.000 millones a USD 17.000 millones, de acuerdo con el proceso de remonetización de la economía. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, remarcó que la consolidación de reservas estará atada tanto a la demanda de pesos como al flujo de dólares, y señaló que ya se superó el 14 por ciento del objetivo anual.

En el plano operativo, el Banco Central fijó un tope diario equivalente al 5 por ciento del volumen negociado en el Mercado Libre de Cambios para sus compras. En algunas ruedas ese límite fue superado, algo que operadores privados atribuyen a operaciones realizadas fuera del mercado mayorista tradicional. La entidad recordó que cuenta con la facultad de adquirir divisas de manera directa a empresas o instituciones, con el objetivo de no generar distorsiones en el mercado.

Las compras del BCRA en 2026

5 de enero: USD 21 millones

6 de enero: USD 83 millones

7 de enero: USD 9 millones

8 de enero: USD 62 millones

9 de enero: USD 43 millones

12 de enero: USD 55 millones

13 de enero: USD 55 millones

14 de enero: USD 187 millones

15 de enero: USD 47 millones

16 de enero: USD 125 millones

19 de enero: USD 21 millones

20 de enero: USD 8 millones

21 de enero: USD 107 millones

22 de enero: USD 80 millones

23 de enero: USD 75 millones

26 de enero: USD 39 millones

27 de enero: USD 32 millones

28 de enero: USD 33 millones

29 de enero: USD 52 millones

30 de enero: USD 23 millones

2 de febrero: USD 39 millones

3 de febrero: USD 57 millones

4 de febrero: USD 44 millones

5 de febrero: USD 126 millones

6 de febrero: USD 51 millones

9 de febrero: USD 176 millones

Así cotizó el dólar

El volumen operado en el Mercado Libre de Cambios (MLC) alcanzó este lunes los USD 430,9 millones, en línea con el comportamiento estacional de las exportaciones. En ese marco, el dólar mayorista retrocedió 16 pesos, lo que representó una baja diaria del 1,1 por ciento, y cerró en $1.416, su nivel más bajo desde el 19 de noviembre, cuando había finalizado en $1.406,50.

En lo que va de 2026, el tipo de cambio mayorista acumula una caída de 39 pesos, equivalente a un descenso del 2,7 por ciento. Para esta jornada, el Banco Central fijó un techo de $1.578,71 dentro de su esquema cambiario, lo que dejó al dólar 162,71 pesos —un 11,5 por ciento— por debajo de ese límite, el diferencial más amplio desde el 20 de agosto.