En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Economía
Banco Central
Dólar
26 JORNADAS CONSECUTIVAS

El Banco Central compró USD 176 millones y acumula más de USD 1.600 millones en 2026

La autoridad monetaria volvió a intervenir con resultado positivo en el mercado cambiario tras adquirir USD 176 millones en la última rueda.

El Banco Central compró USD 176 millones y acumula más de USD 1.600 millones en 2026
Leé también El Banco Central acelera la acumulación de reservas y el dólar suma su tercera suba consecutiva
El Banco Central sigue con su programa de acumulación de reservas y ya superó los USD 1.000 millones en enero. (Foto: archivo).

Durante este período de 26 ruedas, las compras netas alcanzaron los USD 1.650 millones y se dieron en el marco de la denominada fase 4 del programa económico. En estas operaciones, la autoridad monetaria emitió pesos sin aplicar mecanismos de esterilización, una estrategia orientada a sostener la liquidez del sistema y evitar presiones alcistas sobre las tasas de interés.

Las reservas internacionales cerraron la jornada en USD 45.323 millones, tras registrar un aumento diario de USD 383 millones. En el último mes, el stock de divisas llegó a tocar su nivel más alto desde agosto de 2021, con un pico de USD 46.240 millones. Este desempeño estuvo impulsado, entre otros factores, por la suba del precio internacional del oro, que superó los USD 5.000 la onza y tuvo impacto directo en el balance del Banco Central, que posee cerca de 1,98 millones de onzas troy.

dolar-blue

El ritmo de acumulación de divisas se explica principalmente por la liquidación de exportaciones del complejo agroindustrial y por la colocación de deuda externa de empresas privadas. Desde el Central estiman que todavía podrían ingresar alrededor de USD 3.600 millones adicionales por emisiones corporativas, lo que ampliaría la oferta de dólares en el mercado oficial. En esa línea, datos de PwC muestran que durante 2025 las compañías locales emitieron deuda por más de USD 20.000 millones, un factor clave para la estabilidad cambiaria del período.

Las proyecciones oficiales para este año ubican las compras netas de divisas en un rango que va de USD 10.000 millones a USD 17.000 millones, de acuerdo con el proceso de remonetización de la economía. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, remarcó que la consolidación de reservas estará atada tanto a la demanda de pesos como al flujo de dólares, y señaló que ya se superó el 14 por ciento del objetivo anual.

En el plano operativo, el Banco Central fijó un tope diario equivalente al 5 por ciento del volumen negociado en el Mercado Libre de Cambios para sus compras. En algunas ruedas ese límite fue superado, algo que operadores privados atribuyen a operaciones realizadas fuera del mercado mayorista tradicional. La entidad recordó que cuenta con la facultad de adquirir divisas de manera directa a empresas o instituciones, con el objetivo de no generar distorsiones en el mercado.

Las compras del BCRA en 2026

  • 5 de enero: USD 21 millones
  • 6 de enero: USD 83 millones
  • 7 de enero: USD 9 millones
  • 8 de enero: USD 62 millones
  • 9 de enero: USD 43 millones
  • 12 de enero: USD 55 millones
  • 13 de enero: USD 55 millones
  • 14 de enero: USD 187 millones
  • 15 de enero: USD 47 millones
  • 16 de enero: USD 125 millones
  • 19 de enero: USD 21 millones
  • 20 de enero: USD 8 millones
  • 21 de enero: USD 107 millones
  • 22 de enero: USD 80 millones
  • 23 de enero: USD 75 millones
  • 26 de enero: USD 39 millones
  • 27 de enero: USD 32 millones
  • 28 de enero: USD 33 millones
  • 29 de enero: USD 52 millones
  • 30 de enero: USD 23 millones
  • 2 de febrero: USD 39 millones
  • 3 de febrero: USD 57 millones
  • 4 de febrero: USD 44 millones
  • 5 de febrero: USD 126 millones
  • 6 de febrero: USD 51 millones
  • 9 de febrero: USD 176 millones

Así cotizó el dólar

El volumen operado en el Mercado Libre de Cambios (MLC) alcanzó este lunes los USD 430,9 millones, en línea con el comportamiento estacional de las exportaciones. En ese marco, el dólar mayorista retrocedió 16 pesos, lo que representó una baja diaria del 1,1 por ciento, y cerró en $1.416, su nivel más bajo desde el 19 de noviembre, cuando había finalizado en $1.406,50.

En lo que va de 2026, el tipo de cambio mayorista acumula una caída de 39 pesos, equivalente a un descenso del 2,7 por ciento. Para esta jornada, el Banco Central fijó un techo de $1.578,71 dentro de su esquema cambiario, lo que dejó al dólar 162,71 pesos —un 11,5 por ciento— por debajo de ese límite, el diferencial más amplio desde el 20 de agosto.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Banco Central Dólar
Notas relacionadas
El Banco Central sumó USD 52 millones y extiende la racha de compras a 19 ruedas consecutivas
El Banco Central acumula 24 ruedas con compras de dólares y ya alcanzó más del 13% de la meta anual
Renunció Demian Reidel como titular de Nucleoeléctrica Argentina
-

Últimas Noticias

Más sobre Economía

Más sobre Economía

Te puede interesar